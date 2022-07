Bus van EF rijdt zich vast in de startzone en houdt zo andere teams op

De rennersbussen worden steeds groter, maar dat zorgt ook voor steeds meer uitdagingen voor de buschauffeurs. Voor de chauffeur van de EF-bus bleek die uitdaging in startplaats Morzine iets té groot.



Bij het draaien in een hellende straat sloeg de bus met de voorbumper hard tegen het asfalt. Zó hard zelfs dat de bus een stuk uit de grond sloeg en daaraan bleef vasthaken.



Grote paniek in het startdorp, want de EF-bus blokkeerde de hele straat en zorgde ervoor dat de andere bussen niet voort kunnen rijden. Heel wat renners stapten dan maar uit en omzeilden met hun fiets de bus op weg naar het startpodium.



Uiteindelijk werd de bumper van de bus getrokken en kon een graafmachine het roze gevaarte uit zijn hachelijke positie redden.