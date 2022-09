Wielertransfers: Ineos Grenadiers blijft verjongen met 18-jarige junior Michael Leonard

clock 17:33 De transferpolitiek van Ineos Grenadiers is al een tijdje veranderd: de Britten zetten vol in op jongeren. Die leggen ze ook al vast bij de junioren: Michael Leonard is nog maar 18 jaar en slaat de beloftecategorie over. De Canadees tekende voor 3 jaar. . 17 uur 33. De transferpolitiek van Ineos Grenadiers is al een tijdje veranderd: de Britten zetten vol in op jongeren. Die leggen ze ook al vast bij de junioren: Michael Leonard is nog maar 18 jaar en slaat de beloftecategorie over. De Canadees tekende voor 3 jaar.

Bingoal-Pauwels Sauzen-WB verliest de ene na de andere renner aan Lotto-Dstny, maar versterkt zich met Kenneth Van Rooy (Sport Vlaanderen-Baloise).

Milan Menten 2 jaar naar Lotto Dstny. Milan Menten (25) ruilt Bingoal Pauwels Sauces WB voor Lotto Dstny, de deal hing in de lucht en is na een contractondertekening van 2 jaar officieel. De 25-jarige Menten won vorig jaar een rit in de Ronde van Kroatië, zijn enige profzege tot dusver. Vorige maand sprintte de Limburger naar ereplaatsen in onder meer de Schaal Sels (vierde), de Druivenkoers (negende) en het Circuit Franco-Belge (achtste). Op het BK eind juni in Middelkerke, waar Tim Merlier won, werd Menten vijfde. Lotto Dstny wil Menten, die eerder al 3 jaar bij het Development-team reed en dus het huis kent, voornamelijk uitspelen in de eendagskoersen op UCI .1 niveau en de ProSeries. "Hij heeft nu wel het niveau van de World Tour, hij heeft zich goed ontwikkeld", klinkt het bij CEO John Lelangue. De ploeg heeft met Caleb Ewan en Arnaud De Lie al twee topsprinters in huis. "Caleb Ewan blijft een van de snelste sprinters ter wereld en we verwachten dat Arnaud De Lie volgend jaar opnieuw een stap vooruit zal zetten. We hadden dus nood aan iemand die in de UCI .1- en sommige ProSeries-wedstrijden voor de winst kan sprinten."



Arensman naar Ineos. De Nederlander Thymen Arensman rijdt de volgende 2 seizoenen voor INEOS Grenadiers. Hij komt over van Team DSM. De 22-jarige Arensman toonde zijn talent in de voorbije Ronde van Spanje. Daarin won hij de bergetappe met aankomst op Sierra Nevada en eindigde als 6e in het klassement, op 7'45" van Remco Evenepoel. Eerder deze zomer schreef Arensman de tijdrit in de Ronde van Polen op zijn naam en werd hij 2e in de eindstand, op 11 seconden van zijn toekomstige ploegmaat Ethan Hayter. Bij INEOS wil Arensman zich verder ontwikkelen als klassementsrenner. "Ik kan nog stappen zetten in cruciale disciplines: het tijdrijden en klimmen. Er bestaat geen betere plaats om je daarin te verbeteren dan dit team."



Connor Swift (26), Brits kampioen in 2018, sluit de komende 2 jaar aan bij Ineos Grenadiers. Hij loopt er zijn neef Ben Swift tegen het lijf. Swift is een versterking voor de klassieke kern en kan ook de klassementsmannen een handje helpen als hardrijder.

Dion Smith keert terug naar Intermarché-Wanty-Gobert. Intermarché-Wanty-Gobert heeft zijn portie nieuwkomers uitgebreid met een oude bekende: Dion Smith (29) koerste in 2017 en 2018 voor de Belgische ploeg, toen nog geen WorldTour-team. Hij trok daarna naar Mitchelton-Scott en opvolger BikeExchange, maar de Nieuw-Zeelander - een puncher met snelle benen - tekende nu voor 2 jaar bij zijn voormalige werkgever. "Toen ik in 2019 de overstap naar de WorldTour maakte, voelde mijn afscheid van Intermarché-Wanty-Gobert nooit als definitief aan. Het team heeft intussen grote stappen gezet en na vier seizoenen in dezelfde omgeving leek het mij een goed moment om mijn gretigheid aan te wakkeren door naar mijn vorige stal terug te keren. Het motiveert me enorm om te weten dat de ploeg haar geloof in mij altijd is blijven behouden", zegt hij.

Ghys tekent 3 jaar bij Alpecin-Deceuninck. Het was al bekend dat Robbe Ghys voor Alpecin-Deceuninck koos en niet voor Team DSM. Vandaag weten we dat hij een contract tot 2025 kreeg. Ghys, die op het EK in München nog zilver en brons pakte op de piste, kon onder meer al een rit winnen in de Ronde van België. Hij wordt bij Alpecin-Deceuninck de ploegmaat van Fabio Van Den Bossche, met wie hij een duo vormt op de piste. "Het Belgische karakter en het familiegevoel speelden een grote rol bij mijn beslissing", stelt de 25-jarige Ghys. "Ik geloof in het project en wil hier een betere renner worden." Hij mag weg en baan blijven combineren. "Daar ben ik heel blij mee. En een driejarig contract geeft veel vertrouwen. Ik zal de kans krijgen om me klaar te stomen voor de Spelen van 2024, daarna pas focus ik me volledig op het wegwielrennen."



Franse versterking voor Intermarché-Wanty-Gobert. Intermarché-Wanty-Gobert versterkt de Franse connectie met Lilian Calmejane. De 29-jarige Fransman heeft voor twee jaar getekend. Calmejane verlaat voor het eerst de Franse grond. De ritwinnaar in de Vuelta en de Tour verlaat AG2R-Citroën. "Ik was gecharmeerd door het geloof dat de ploeg al langere tijd in mijn capaciteiten uitstraalde, ik kon niet anders dan deze kans met beide handen grijpen", zegt hij. "Ik verlaat mijn comfort zone, door net als Adrien Petit vorig seizoen voor het eerst naar een buitenlands team te trekken. Ik kan niet wachten op deze uitdaging in dit Belgische team, waarin men wielrennen ademt!"

Nederlander Loe van Belle tekent eerst profcontract bij Jumbo-Visma. De Nederlander Loe van Belle tekent voor het seizoen 2024 zijn eerste profcontract bij Jumbo-Visma. Het twintigjarige talent komt eerst volgend seizoen nog voor het Development Team uit en verhuist een jaar later naar de hoofdmacht.

Belofterenner Liam Slock volgend seizoen prof bij Lotto-Dstny. Belofterenner Liam Slock zet volgend seizoen de stap van het Lotto-Soudal Development Team naar het WorldTour-team. De 21-jarige coureur uit Lochristi tekende voor twee jaar bij de ploeg. Slock maakt al twee jaar deel uit van de opleidingsploeg van Lotto-Soudal. "Hij heeft zich in die periode echt bewezen als een teamspeler", zegt Kurt Van de Wouwer, teammanager van het Lotto Soudal Development Team. "Hij is een typische hardrijder die op meerdere terreinen uit de voeten kan. Met de Grand Prix Color Code en de eerste rit in de Triptyque Ardennais heeft Slock dit jaar twee koersen gewonnen, maar ook tijdens de rest van het seizoen heeft hij ons met zijn aanvallende stijl van koersen overtuigd."

Livyns én Paasschens. Twee vliegen in één klap. Lotto-Dstny shopt bij Bingoal-Pauwels Sauzen-WB en strikt naast Arjen Livyns ook Mathijs Paasschens. De 26-jarige Nederlander, die al bijna zijn hele leven in België woont, tekende een contract voor twee seizoenen. "Dit is een stap vooruit. Er is een match qua mentaliteit." "Het motiveert me ook om voor kopmannen te kunnen rijden die al bewezen hebben te kunnen winnen op het hoogste niveau. Volgens mij heb ik nog de nodige groeimarge. Bij Lotto-Dstny kan ik die ten volle gaan benutten."

JV: Van Baarle, Kelderman, Valter, Tratnik en Gloag. Jumbo-Visma heeft zijn selectie voor komend seizoen versterkt met Attila Valter, Thomas Gloag en Jan Tratnik. De 32-jarige Tratnik komt over van Bahrain Victorious, de 24-jarige Valter van Groupama-FDJ en de 20-jarige Gloag van Trinity Racing. Hongaars kampioen Valter toonde zich vereerd met de overstap naar Jumbo-Visma. "Ik denk dat deze omgeving voor mij de beste is om me verder te ontwikkelen. Team Jumbo-Visma is een topploeg en begeleidt zijn renners ontzettend goed naar een hoger niveau. De gesprekken met de teamleiding gaven me veel vertrouwen. Hopelijk kan ik de komende jaren groeien naar het beste niveau dat ik in me heb." Valter droeg vorig jaar drie dagen de roze trui in de Giro. Tratnik is regerend Sloveens kampioen tijdrijden en wist in 2020 een etappe in de Giro te winnen. "Ik sluit me aan bij een van de beste ploegen van de wereld en daar ben ik trots op", reageerde hij. "Het team heeft laten zien dat het renners beter kan maken. Ik kijk ernaar uit om mijn steentje bij te dragen aan de toekomstige successen van de ploeg." Gloag, vorige week etappewinnaar in de Ronde van de Toekomst, is al sinds 1 augustus als stagiair aan de slag bij Jumbo-Visma. Volgend seizoen wordt de Brit volwaardig prof. "Dit team heeft laten zien dat ze jonge renners kunnen doorontwikkelen en ik kan niet wachten er onderdeel van te zijn. Ik heb nog niet veel ervaring. Daarom wil ik me de komende jaren verdiepen in alle facetten van de wielersport. Daarvoor zit ik bij deze ploeg op de juiste plek." Tratnik tekende een contract tot en met 2024, terwijl Valter en Gloag zich tot eind 2025 aan Jumbo-Visma verbinden. Het Nederlandse team maakte daarnaast ook bekend dat de contracten van de Nederlanders Timo Roosen en Lennard Hofstede met respectievelijk één en twee jaar werden verlengd. Eerder werd de komst van Dylan van Baarle en Wilco Kelderman al bevestigd.

Arjen Livyns is Belgische nieuwkomer bij Lotto-Dstny. Lotto-Dstny heeft zich voor de komende twee jaar versterkt met Arjen Livyns. De 27-jarige West-Vlaming maakt de overstap van Bingoal-Pauwels Sauces-WB en voegt zich bij de klassieke kern van het Belgische WorldTour-team. "Ik ben enorm gemotiveerd om mij te tonen", zegt Livyns in een eerste reactie. Livyns staat in het peloton bekend als een aanvaller die zijn mannetje staat in de Vlaamse klassiekers. "Ik ben heel blij om na 5 jaar als prof eindelijk de kans te krijgen in een grote ploeg als Lotto-Dstny", aldus Livyns. "Ik kijk ernaar uit om alle grote wedstrijden te gaan rijden in een ploeg die strijdt om de overwinning: met een duidelijke rolverdeling, een plan en in een professionele omkadering." "Ik wil mijn plaats in die klassieke ploeg zo snel mogelijk afdwingen", ging hij verder. "De Vlaamse klassiekers zijn mijn thuis en liggen me goed. Ik wil er opnieuw een stap vooruit zetten. Daarnaast ben ik een allrounder: ik ga redelijk lang mee bergop en ben ook niet bang om me te mengen in de sprintvoorbereiding. Maar bovenal: ik ben enorm gemotiveerd om mij te tonen. Ik ben mijn huidige ploeg enorm dankbaar voor alle kansen. Maar ik ben ook heel blij dat ik me, tijdens de jaren waarin ik sportief naar mijn top zal toegroeien, op een niveau hoger kan bewijzen." Livyns won de GP Briek Schotte in 2019. Dit seizoen verzam

