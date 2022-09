Wielertransfers: Eerste buitenlands en Belgisch avontuur voor Lilian Calmejane

Jumbo-Visma heeft zijn selectie voor komend seizoen versterkt met Attila Valter, Thomas Gloag en Jan Tratnik. De 32-jarige Tratnik komt over van Bahrain Victorious, de 24-jarige Valter van Groupama-FDJ en de 20-jarige Gloag van Trinity Racing.

Hongaars kampioen Valter toonde zich vereerd met de overstap naar Jumbo-Visma. "Ik denk dat deze omgeving voor mij de beste is om me verder te ontwikkelen. Team Jumbo-Visma is een topploeg en begeleidt zijn renners ontzettend goed naar een hoger niveau. De gesprekken met de teamleiding gaven me veel vertrouwen. Hopelijk kan ik de komende jaren groeien naar het beste niveau dat ik in me heb." Valter droeg vorig jaar drie dagen de roze trui in de Giro.

Tratnik is regerend Sloveens kampioen tijdrijden en wist in 2020 een etappe in de Giro te winnen. "Ik sluit me aan bij een van de beste ploegen van de wereld en daar ben ik trots op", reageerde hij. "Het team heeft laten zien dat het renners beter kan maken. Ik kijk ernaar uit om mijn steentje bij te dragen aan de toekomstige successen van de ploeg."

Gloag, vorige week etappewinnaar in de Ronde van de Toekomst, is al sinds 1 augustus als stagiair aan de slag bij Jumbo-Visma. Volgend seizoen wordt de Brit volwaardig prof. "Dit team heeft laten zien dat ze jonge renners kunnen doorontwikkelen en ik kan niet wachten er onderdeel van te zijn. Ik heb nog niet veel ervaring. Daarom wil ik me de komende jaren verdiepen in alle facetten van de wielersport. Daarvoor zit ik bij deze ploeg op de juiste plek."

Tratnik tekende een contract tot en met 2024, terwijl Valter en Gloag zich tot eind 2025 aan Jumbo-Visma verbinden. Het Nederlandse team maakte daarnaast ook bekend dat de contracten van de Nederlanders Timo Roosen en Lennard Hofstede met respectievelijk één en twee jaar werden verlengd. Eerder werd de komst van Dylan van Baarle en Wilco Kelderman al bevestigd.