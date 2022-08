Wielertransfers: BikeExchange haalt Europees beloftekampioen, Hayter langer bij Ineos

clock 11:20 11 uur 20. Ineos Grenadiers beloont Ethan Hayter met nieuw contract. Ethan Hayter heeft zijn contract bij Ineos Grenadiers verlengd tot eind 2024. Een mooie beloning na zijn eindzege in de Ronde van Polen. Hayter won zondag zijn eerste rittenkoers in de WorldTour. Hayter werd in 2020 prof bij Ineos en boekte sindsdien al zestien overwinningen. Daarnaast is hij ook een succesvol baanwielrenner. Zo won Hayter vorig jaar zilver in de olympische ploegkoers en werd hij wereldkampioen in het omnium. . Ineos Grenadiers beloont Ethan Hayter met nieuw contract Ethan Hayter heeft zijn contract bij Ineos Grenadiers verlengd tot eind 2024. Een mooie beloning na zijn eindzege in de Ronde van Polen. Hayter won zondag zijn eerste rittenkoers in de WorldTour.



Team BikeExchange-Jayco haalt Europees U23-kampioen. Team BikeExchange-Jayco versterkt zijn selectie met de Duitse Europese kampioen bij de beloften Felix Engelhardt. Hij ondertekent bij de Australische wielerploeg een contract voor twee seizoenen. De 21-jarige Engelhardt won de Europese titel vorige maand in het Portugese Anadia. Hij was er de snelste van een klein groepje. In juni eindigde hij als zesde in de baby-Giro. De Duitser komt over van Tirol KTM, een Oostenrijks continentaal team. Nu zet hij dus de stap naar de WorldTour.



EF Education versterkt rangen met Italiaanse youngster Andrea Piccolo. EF Education - EasyPost heeft de 21-jarige Andrea Piccolo aangetrokken. De Italiaan is een voormalig Europees kampioen tijdrijden bij de junioren, in 2019. Een jaar eerder won hij brons op het WK tegen de klok, waar Remco Evenepoel de beste was. Piccolo komt met onmiddellijke ingang over van het Italiaanse procontinentale Drone Hopper - Androni Giocatotoli.

Spanjaard Juan Ayuso blijft UAE Team Emirates trouw. Het 19-jarige toptalent Juan Ayuso verlengt zijn contract bij UAE Team Emirates met zes jaar, tot 2028. Ayuso rijdt sinds juni 2021 voor de formatie uit de Verenigde Arabische Emiraten. Zijn eerste contract kaderde volgens de ploeg in hun "doelstelling om jonge talentvolle renners te ontwikkelen". Vorig jaar won hij de Ronde van Italië voor beloften, waar hij bovendien ook naar huis mocht met de bergtrui, de puntentrui en de trui voor beste jongere. Op het Europees kampioenschap voor beloften, gewonnen door Thibau Nys, pakte hij de bronzen medaille.

Lotto-Soudal versterkt sprinttrein met Italiaan Jacopo Guarnieri. Jacopo Guarnieri (34) maakt komend seizoen de overstap van het Franse Groupama-FDJ naar Lotto-Soudal. De Italiaan ondertekende een contract voor twee jaar bij de ploeg die vanaf 2023 Lotto Dstny zal heten. Guarnieri moet met zijn ervaring als lead-out extra steun bieden aan sprinters Caleb Ewan en Arnaud De Lie. "Dit is een ploeg met een lange historie van topsprinters en sprinttreinen. Het team is volledig gefocust op het winnen van massasprints en met Caleb Ewan en Arnaud De Lie zijn er twee heel snelle renners voor wie ik kan werken", vertelde Guarnieri bij zijn voorstelling.

Bij UAE beperken ze zich voorlopig tot contractverlengingen. De harde kern rond Tadej Pogacar blijft op post. Rafal Majka, Brandon McNulty, Mikkel Bjerg en Diego Ulissi hebben hun contract opengebroken tot 2024.

De Italiaanse kampioen trekt naar BikeExchange. Voor de 23-jarige Italiaan wordt het zijn eerste kennismaking met de WorldTour.

Simon Clarke kreeg deze winter pas op de valreep een contract, maar na zijn ritzege in de Tour krijgt hij een verlenging voor twee jaar.

clock 10:02 10 uur 02. wielrennen Quick Step-Alpha Vinyl bevestigt de komst van Tim Merlier, Jan Hirt en Casper Pedersen

2 Belgen voor Intermarché-Wanty-Gobert. Laurenz Rex en Tom Paquot maken de overstap van Bingoal-Pauwels Sauzen naar Intermarché-Wanty-Gobert. "Hun transfer kadert in onze strategie om Belgische talenten te ontwikkelen", zegt Aike Visbeek. Rex viel in het voorjaar op met onder meer een 16e plaats in Gent-Wevelgem en een 18e plaats in Kuurne. Paquot, net als Rex 22 jaar, eindigde vorig jaar nog 3e in de Ronde van de Doubs.



Rex viel in het voorjaar op met onder meer een 16e plaats in Gent-Wevelgem en een 18e plaats in Kuurne. Paquot, net als Rex 22 jaar, eindigde vorig jaar nog 3e in de Ronde van de Doubs.

