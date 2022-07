Kompany lokt Josh Cullen van Anderlecht mee naar Burnley

Cullen streek in oktober 2020 neer op Neerpede. De Ierse internationale groeide snel uit tot een sterkhouder op het paars-witte middenveld. Hij speelde 80 wedstrijden onder Kompany.

En de Ier heeft duidelijk indruk gemaakt, want Kompany neemt Cullen nu mee naar The Championship. “Ik wil iedereen bedanken voor de steun die ik mocht voelen tijdens de afgelopen 2 seizoenen", zei Cullen.

"Het was een geweldige ervaring om voor deze club te mogen spelen en ik wens de hele club en alle supporters al het beste voor de toekomst.”

Bij Burnley lag een contract voor 3 jaar klaar voor Cullen. Anderlecht zou nog zo'n 3 miljoen euro vangen voor de middenvelder.

"Ik ben heel blij. De transfer zat er al enkele weken aan te komen, dus ik ben blij dat het afgerond is", aldus Cullen. "Ik kijk uit naar het nieuwe seizoen."

Ook Kompany is blij dat hij zijn sterkhouder kon meenemen naar The Championship. "Josh is een hardwerkende en moedige speler, die alles geeft voor het team. Hij is een intelligente middenvelder, die goed is aan de bal en ons team zal verbeteren."