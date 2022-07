Vijf Belgen maken zich op voor eerste dag van WK atletiek

clock 11:40 11 uur 40. Coach Oliva: "Vidts heeft alle stappen doorlopen". Coach Oliva: "Vidts heeft alle stappen doorlopen"

Van de Velde: "Ik kan alleen maar verrassen" Tim Van de Velde leeft zonder druk toe naar zijn eerste deelname aan een wereldkampioenschap atletiek. Met de 39e tijd van de 44 deelnemers op de 3.000 meter steeple vindt de 22-jarige Belg dat hij in Eugene niets te verliezen heeft. "Het feit dat ik hier zonder druk aankom is zeker een voordeel want ik ben echt ontspannen. Ik denk dat ik met deze mentaliteit nog beter kan presteren. Ik kan mezelf alleen maar verrassen, mentaal is dat makkelijker."

Elise Vanderelst heeft al Parijs 2024 in gedachten Elise Vanderelst probeert de reeksen van de 1.500 meter te overleven. "Ik ben hier vooral om ervaring op te doen voor de Olympische Spelen in Parijs in 2024." "Op papier kan ik geen aanspraak maken op een plaats in de halve finales", zei Vanderelst, die de 31e tijd heeft van de 46 atletes die in actie komen op de afstand. "Maar ik ga alles op alles zetten om de halve finales te halen. Het zou zonde zijn om helemaal hierheen te komen en niet voorbij de eerste ronde te raken. Het is lastig om een doel te stellen omdat ik niet van iedereen de vorm ken. Maar de mijne gaat alleen maar omhoog en mijn coach verzekert me dat ook."



Hoogspringer Carmoy is de eerste Belg Thomas Carmoy is vrijdag de eerste Belg die in actie komt op het WK atletiek in Eugene. Onze landgenoot, die op basis van de World Rankings een WK-ticket greep, zal deelnemen aan de kwalificaties van het hoogspringen, die om 19.10 uur Belgische tijd beginnen. "Ik ga echt alles geven om de finale hier in de Verenigde Staten te bereiken", zegt Carmoy. Om de finale te halen moet Carmoy over 2,32 meter springen, op vijf centimeter van zijn persoonlijke outdoorrecord (2,27 meter), of in de top 12 eindigen. "Ik heb een competitieve geest, dus ik ga alles doen wat ik kan om daar te komen. De adrenaline en de atmosfeer zouden moeten helpen."

clock 08:37 08 uur 37. Op de openingsdag komen meteen 5 Belgen in actie in Eugen: hoogspringer Thomas Carmoy, de gemengde aflossingsploeg op de 4x400 meter, hamerslingeraarster Vanessa Sterckendries, Tim Van de Velde op de steeple en Elise Vanderelst op de 1.500 meter. . Op de openingsdag komen meteen 5 Belgen in actie in Eugen: hoogspringer Thomas Carmoy, de gemengde aflossingsploeg op de 4x400 meter, hamerslingeraarster Vanessa Sterckendries, Tim Van de Velde op de steeple en Elise Vanderelst op de 1.500 meter.

Vandaag gaat de achttiende editie van het WK atletiek van start in het Amerikaanse Eugene. Hayward Field, het universiteitsstadion van Oregon, is tot 24 juli het toneel voor het eerste WK op Amerikaanse bodem. Normaal zou het WK vorige zomer al plaatsvinden, maar het evenement moest noodgedwongen een jaartje opschuiven omdat ook de Olympische Spelen in Tokio een jaar vertraging opliepen door de coronacrisis. In Eugene zullen 10 dagen lang 1.972 atleten uit 192 landen samenkomen. Zij zullen strijden om de 49 gouden medailles die op het spel staan. België reisde af met een nooit eerder geziene delegatie van 30 atleten en heeft met onder meer Nafissatou Thiam enkele troeven voor eremetaal.