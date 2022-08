Wielertransfers: Pasqualon en twee anderen naar Bahrain Victorious

clock 19:11 Bahrain Victorious pakt uit met nieuw trio: Snelle man Andrea Pasqualon, de Duitser Nikias Arndt en debutant Dusan Rajovitsj. 19 uur 11. Bahrain Victorious pakt uit met nieuw trio: Snelle man Andrea Pasqualon, de Duitser Nikias Arndt en debutant Dusan Rajovitsj.

clock 19:20 Ook Nairo Quintana (32) snuift geen andere lucht op. De nummer 6 van deze Tour fietst sinds 2020 voor Arkéa-Samsic en schonk het team al 11 zeges. Voor de ploeg van Quintana wenkt volgend jaar de WorldTour, de Colombiaan blijft tot 2025 aan boord. 19 uur 20. Ook Nairo Quintana (32) snuift geen andere lucht op. De nummer 6 van deze Tour fietst sinds 2020 voor Arkéa-Samsic en schonk het team al 11 zeges. Voor de ploeg van Quintana wenkt volgend jaar de WorldTour, de Colombiaan blijft tot 2025 aan boord.

clock 11:52 11 uur 52. Michal Kwiatkowski verlengt contract bij Ineos Grenadiers tot 2025. Michal Kwiatkowski (32) heeft zijn contract bij Ineos Grenadiers verlengd tot 2025. De Poolse renner rijdt sinds 2016 voor het team, na vier jaar bij Quick Step. Als zijn nieuwe overeenkomst afloopt, zal hij dus tien jaar voor zijn huidige ploeg gereden hebben. De wereldkampioen van 2014 won dit jaar voor de tweede keer in zijn carrière de Amstel Gold Race. Verder staan ook Milaan-Sanremo, Strade Bianche (2x), Tirreno-Adriatico, de Ronde van Polen, de Clasica San Sebastian en de E3 Harelbeke op zijn palmares, net als een rit in de Tour de France 2020. Dit jaar kende Kwiatkowski al heel wat tegenslag. Begin juni viel de Pool uit in het Critérium du Dauphiné, waar hij voor het laatst in actie kwam. Door een spierscheur moest de voormalige wereldkampioen passen voor de Ronde van Frankrijk. En in de Ronde van Polen verscheen Kwiatkowski niet aan de start nadat hij bij een val op training een hersenschudding had opgelopen . Michal Kwiatkowski verlengt contract bij Ineos Grenadiers tot 2025 Michal Kwiatkowski (32) heeft zijn contract bij Ineos Grenadiers verlengd tot 2025. De Poolse renner rijdt sinds 2016 voor het team, na vier jaar bij Quick Step. Als zijn nieuwe overeenkomst afloopt, zal hij dus tien jaar voor zijn huidige ploeg gereden hebben.

clock 11:10 Stefan Küng leek Groupama-FDJ te verlaten door een meningsverschil met het management, maar de Zwitser verlengt nu toch tot 2025. 11 uur 10. Stefan Küng leek Groupama-FDJ te verlaten door een meningsverschil met het management, maar de Zwitser verlengt nu toch tot 2025

clock 11:02 11 uur 02. Domen Novak wordt ploegmakker van Pogacar bij UAE. Na Tim Wellens en Felix Großschartner heeft UAE Team Emirates zijn nieuwste aanwinst bekendgemaakt: Domen Novak. De 27-jarige Sloveen komt volgend seizoen over van Bahrain Victorious en eindigde 2 maanden geleden 3e in de Ronde van Slovenië na Tadej Pogacar en Rafal Majka, zijn toekomstige ploegmaten. "Het is een droom die uitkomt om bij UAE Team Emirates aan de zijde te rijden van een kampioen zoals Tadej Pogacar", zegt Novak. "Ik kan niet wachten om aan dat nieuwe avontuur te beginnen." . Domen Novak wordt ploegmakker van Pogacar bij UAE Na Tim Wellens en Felix Großschartner heeft UAE Team Emirates zijn nieuwste aanwinst bekendgemaakt: Domen Novak.



clock 17:52 Gianni Vermeersch en Xandro Meurisse hebben hun contract opengebroken. . 17 uur 52. Gianni Vermeersch en Xandro Meurisse hebben hun contract opengebroken.

clock 14:52 De Oostenrijkse kampioen wisselt Bora-Hansgrohe in voor UAE. Gisteren werd Tim Wellens al gepresenteerd. 14 uur 52. De Oostenrijkse kampioen wisselt Bora-Hansgrohe in voor UAE. Gisteren werd Tim Wellens al gepresenteerd.

clock 16:36 16 uur 36. Impey sprint ook in 2023 voor Israel – Premier Tech. De ervaren Zuid-Afrikaan Daryl Impey (37) zal ook in 2023 uitkomen voor Israel – Premier Tech. "Ik ben misschien op leeftijd, maar ik kan het nog steeds. Dat ik er niet bij was in de Tour zorgde ervoor dat ik echt wil blijven koersen", reageerde Impey op de website van het team. Na een lastig 2021 met slechts 29 koersdagen kwam Impey dit seizoen weer boven water. Zo won hij in de Ronde van Zwitserland nog een etappe nadat hij Michael Matthews en Soren Kragh Andersen in de sprint versloeg. . Impey sprint ook in 2023 voor Israel – Premier Tech De ervaren Zuid-Afrikaan Daryl Impey (37) zal ook in 2023 uitkomen voor Israel – Premier Tech. "Ik ben misschien op leeftijd, maar ik kan het nog steeds. Dat ik er niet bij was in de Tour zorgde ervoor dat ik echt wil blijven koersen", reageerde Impey op de website van het team. Na een lastig 2021 met slechts 29 koersdagen kwam Impey dit seizoen weer boven water. Zo won hij in de Ronde van Zwitserland nog een etappe nadat hij Michael Matthews en Soren Kragh Andersen in de sprint versloeg.

clock 16:14 De ploeg maakt de transfer officieel: Zoe Bäckstedt had al aangekondigd dat ze voor EF zal koersen. . 16 uur 14. De ploeg maakt de transfer officieel: Zoe Bäckstedt had al aangekondigd dat ze voor EF zal koersen.

clock 12:17 12 uur 17. Biniam Girmay verwelkomt Herregodts en Marit. Intermarché-Wanty-Gobert zit niet stil op de transfermarkt. Eerder kondigde het al de komst van de Nederlander Mike Teunissen, de Portugees Rui Costa en de Belgen Tom Paquot en Laurenz Rex aan. Ook onze jonge landgenoten Rune Herregodts (24) en Arne Marit (23) krijgen een kans bij de ploeg van Hilaire Van der Schueren. Beide renners maken de overstap van Sport Vlaanderen-Baloise. Marit is een sprinter met aanleg voor de kasseiklassiekers. Herregodts - een student geneeskunde - is een tijdrijder en baroudeur. Dit jaar zegevierde Herregodts al in de openingsritten van de Ruta del Sol en de Ronde van Tsjechië. . Biniam Girmay verwelkomt Herregodts en Marit Intermarché-Wanty-Gobert zit niet stil op de transfermarkt. Eerder kondigde het al de komst van de Nederlander Mike Teunissen, de Portugees Rui Costa en de Belgen Tom Paquot en Laurenz Rex aan.



clock 10:02 10 uur 02. Bob Jungels stapt over naar Bora-Hansgrohe. Bob Jungels, ritwinnaar in de voorbije Tour de France, stapt over van AG2R-Citroën naar Bora Hansgrohe. De Luxemburger tekent een meerjarig contract bij de Duitse wielerploeg. "Ik vind het heel spannend", vertelt hij. "Ik kijk ernaar uit om een grote rol te spelen in de overwinningen van de ploeg volgend seizoen. Ik ben zeker dat ik nog verder kan ontwikkelen en ben bereid er hard voor te werken. Dit voelt als het begint van iets groots." . Bob Jungels stapt over naar Bora-Hansgrohe Bob Jungels, ritwinnaar in de voorbije Tour de France, stapt over van AG2R-Citroën naar Bora Hansgrohe. De Luxemburger tekent een meerjarig contract bij de Duitse wielerploeg.



clock 11:20 11 uur 20. Ineos Grenadiers beloont Ethan Hayter met nieuw contract. Ethan Hayter heeft zijn contract bij Ineos Grenadiers verlengd tot eind 2024. Een mooie beloning na zijn eindzege in de Ronde van Polen. Hayter won zondag zijn eerste rittenkoers in de WorldTour. Hayter werd in 2020 prof bij Ineos en boekte sindsdien al zestien overwinningen. Daarnaast is hij ook een succesvol baanwielrenner. Zo won Hayter vorig jaar zilver in de olympische ploegkoers en werd hij wereldkampioen in het omnium. . Ineos Grenadiers beloont Ethan Hayter met nieuw contract Ethan Hayter heeft zijn contract bij Ineos Grenadiers verlengd tot eind 2024. Een mooie beloning na zijn eindzege in de Ronde van Polen. Hayter won zondag zijn eerste rittenkoers in de WorldTour.



