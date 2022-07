Tornados maken zich op voor dag 9 op het WK atletiek: "Uitgaan van onze eigen sterkte"

clock 13:39 13 uur 39. WK atletiek Allyson Felix (36) loopt straks toch nog een rondje op WK atletiek

clock 12:39 12 uur 39. Het gemis van Cynthia Bolingo. Bam heeft toch ook wel wat kopzorgen: "Naomi (Van den Broeck) was helemaal niet op niveau in haar reeks van de 400 meter (7e in 53"16). Ze werd ziek op stage en moest haar trainingen aanpassen." Camille Laus, gewoonlijk de slotloopster, ging er ook uit in de reeksen van de 400 meter. "Maar ik weet dat ze beter kan en ben ervan overtuigd dat ze zich met de Cheetahs kan overtreffen." Naast Van den Broeck, Couckuyt en Laus, heeft Bam ook Nina Hespel, Helena Ponette en Imke Vervaet in Oregon. Op het EK in München zou ze ook weer moeten kunnen rekenen op Hanne Claes en op Cynthia Bolingo, op papier haar snelste loopster. "Het is duidelijk dat we Cynthia hier zullen missen. Zij is altijd een meerwaarde." . Het gemis van Cynthia Bolingo Bam heeft toch ook wel wat kopzorgen: "Naomi (Van den Broeck) was helemaal niet op niveau in haar reeks van de 400 meter (7e in 53"16). Ze werd ziek op stage en moest haar trainingen aanpassen." Camille Laus, gewoonlijk de slotloopster, ging er ook uit in de reeksen van de 400 meter. "Maar ik weet dat ze beter kan en ben ervan overtuigd dat ze zich met de Cheetahs kan overtreffen." Naast Van den Broeck, Couckuyt en Laus, heeft Bam ook Nina Hespel, Helena Ponette en Imke Vervaet in Oregon. Op het EK in München zou ze ook weer moeten kunnen rekenen op Hanne Claes en op Cynthia Bolingo, op papier haar snelste loopster. "Het is duidelijk dat we Cynthia hier zullen missen. Zij is altijd een meerwaarde."





clock 12:37 12 uur 37. Ik ben nog niet zeker van mijn samenstelling. Ik heb het gevoel dat ik niet altijd de juiste kaarten in handen heb om keuzes te maken. Coach van de 4x400m aflossingsploeg Carole Bam. Ik ben nog niet zeker van mijn samenstelling. Ik heb het gevoel dat ik niet altijd de juiste kaarten in handen heb om keuzes te maken. Coach van de 4x400m aflossingsploeg Carole Bam

clock 12:35 12 uur 35. Bam: "Ik heb niet altijd alle kaarten in handen". Er is voorlopig nog niet officieel beslist in welke samenstelling de Belgian Cheetahs zaterdag in Eugene zullen aantreden in de reeksen van de 4x400 meter. "Ik denk er nog over na", vertelde coach Carole Bam."Met Camille Laus heb ik bijna dagelijks contact, maar voor de anderen ben ik afhankelijk van de informatie die ik van hun trainer krijg." "We zouden een manier moeten zoeken om dat allemaal wat te homogeniseren. Dat zou de keuzes vergemakkelijken. Nu heb ik soms de indruk dat ik niet alle kaarten in handen heb. Een foute keuze is snel gemaakt." "Er is dus wel wat druk. Ik wil de juiste vier meisjes kiezen, de vier die het beste samenwerken. Want om tot en goed resultaat te komen is er een symbiose nodig." . Bam: "Ik heb niet altijd alle kaarten in handen" Er is voorlopig nog niet officieel beslist in welke samenstelling de Belgian Cheetahs zaterdag in Eugene zullen aantreden in de reeksen van de 4x400 meter. "Ik denk er nog over na", vertelde coach Carole Bam."Met Camille Laus heb ik bijna dagelijks contact, maar voor de anderen ben ik afhankelijk van de informatie die ik van hun trainer krijg." "We zouden een manier moeten zoeken om dat allemaal wat te homogeniseren. Dat zou de keuzes vergemakkelijken. Nu heb ik soms de indruk dat ik niet alle kaarten in handen heb. Een foute keuze is snel gemaakt." "Er is dus wel wat druk. Ik wil de juiste vier meisjes kiezen, de vier die het beste samenwerken. Want om tot en goed resultaat te komen is er een symbiose nodig."

clock 12:34 12 uur 34. De Cheetahs komen vannacht om 2u40 in actie

clock 12:32 12 uur 32. De Tornados krijgen uiteraard heel wat concurrentie. Jacques Borlée ziet de Verenigde Staten als "buiten categorie" en verwacht vooral een strijd met de Dominicaanse Republiek, Botswana, Jamaica en Zuid-Afrika. "Onze concurrenten hebben wel wat kopzorgen en daar kunnen we misschien van profiteren," haalde Borlée nog aan. De Dominicaan Lidio Andres Feliz deed het individueel en in de gemengde aflossing niet goed en ook de Botswaan Isaac Makwala blijkt niet in vorm. De Jamaicaan Nathon Allen blesseerde zich en de Zuid-Afrikaan Wayde van Niekerk lijkt problemen te hebben met de opeenvolging van wedstrijden. "Maar me moeten vooral van onze eigen sterkte uitgaan", gaat Borlée verder. "We kunnen bouwen op onze ervaring. Dat gaat een grote rol spelen. Hier hebben we ook al mooie dingen laten zien." . De Tornados krijgen uiteraard heel wat concurrentie. Jacques Borlée ziet de Verenigde Staten als "buiten categorie" en verwacht vooral een strijd met de Dominicaanse Republiek, Botswana, Jamaica en Zuid-Afrika. "Onze concurrenten hebben wel wat kopzorgen en daar kunnen we misschien van profiteren," haalde Borlée nog aan. De Dominicaan Lidio Andres Feliz deed het individueel en in de gemengde aflossing niet goed en ook de Botswaan Isaac Makwala blijkt niet in vorm. De Jamaicaan Nathon Allen blesseerde zich en de Zuid-Afrikaan Wayde van Niekerk lijkt problemen te hebben met de opeenvolging van wedstrijden. "Maar me moeten vooral van onze eigen sterkte uitgaan", gaat Borlée verder. "We kunnen bouwen op onze ervaring. Dat gaat een grote rol spelen. Hier hebben we ook al mooie dingen laten zien."



clock 12:26 12 uur 26. Wat mogen we verwachten van de Tornados? Jacques Borlée zal Alexander Doom zaterdag waarschijnlijk aan de kant laten voor de reeksen van de 4x400 meter. "Wellicht zal hij rust krijgen, maar we gaan dat pas kort voor de reeksen beslissen", verklaarde de coach van de Tornados donderdag. Doom liep op het WK in Oregon al drie wedstrijden (gemengde aflossing en reeksen en halve finales 400 meter). Julien Watrin en Kevin en Dylan Borlée lijken wel certitudes. "Julien loopt normaal zowel de reeksen als de finale. Ook Kevin is klaar om beide races te lopen. Daar hebben we ook op getraind." Op het vorige WK werden de Tornados derde. Ook nu is de finale halen het doel. "We zijn goed voorbereid en hebben er zin in. Ik heb er vertrouwen in dat mijn atleten er zullen staan als het nodig is. En we hebben Kevin, hij is een echte killer in de aflossing." Jonathan Sacoor is er na onder meer een hardnekkige covidbesmetting niet bij. . Wat mogen we verwachten van de Tornados? Jacques Borlée zal Alexander Doom zaterdag waarschijnlijk aan de kant laten voor de reeksen van de 4x400 meter. "Wellicht zal hij rust krijgen, maar we gaan dat pas kort voor de reeksen beslissen", verklaarde de coach van de Tornados donderdag. Doom liep op het WK in Oregon al drie wedstrijden (gemengde aflossing en reeksen en halve finales 400 meter).

Julien Watrin en Kevin en Dylan Borlée lijken wel certitudes. "Julien loopt normaal zowel de reeksen als de finale. Ook Kevin is klaar om beide races te lopen. Daar hebben we ook op getraind." Op het vorige WK werden de Tornados derde. Ook nu is de finale halen het doel. "We zijn goed voorbereid en hebben er zin in. Ik heb er vertrouwen in dat mijn atleten er zullen staan als het nodig is. En we hebben Kevin, hij is een echte killer in de aflossing." Jonathan Sacoor is er na onder meer een hardnekkige covidbesmetting niet bij.

clock 12:15 12 uur 15. Doom zal allicht rust krijgen in de reeksen. Ik ben er zeker van dat mijn atleten er zullen staan wanneer het nodig is. Jacques Borlée. Doom zal allicht rust krijgen in de reeksen. Ik ben er zeker van dat mijn atleten er zullen staan wanneer het nodig is. Jacques Borlée

clock 12:10 12 uur 10. Estafettekwartetten in namiddagsessie. Na Anne Zagré in de ochtendsessie kijken we ook uit naar de Belgian Cheetahs en de Belgian Tornados. De Cheetahs komen in een zware reeks Polen en Jamaica tegen. Het bereiken van een derde opeenvolgende finale op een groot toernooi zal niet evident worden. Ze eindigden afgelopen zomer als zevende op de Olympische Spelen in Tokio en als zesde in Belgrado op het WK indoor in maart. Nadien zullen de Tornados hun status van medaillekandidaat moeten waarmaken in een wedstrijd die Europees gekleurd is maar waar de Dominicaanse Republiek en Botswana de felste concurrenten lijken te zijn voor de troepen van Jacques Borlée. De Belgen, wereldkampioen indoor deze winter in Belgrado, wonnen de bronzen medaille op het WK van 2019 in Doha. . Estafettekwartetten in namiddagsessie Na Anne Zagré in de ochtendsessie kijken we ook uit naar de Belgian Cheetahs en de Belgian Tornados. De Cheetahs komen in een zware reeks Polen en Jamaica tegen. Het bereiken van een derde opeenvolgende finale op een groot toernooi zal niet evident worden. Ze eindigden afgelopen zomer als zevende op de Olympische Spelen in Tokio en als zesde in Belgrado op het WK indoor in maart.

Nadien zullen de Tornados hun status van medaillekandidaat moeten waarmaken in een wedstrijd die Europees gekleurd is maar waar de Dominicaanse Republiek en Botswana de felste concurrenten lijken te zijn voor de troepen van Jacques Borlée. De Belgen, wereldkampioen indoor deze winter in Belgrado, wonnen de bronzen medaille op het WK van 2019 in Doha.

clock 12:09 12 uur 09. De Tornados zijn om 2u10 aan de beurt

clock 12:07 12 uur 07. Anne Zagré staat aan de vooravond van haar zevende wereldkampioenschap. Zagré loopt in de reeksen aan de zijde van de Amerikaanse Nia Ali, de regerende wereldkampioene en zilverenmedaillewinnares op de Olympische Spelen van 2016 in Rio. Om de halve finales te bereiken, die voor zondag op het programma staan, moet de Belgische recordhoudster zich bij de beste drie scharen in haar reeks of één van de zes beste verliezende tijden klokken na de zes reeksen. . Anne Zagré staat aan de vooravond van haar zevende wereldkampioenschap. Zagré loopt in de reeksen aan de zijde van de Amerikaanse Nia Ali, de regerende wereldkampioene en zilverenmedaillewinnares op de Olympische Spelen van 2016 in Rio. Om de halve finales te bereiken, die voor zondag op het programma staan, moet de Belgische recordhoudster zich bij de beste drie scharen in haar reeks of één van de zes beste verliezende tijden klokken na de zes reeksen.



clock 12:06 12 uur 06. Zagré begint aan haar 7e WK

clock 12:00 12 uur . Dag 9 mét Belgen. Het WK atletiek loopt zo stilaan op zijn laatste benen, maar er staat nog heel wat op het programma. In de ochtendsessie is het uitkijken naar Anne Zagré in de reeksen (20.20 uur Belgische tijd). Vannacht geven ook de Belgian Cheetahs en de Belgian Tornados in de 4x400 meter het beste van zichzelf. U kan alle gebeurtenissen volgen op deze pagina. Hieronder kan u het belangrijkste nieuws van de voorbije nacht terugvinden. . Dag 9 mét Belgen Het WK atletiek loopt zo stilaan op zijn laatste benen, maar er staat nog heel wat op het programma. In de ochtendsessie is het uitkijken naar Anne Zagré in de reeksen (20.20 uur Belgische tijd). Vannacht geven ook de Belgian Cheetahs en de Belgian Tornados in de 4x400 meter het beste van zichzelf. U kan alle gebeurtenissen volgen op deze pagina. Hieronder kan u het belangrijkste nieuws van de voorbije nacht terugvinden.