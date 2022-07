Tweede ploegmaat van Pogacar valt uit met corona: ook George Bennett stapt eruit

Zondag na de rit moesten alle renners zich laten testen door de organisatie, maar opmerkelijk genoeg leverde dat geen extra coronagevallen op. Maar met Luke Durbridge en vooral George Bennett verliezen we toch nog 2 renners na een positieve test.



Bennett werd op de rustdag nog eens getest door zijn eigen ploeg en toen gingen de alarmbellen af. Een PCR-test bevestigde de positieve test.



"Maandagnacht kreeg hij plots symptomen en volgens ons protocol moeten we hem dan laten testen", zegt ploegarts Adrian Rotunno. "Het resultaat was positief, daarom mag hij vandaag niet starten."



UAE zag met Vegard Stake Laengen al eerder een renner afhaken met corona. Hierdoor houdt gele trui Tadej Pogacar nog 5 helpers over: Mikkel Bjerg, Rafal Majka, Brandon McNulty, Marc Soler en Marc Hirschi.