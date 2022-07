Toch nog een coronageval: Luke Durbridge verlaat Tour

Durbridge stond na 9 ritten in de Tour 90e in het algemeen klassement, op 52'22" van geletruidrager Tadej Pogacar. Hij was bezig aan zijn achtste Tour.



Afgelopen zaterdag waren er in de Tour al de positieve coronatests bij de Fransman Geoffrey Bouchard (AG2R Citroën) en de Noor Vegard Stake Laengen (UAE Team Emirates). Zondag kwam daar ook de positieve test van de Fransman Guillaume Martin, kopman van Cofidis, bij.



Voor de start van de Tour waren er positieve tests bij onder meer Tim Declercq (Quick-Step Alpha Vinyl), Matteo Trentin (UAE Team Emirates) en Bryan Coquard (Cofidis).



Gisteren genoten de renners van een tweede rustdag. Vandaag wacht een bergrit over 148,1 km tussen startplaats Morzine en de aankomst op een col van tweede categorie in Megève.