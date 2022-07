Wielertransfers: Simon Yates verlengt contract bij Team BikeExchange-Jayco tot 2024

clock 16:06 16 uur 06. Simon Yates tekent bij tot 2024. Team BikeExchange-Jayco heeft de contractverlenging van Simon Yates aangekondigd. De Britse klimmer zette zijn krabbel onder een contract dat hem tot 2024 aan de Australische ploeg bindt. Yates staat sinds zijn eindzege in de Vuelta van 2018 bekend als klassementsman, maar moet zich de laatste jaren gedwongen richten op etappezeges. Dat lukte ook dit jaar in de Giro, waar hij twee etappes won. "Ik heb veel succes en veel mislukkingen gekend, maar het team is altijd in me blijven geloven. Ze hebben me de kans gegeven en blijven me steunen", vertelt Yates op de website van de ploeg. . Simon Yates tekent bij tot 2024 Team BikeExchange-Jayco heeft de contractverlenging van Simon Yates aangekondigd. De Britse klimmer zette zijn krabbel onder een contract dat hem tot 2024 aan de Australische ploeg bindt. Yates staat sinds zijn eindzege in de Vuelta van 2018 bekend als klassementsman, maar moet zich de laatste jaren gedwongen richten op etappezeges. Dat lukte ook dit jaar in de Giro, waar hij twee etappes won. "Ik heb veel succes en veel mislukkingen gekend, maar het team is altijd in me blijven geloven. Ze hebben me de kans gegeven en blijven me steunen", vertelt Yates op de website van de ploeg.

Rustdag in Tour, tijd voor verlengingen bij DSM. DSM heeft op de rustdag van de Tour de France de contractverlenging van 4 Tour-renners aangekondigd. De Australiër Chris Hamilton en Amerikaan Kevin Vermaerke zullen nog tot 2025 rondrijden in een DSM-tenue. De Nederlanders Nils Eekhoff en Martijn Tusveld verlengen tot 2024. De helft van de ploeg van kopman Romain Bardet, de huidige vierde in het algemeen klassement van de Tour, blijft zo langer bij DSM. Nils Eekhoff (24) tekent voor 2 jaar extra bij de ploeg waar hij zijn eerste kansen kreeg als profrenner. Landgenoot Martijn Tusveld (28) tekende bij voor een 6e en 7e jaar bij DSM. Dit seizoen bereikte hij voor de eerste keer een top 5-plaats in een rit in een grote ronde dankzij een vijfde plaats in de vijftiende etappe van de Giro.

De Nederlanders Nils Eekhoff en Martijn Tusveld verlengen tot 2024. De helft van de ploeg van kopman Romain Bardet, de huidige vierde in het algemeen klassement van de Tour, blijft zo langer bij DSM.

Nils Eekhoff (24) tekent voor 2 jaar extra bij de ploeg waar hij zijn eerste kansen kreeg als profrenner. Landgenoot Martijn Tusveld (28) tekende bij voor een 6e en 7e jaar bij DSM. Dit seizoen bereikte hij voor de eerste keer een top 5-plaats in een rit in een grote ronde dankzij een vijfde plaats in de vijftiende etappe van de Giro.

Luitenant Biniam Girmay tekent voor 3 jaar bij bij Intermarché-Wanty Gobert. De 28-jarige Vliegen slaagde er na een moeilijk 2021 opnieuw in zijn niveau te vinden. Hij haalde podiumplaatsen in de Clasica Jaen en de Volta Limburg Classic en hielp goudhaantje Biniam Girmay aan overwinningen in de Ronde van Italië en de Trofeo Alcudia. De Luikenaar won in 2019 nog de Ronde van Wallonië. "Ik ben bezig aan mijn vierde seizoen bij Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux en heb met bewondering de voortgang van het project van Jean-François Bourlart gadegeslagen", vertelt Vliegen in het persbericht van zijn team. "Dit jaar kreeg ik de kans om de rol van luitenant voor Biniam Girmay op me te nemen. Bovendien voel ik me erg gewaardeerd", aldus de Luikenaar. Intermarché-Wanty Gobert heeft daarnaast de contracten van Simone Petilli en Boy van Poppel en verlengd. Het drietal zal ook in 2023 de kleuren van het Belgische WorldTour-team verdedigen.

"Ik ben bezig aan mijn vierde seizoen bij Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux en heb met bewondering de voortgang van het project van Jean-François Bourlart gadegeslagen", vertelt Vliegen in het persbericht van zijn team. "Dit jaar kreeg ik de kans om de rol van luitenant voor Biniam Girmay op me te nemen. Bovendien voel ik me erg gewaardeerd", aldus de Luikenaar. Intermarché-Wanty Gobert heeft daarnaast de contracten van Simone Petilli en Boy van Poppel en verlengd. Het drietal zal ook in 2023 de kleuren van het Belgische WorldTour-team verdedigen.

Guillaume Martin filosofeert nog 2 jaar in shirt van Cofidis. Guillaume Martin (29) heeft zijn corona-exit uit de Tour de France doorgespoeld met een contractverlenging bij Cofidis. De Fransman, filosoof op 2 wielen, staat nog 2 jaar op de loonlijst van het Franse team. "We zijn bijzonder gelukkig dat we ons avontuur met Guillaume kunnen voortzetten", zegt Cedric Vasseur, teammanager bij Cofidis. "Naast een leider is hij ook een voorbeeld voor al zijn collega-renners in het team." "De laatste drie jaar hebben we een groep gebouwd rond Guillaume, zowel op vlak van coaching als sportief. De contractverlenging van Guillaume is een nieuwe bron van motivatie voor het hele team en alle sponsors om hem te helpen schitteren." "Het is kiezen voor continuïteit na drie jaar samenwerking", legt de klimmer uit. "De ploeg is op het juiste pad en verbetert zich elk jaar op elk vlak. Ik heb veel zin om deel uit te maken van die goede sfeer. Ik merk ook dat ik verbeterd ben sinds mijn aankomst "



wielrennen Lotto-Soudal laat De Gendt niet ontsnappen met contractverlenging van 2 jaar