Ryad Merhy gaat in Kinshasa zijn WBA-titel bij de lichtzwaargewichten verdedigen

De 30-jarige Merhy veroverde zijn titel in oktober 2019 in Charleroi door de Hongaar Imre Szello in de zevende ronde knock-out te slaan. In juli 2021 verdedigde hij hem met succes tegen de Chinees Zhaoxin Zhang (technisch KO 8e ronde) in het Koning Boudewijnstadion.

Het betekende zijn dertigste overwinning, de 25e met KO. Daar staat slechts 1 nederlaag tegenover. Sinds zijn zege in het Koning Boudewijnstadion stond Merhy niet meer in de ring.

Normaal zou hij op 26 maart zijn titel in Jekaterinenburg verdedigen tegen de Rus Jevgeni Tisjtsjenko, maar dat ging na de Russische inval in Oekraïne niet door.

Merhy had wel nog een lopend contract met het Russische RCC Boxing Promotions en kon daardoor niet eerder in actie komen.

De tegenstander van Merhy, de 31-jarige Makabu, heeft 29 zeges, waarvan 25 met KO, en 2 nederlagen op zijn palmares. Hij werd in januari 2020 wereldkampioen van de WBC door de Pool Michal Cieslak in Kinshasa op punten te verslaan.