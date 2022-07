Paulien Couckuyt stoot door naar de halve finales van de 400 meter horden: "Dit is een mentale overwinning"

Allesbehalve een ideale aanloop naar dit WK voor Paulien Couckuyt. Haar voorbereiding werd begin dit jaar verstoord door een hamstringblessure en tot overmaat van ramp raakte ze twee weken geleden besmet met corona. Haar WK-deelname kwam plots in gevaar, maar na een negatieve test vorige week donderdag mocht de hordeloopster toch afreizen naar Eugene. Gelukkig maar, want in de reeksen van de 400 meter horden toonde Couckuyt vandaag dat ze haar plek op dit WK verdient. Ze dook als derde de laatste bocht in en moest in de laatste rechte lijn nog de Spaanse Sara Gallego laten passeren, maar als vierde in haar reeks plaatste ze zich wel rechtstreeks voor de halve finales. Met 55"42, de 17e tijd op 37 deelneemsters, bleef Couckuyt net geen seconde boven het Belgische record (54"47) dat ze vorig jaar liep op de Olympische Spelen. Morgen loopt ze om 3.15 uur in baan acht in de eerste van drie halve finales. Daarin neemt ze het onder meer op tegen de Amerikaanse Dalilah Muhammad, de olympische kampioene van Rio en vicekampioene van Tokio, de Jamaicaanse Janieve Russell, dit seizoen al goed voor 53"63, en de Oekraïense Anna Ryzhykova, vijfde op de Spelen in Tokio. Enkel de top twee en de twee beste verliezende tijden lopen vrijdag de finale.

Couckuyt plaatst zich als vierde in haar reeks voor de halve finales

Couckuyt: "Geen perfecte koers, het kan nog beter"

De weg naar het WK in Eugene was hobbelig met een coronabesmetting en de twijfels over de impact die daarbij horen. De opluchting was dan ook zichtbaar groot bij Paulien Couckuyt.



"Het is echt wel een overwinning om nu een ronde verder te gaan. Zeker een mentale overwinning, want het is niet makkelijk als iedereen twijfelt aan je mogelijkheden."

"Ik ben echt blij dat het gelukt is. Het was geen perfecte koers, maar ik ben wel tevreden dat het een degelijke tijd is en dat ik een ronde verder mag."



Couckuyt schoot zoals wel vaker snel uit de startblokken. "Ik wist dat ik tot de vijfde horde snel moest beginnen en ik zat toen ook mee met de eerste. Op het einde ontbreken de weerstandstrainingen nog om echt te kunnen meegaan met de anderen, door de kwaaltjes van de voorbije maanden. Het kan nog altijd beter."