Bart Swings na 4 gouden medailles op de Wereldspelen: "Ging zeker voor goud, maar dit komt echt onverwacht"

4 gouden medailles en een bronzen in 5 races in het skeeleren. Bart Swings kan met een geweldig gevoel de Wereldspelen in Birmingham achter zich laten: "Ik had gehoopt op een gouden medaille, maar er 4 terug meenemen naar huis komt echt onverwacht", vertelde de beste skeeleraar ooit op de Wereldspelen.

Swings opende vrijdag met goud op de 10.000m puntenafvalling, daarna volgden brons op de 1.000m sprint, goud op de 10 km afvalling, goud op de 10 km puntenkoers op de weg en ook nog eens goud op de 15 km afvalling op de weg. Een absolute topweek voor Swings dus op de Wereldspelen in Birmingham: "Ik vertrok zeker met de nodige ambities, maar al die medailles pakken had ik echt niet verwacht", vertelde Swings daags na zijn triomf op de 15 km afvalling op de weg. Het format van de Wereldspelen speelde naar eigen zeggen ook in het voordeel van Swings: "In normale kampioenschappen mag je soms met 2 of 3 deelnemers per land starten en hier op de Wereldspelen mocht elk land slechts 1 iemand afvaardigen. Dat man-tegen-mangevecht ligt mij echt heel goed."

Beste skeeleraar, maar focus blijft op het schaatsen

Met 5 medailles op amper een week tijd op de Wereldspelen is Bart Swings nu tout court de meest succesvolle skeeleraar: "Die records doen me zeker iets. Het is heel speciaal en het is nog niet allemaal doorgedrongen." "Deze prestaties zijn zeker iets uniek, maar het is niet zo dat ik daar op voorhand mee bezig was. Ik probeerde gewoon alles te geven en met die mindset ben ik aan alle wedstrijden begonnen."

In februari pakte Bart Swings uiteraard al olympisch goud op de massastart in Peking. Waar plaats hij deze medailles in Birmingham nu? "Skeeleren ligt mij zo nauw aan het hart, het is echt mijn passie. De Wereldspelen zijn in deze discipline gewoon het hoogste." "Ik ben ooit beginnen schaatsen voor de Olympische Spelen en dat is dan toch echt het allerhoogste. De medaille die ik daar pakte was echt uniek. Al is het skeeleren zeker een enorm internationale sport met heel veel deelnemers uit veel verschillende landen."

Hoewel Swings de afgelopen dagen bijzonder succesvol was, blijft de focus wel liggen op het schaatsen: "Ik ga nog wel wat skeeleren deze zomer, maar eerst neem ik even vakantie en dan zal de focus snel weer verschuiven naar het schaatsen." "De trainingen zullen dan weer hervatten in Heerenveen. Als fysieke prikkel ga ik nog wel skeeleren en ik wil graag naar het EK om het team mee te ondersteunen, maar mijn focus blijft bij het schaatsen. Dat is mijn sportieve hoofddoel en liggen mijn grootste ambities." "Ik wil me komend seizoen graag weer bewijzen wanneer ik als olympisch kampioen aan de start sta. Daar ga ik vanaf augustus weer hard voor werken."

Swings als Sportman van het Jaar? "Nu niet mee bezig"