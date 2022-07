Soudal-Quick Step stelt meteen het nieuwe shirt voor 2023 voor

"Budgetverhoging? We zien wel wat er nog overblijft"

Yves Lampaert was op de persbabbel in de Tour het model met dienst. Zijn contract loopt af. Betekent dat dat hij ook de komende jaren nog in deze kleuren zal rijden?

"We zijn allebei van West-Vlaanderen", vertelde ploegbaas Patrick Lefevere. "Een hand schudden is meer waard dan een contract. We hebben dat nog niet gedaan, maar ik denk dat er een akkoord volgt."

Lefevere kan dankzij de inbreng van Soudal rekenen op een budgetverhoging. "Dat klopt, maar de renners hebben ook makelaars. Zij willen altijd meer en we hebben in België ook slimme ministers rond de sociale zekerheid."

"We zien dan wel wat er nog overblijft om te investeren in onze ploeg. We willen behouden wat we hebben en we willen zo doorgaan."