Gitte Haenen kondigt afscheid aan: "Nieuwe blessure geeft als risico blijvende zenuwschade"

Sport was haar redding en hielp om haar beperking te aanvaarden. Door veerkracht en doorzettingsvermogen te tonen krabbelde ze terug recht en amper een jaar later werkte ze de triatlon van Deinze af en liep ze met een beenprothese. Begin 2018 begon ze met verspringen.

"De hernia L4-L5 is terug en daarbij ook een tweede op L5-SI. Gedaan met topsport. Na herstel verder doen met topsport geeft als risico blijvende zenuwschade op te lopen. Dat is het uiteraard niet waard", getuigt de 36-jarige. Ex-thaibokster Gitte Haenen (36) verloor haar linkeronderbeen. De inwoonster van Kapellen stond aan het begin van een profcarrière, toen in juli 2010 het noodlot toesloeg. Na een trap op haar knie tijdens een training begon haar lijdensweg met talloze operaties. In 2016 liet ze uiteindelijk haar linkeronderbeen amputeren.

"Ik kreeg een 2e kans in de sport, maar opnieuw eindigt het als ik er nog niet klaar mee was"

Haenen viel net naast het podium op haar eerste wereldkampioenschap in 2017.



In de zomer van 2018 op de Europese kampioenschappen para-atletiek in Berlijn behaalde Haenen een Belgisch record in het verspringen met een sprong van 4,30 meter, meteen ook goed voor zilver. Daarnaast kaapte Haenen er de bronzen medaille weg op de 100 meter sprint.



Op het WK in Dubai behaalde ze in 2019 brons op de 100 meter sprint en zilver in het verspringen.

Gitte Haenen nam deel aan de Paralympische Spelen in Tokio. Op de 100 meter sprintte ze naar een elfde plaats en in het verspringen eindigde ze negende.

"Ik had mij mijn afscheid anders voorgesteld. Ik kreeg een 2e kans in de sport, maar opnieuw eindigt het als ik er nog niet klaar mee was. De dagelijkse structuur, mensen om mij heen, plaatsen waar ik kom. Alles valt weg", klinkt het bij de emotionele Haenen.