Wielertransfers: Amador volgt kopman Carapaz naar EF EasyPost

Amador volgt Carapaz. Andrey Amador verlaat net als kopman Richard Carapaz de Ineos Grenadiers. De Costa Ricaan volgt in 2023 zijn Ecuadoraanse kompaan naar EF Education-EasyPost. De klimmer, die in 2008 nog de Ronde van de Toekomst won, hoopt er opnieuw op niveau te komen. Amador (35) boekte zijn mooiste successen in de Giro. In 2012 won hij een bergrit, in 2015 werd hij 4e en in 2016 droeg hij de roze trui.



Jumbo-Visma haalt 2 ervaren Nederlanders binnen. Jumbo-Visma heeft met Dylan van Baarle en Wilco Kelderman 2 Nederlanders toegevoegd aan zijn team voor de komende 3 jaar. Van Baarle, dit jaar goed voor winst in Parijs-Roubaix, komt over van Ineos-Grenadiers. Kelderman, 5e in de Tour van 2021 en 3e in de Giro van 2020, maakt de overstap van Bora-Hansgrohe. "Het voelt als thuiskomen, als Nederlandse renner in een Nederlandse ploeg. Ik heb er veel zin in", reageert Van Baarle. "Zeker in de klassiekers kunnen we een heel sterke ploeg vormen, met Wout, maar ook met jongens als Tiesj en Nathan. Ik hoop dat we in het voorjaar mooie dingen laten zien en daarnaast hoop ik ook mijn steentje bij te kunnen dragen in het rondewerk." Ook Kelderman is in zijn nopjes met zijn transfer. "Ik ben superblij om weer samen te gaan werken. Ik ben er een paar jaar weggeweest, maar Team Jumbo-Visma voelde eigenlijk nog steeds als mijn thuisploeg. Ik ken er de mensen heel goed en ik heb ook altijd contact gehouden. Ik denk dat dit in mijn carrière de juiste ontwikkeling is." "Team Jumbo-Visma is een ambitieuze ploeg en ik hoop daar mijn steentje aan bij te dragen. Ik denk zelf nog te kunnen verbeteren en mooie dingen te kunnen laten zien." "De ploeg was de laatste tijd natuurlijk al heel succesvol en ik hoop de jongens die daarvoor zorgden goed te kunnen ondersteunen in de grote wedstrijden en ik hoop ook mijn ervaring over te kunnen brengen op de jonge renners."



Franse transfer voor Steff Cras. Na 3 seizoenen verlaat Steff Cras (26) Lotto-Soudal. Hij tekent voor 2 seizoenen bij TotalEnergies, de ploeg van Peter Sagan en Dries Van Gestel. "Ik voelde meteen veel steun tijdens de gesprekken", zegt de klimmer. "Ik koester de ambitie om in rittenkoersen goed te presteren in het klassement." Cras jaagt nog op een profzege. Hij eindigde dit jaar 11e in Romandië, 14e in de Dauphiné en 16e in Parijs-Nice en de Ronde van het Baskenland.

Bahrain Victorious pakt uit met nieuw trio: Snelle man Andrea Pasqualon, de Duitser Nikias Arndt en debutant Dusan Rajovitsj.

Ook Nairo Quintana (32) snuift geen andere lucht op. De nummer 6 van deze Tour fietst sinds 2020 voor Arkéa-Samsic en schonk het team al 11 zeges. Voor de ploeg van Quintana wenkt volgend jaar de WorldTour, de Colombiaan blijft tot 2025 aan boord.

Michal Kwiatkowski verlengt contract bij Ineos Grenadiers tot 2025. Michal Kwiatkowski (32) heeft zijn contract bij Ineos Grenadiers verlengd tot 2025. De Poolse renner rijdt sinds 2016 voor het team, na vier jaar bij Quick Step. Als zijn nieuwe overeenkomst afloopt, zal hij dus tien jaar voor zijn huidige ploeg gereden hebben. De wereldkampioen van 2014 won dit jaar voor de tweede keer in zijn carrière de Amstel Gold Race. Verder staan ook Milaan-Sanremo, Strade Bianche (2x), Tirreno-Adriatico, de Ronde van Polen, de Clasica San Sebastian en de E3 Harelbeke op zijn palmares, net als een rit in de Tour de France 2020. Dit jaar kende Kwiatkowski al heel wat tegenslag. Begin juni viel de Pool uit in het Critérium du Dauphiné, waar hij voor het laatst in actie kwam. Door een spierscheur moest de voormalige wereldkampioen passen voor de Ronde van Frankrijk. En in de Ronde van Polen verscheen Kwiatkowski niet aan de start nadat hij bij een val op training een hersenschudding had opgelopen.

Stefan Küng leek Groupama-FDJ te verlaten door een meningsverschil met het management, maar de Zwitser verlengt nu toch tot 2025.

Domen Novak wordt ploegmakker van Pogacar bij UAE. Na Tim Wellens en Felix Großschartner heeft UAE Team Emirates zijn nieuwste aanwinst bekendgemaakt: Domen Novak. De 27-jarige Sloveen komt volgend seizoen over van Bahrain Victorious en eindigde 2 maanden geleden 3e in de Ronde van Slovenië na Tadej Pogacar en Rafal Majka, zijn toekomstige ploegmaten. "Het is een droom die uitkomt om bij UAE Team Emirates aan de zijde te rijden van een kampioen zoals Tadej Pogacar", zegt Novak. "Ik kan niet wachten om aan dat nieuwe avontuur te beginnen."



Gianni Vermeersch en Xandro Meurisse hebben hun contract opengebroken.

De Oostenrijkse kampioen wisselt Bora-Hansgrohe in voor UAE. Gisteren werd Tim Wellens al gepresenteerd.

Impey sprint ook in 2023 voor Israel – Premier Tech. De ervaren Zuid-Afrikaan Daryl Impey (37) zal ook in 2023 uitkomen voor Israel – Premier Tech. "Ik ben misschien op leeftijd, maar ik kan het nog steeds. Dat ik er niet bij was in de Tour zorgde ervoor dat ik echt wil blijven koersen", reageerde Impey op de website van het team. Na een lastig 2021 met slechts 29 koersdagen kwam Impey dit seizoen weer boven water. Zo won hij in de Ronde van Zwitserland nog een etappe nadat hij Michael Matthews en Soren Kragh Andersen in de sprint versloeg.

