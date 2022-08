Wielertransfers: Intermarché-WG strikt nu ook ex-wereldkampioen Rui Costa

clock 18:03 18 uur 03. Intermarché strikt ook nu ook ex-wereldkampioen Rui Costa. Intermarché-Wanty Gobert blijft erg bedrijvig op de transfermarkt. De Belgische formatie maakte gisteren nog de komst van Mike Teunissen bekend, vandaag strikken ze met Rui Costa (35) opnieuw een grote naam. De Portugees zal als wegkapitein een portie ervaring toevoegen aan de kern van het team. Costa, de wereldkampioen van 2013 in Firenze, komt over van Team UAE, waar hij sinds 2017 reed. Verder won hij ook driemaal de Ronde van Zwitserland en drie ritten in de Tour. . Intermarché strikt ook nu ook ex-wereldkampioen Rui Costa Intermarché-Wanty Gobert blijft erg bedrijvig op de transfermarkt. De Belgische formatie maakte gisteren nog de komst van Mike Teunissen bekend, vandaag strikken ze met Rui Costa (35) opnieuw een grote naam. De Portugees zal als wegkapitein een portie ervaring toevoegen aan de kern van het team.



Costa, de wereldkampioen van 2013 in Firenze, komt over van Team UAE, waar hij sinds 2017 reed. Verder won hij ook driemaal de Ronde van Zwitserland en drie ritten in de Tour.

Clément Champoussin verhuist van de ene Franse ploeg naar de andere: van AG2R-Citroën naar Arkéa-Samsic.

Teunissen versterkt klassieke kern van Intermarché. Na 6 seizoenen bij Jumbo-Visma rijdt Mike Teunissen vanaf 2023 in Belgische loondienst. De 29-jarige Nederlander komt dan uit voor Intermarché-Wanty Gobert, waar hij de klassieke kern rond kopman Biniam Girmay komt versterken. Teunissen, in 2019 winnaar van de openingsetappe in de Tour, zette zijn krabbel onder een contract voor twee seizoenen bij Intermarché.

Teunissen, in 2019 winnaar van de openingsetappe in de Tour, zette zijn krabbel onder een contract voor twee seizoenen bij Intermarché.

Ik wil bij Intermarché de finales kleuren en kansen creëren in de schaduw van Biniam Girmay, die al bewezen heeft dat hij de belangrijkste wedstrijden kan winnen. Mike Teunissen

Net als de rest van de wereld heb ik gezien welke stappen Intermarché blijft maken, hun totaalpakket sprak me erg aan. Mike Teunissen

Dunbar ruilt Ineos voor BikeExchange. Eddie Dunbar verlaat na 5 jaar de Ineos-stal voor een avontuur bij de Australiërs van BikeExchange. Dunbar werd de voorbije jaren een beetje in de anonimiteit geduwd tussen alle sterren van Ineos, maar dit seizoen wist hij bijvoorbeeld wel nog de Internationale Wielerweek en de Ronde van Hongarije te winnen. "Ik kijk ernaar uit om meer kansen te krijgen in de grotere koersen", verklaart de Ier zijn overstap.

Ethan en Leo Hayter herenigd. Nog een transfer die al in de pijplijn zat: Leo Hayter volgt zijn broer Ethan naar Ineos. De 20-jarige Brit rijdt met onmiddellijke ingang als stagiair mee, vanaf komend seizoen als neoprof. Hayter won eerder dit seizoen de Baby Giro nog met groot machtsvertoon.

Ook bij de vrouwen komt de carrousel op gang. Toptalent Zoe Backstedt neemt afscheid van haar Belgische team Tormans en tekent voor EF Education.

Kristoff na 14 jaar terug naar Noorwegen. Uno-X is de eerste ploeg die 1 augustus aangrijpt om een eerste officiële transfer voor 2023 aan te kondigen. Een transfer die al een tijdje een publiek geheim was, want Alexander Kristoff is na 1 jaar al weg bij Intermarché-Wanty-Gobert. Uno-X ziet in de binnenkort 36-jarige Noor een ideaal uithangbord. Het is van 2009 met Team Joker geleden dat Kristoff nog voor een team uit zijn vaderland heeft gereden.

clock 01-08-2022 01-08-2022.

Simon Yates tekent bij tot 2024. Team BikeExchange-Jayco heeft de contractverlenging van Simon Yates aangekondigd. De Britse klimmer zette zijn krabbel onder een contract dat hem tot 2024 aan de Australische ploeg bindt. Yates staat sinds zijn eindzege in de Vuelta van 2018 bekend als klassementsman, maar moet zich de laatste jaren gedwongen richten op etappezeges. Dat lukte ook dit jaar in de Giro, waar hij twee etappes won. "Ik heb veel succes en veel mislukkingen gekend, maar het team is altijd in me blijven geloven. Ze hebben me de kans gegeven en blijven me steunen", vertelt Yates op de website van de ploeg.

Rustdag in Tour, tijd voor verlengingen bij DSM. DSM heeft op de rustdag van de Tour de France de contractverlenging van 4 Tour-renners aangekondigd. De Australiër Chris Hamilton en Amerikaan Kevin Vermaerke zullen nog tot 2025 rondrijden in een DSM-tenue. De Nederlanders Nils Eekhoff en Martijn Tusveld verlengen tot 2024. De helft van de ploeg van kopman Romain Bardet, de huidige vierde in het algemeen klassement van de Tour, blijft zo langer bij DSM. Nils Eekhoff (24) tekent voor 2 jaar extra bij de ploeg waar hij zijn eerste kansen kreeg als profrenner. Landgenoot Martijn Tusveld (28) tekende bij voor een 6e en 7e jaar bij DSM. Dit seizoen bereikte hij voor de eerste keer een top 5-plaats in een rit in een grote ronde dankzij een vijfde plaats in de vijftiende etappe van de Giro.

De Nederlanders Nils Eekhoff en Martijn Tusveld verlengen tot 2024. De helft van de ploeg van kopman Romain Bardet, de huidige vierde in het algemeen klassement van de Tour, blijft zo langer bij DSM.

Nils Eekhoff (24) tekent voor 2 jaar extra bij de ploeg waar hij zijn eerste kansen kreeg als profrenner. Landgenoot Martijn Tusveld (28) tekende bij voor een 6e en 7e jaar bij DSM. Dit seizoen bereikte hij voor de eerste keer een top 5-plaats in een rit in een grote ronde dankzij een vijfde plaats in de vijftiende etappe van de Giro.

