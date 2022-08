Wielertransfers: Belgische youngsters Rex en Paquot tekenen bij Intermarché

clock 18:05 18 uur 05. 2 Belgen voor Intermarché-Wanty-Gobert. Laurenz Rex en Tom Paquot maken de overstap van Bingoal-Pauwels Sauzen naar Intermarché-Wanty-Gobert. "Hun transfer kadert in onze strategie om Belgische talenten te ontwikkelen", zegt Aike Visbeek. Rex viel in het voorjaar op met onder meer een 16e plaats in Gent-Wevelgem en een 18e plaats in Kuurne. Paquot, net als Rex 22 jaar, eindigde vorig jaar nog 3e in de Ronde van de Doubs. . 2 Belgen voor Intermarché-Wanty-Gobert Laurenz Rex en Tom Paquot maken de overstap van Bingoal-Pauwels Sauzen naar Intermarché-Wanty-Gobert. "Hun transfer kadert in onze strategie om Belgische talenten te ontwikkelen", zegt Aike Visbeek.



Rex viel in het voorjaar op met onder meer een 16e plaats in Gent-Wevelgem en een 18e plaats in Kuurne. Paquot, net als Rex 22 jaar, eindigde vorig jaar nog 3e in de Ronde van de Doubs.

Trentin en co blijven langer bij UAE. UAE Team Emirates heeft de contracten van Matteo Trentin, Vegard Stake Laengen en de tweelingbroers Ivo en Rui Oliveira verlengd. Het kwartet blijft tot eind 2023 bij de ploeg.

Frisse wind bij Groupama-FDJ. Groupama-FDJ is enkele jaren geleden met een opleidingsploeg begonnen en plukt daar nu de vruchten van. Het development team telt tal van potentiële kanjers en de Fransen hevelen liefst 8 van die geluksbrengers over naar de profploeg. Paul Penhoët maakt nu al de overstap, vanaf 1 januari volgen Lorenzo Germani, Romain Grégoire, Lenny Martinez, Enzo Paleni, Laurence Pithie, Reuben Thompson en Sam Watson zijn voorbeeld. "Dit is een logische keuze", stelt ploegmanager Marc Madiot. "Deze jongeren zijn onze prioriteit. We weten dat ze klaar zijn voor deze stap."

Intermarché strikt ook nu ook ex-wereldkampioen Rui Costa. Intermarché-Wanty Gobert blijft erg bedrijvig op de transfermarkt. De Belgische formatie maakte gisteren nog de komst van Mike Teunissen bekend, vandaag strikken ze met Rui Costa (35) opnieuw een grote naam. De Portugees zal als wegkapitein een portie ervaring toevoegen aan de kern van het team. Costa, de wereldkampioen van 2013 in Firenze, komt over van Team UAE, waar hij sinds 2017 reed. Verder won hij ook driemaal de Ronde van Zwitserland en drie ritten in de Tour.



Costa, de wereldkampioen van 2013 in Firenze, komt over van Team UAE, waar hij sinds 2017 reed. Verder won hij ook driemaal de Ronde van Zwitserland en drie ritten in de Tour.

Clément Champoussin verhuist van de ene Franse ploeg naar de andere: van AG2R-Citroën naar Arkéa-Samsic.

Teunissen versterkt klassieke kern van Intermarché. Na 6 seizoenen bij Jumbo-Visma rijdt Mike Teunissen vanaf 2023 in Belgische loondienst. De 29-jarige Nederlander komt dan uit voor Intermarché-Wanty Gobert, waar hij de klassieke kern rond kopman Biniam Girmay komt versterken. Teunissen, in 2019 winnaar van de openingsetappe in de Tour, zette zijn krabbel onder een contract voor twee seizoenen bij Intermarché.

Teunissen, in 2019 winnaar van de openingsetappe in de Tour, zette zijn krabbel onder een contract voor twee seizoenen bij Intermarché.

Ik wil bij Intermarché de finales kleuren en kansen creëren in de schaduw van Biniam Girmay, die al bewezen heeft dat hij de belangrijkste wedstrijden kan winnen. Mike Teunissen

Net als de rest van de wereld heb ik gezien welke stappen Intermarché blijft maken, hun totaalpakket sprak me erg aan. Mike Teunissen

Dunbar ruilt Ineos voor BikeExchange. Eddie Dunbar verlaat na 5 jaar de Ineos-stal voor een avontuur bij de Australiërs van BikeExchange. Dunbar werd de voorbije jaren een beetje in de anonimiteit geduwd tussen alle sterren van Ineos, maar dit seizoen wist hij bijvoorbeeld wel nog de Internationale Wielerweek en de Ronde van Hongarije te winnen. "Ik kijk ernaar uit om meer kansen te krijgen in de grotere koersen", verklaart de Ier zijn overstap.

