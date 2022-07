"De groep met de meeste kwaliteiten uit mijn carrière" Axel Witsel voorgesteld bij Atletico Madrid

Axel Witsel, die rugnummer 20 zal dragen, blikte na de traditionele fotoshoot terug op zijn eerste dagen in Madrid.



"Ik was vrij en koos voor Atlético omdat ik zo lang mogelijk door wil gaan op het hoogste niveau", vertelde Witsel. "Ik weet dat ik geen tien jaar meer heb, maar ik wil profiteren van mijn laatste jaren."

Voorts verkondigde Witsel dat hij uitkijkt naar de samenwerking met Diego Simeone. "Het is duidelijk dat hij één van de beste trainer in de wereld is - daarom tekende ik hier ook. We hebben elkaar gesproken voor mijn komst en ik ben erg trots om met hem te kunnen werken."

En met zijn nieuwe ploegmaats. Die konden meteen op heel wat lof rekenen van Witsel. "Ik heb veel clubs meegemaakt in verschillende landen, maar dit is de groep met de meeste kwaliteit. Er zijn zoveel internationals... Ik ben erg trots om hier deel van uit te maken."