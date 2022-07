LIVESTREAM WK atletiek: Tienkampers sluiten ochtendsessie in Eugene af met polsstokspringen

23 uur 30. Mayer en Ziemek leggen de lat in Groep A. De Fransman Kevin Mayer en de Amerikaan Zachery Ziemek hebben de polsstoksessie van groep A afgesloten op een hoogte van 5 meter en 40 centimeter. Kevin Mayer kende geen vliegende start deze tienkamp, maar schoof gisteren op naar een vierde plaats. Deze sprong zou hem alsnog een podiumplek kunnen opleveren. Groep B is momenteel aan de gang, maar het schema hinkt wat achterop. .

TV-kijkers komen nog even aan hun trekken op Canvas. In een zonovergoten Eugene kijken we naar het discuswerpen, het 7e nummer van de tienkamp.

In de laatste ochtendsessie krijgen we nog 3 disciplines van de 10-kamp bij de mannen. De 110 meter horden om 18.35 uur, de discus om 19.30 uur en de polsstok om 21.15 uur. Vanaf 2.05 uur Belgische tijd begint dan de avondsessie met de laatste finales (polsstok mannen, verspringen vrouwen, 100m horden vrouwen, 800m vrouwen, 5.000m mannen, 4x400 m/v met Tornados en Cheetahs) en de ontknoping van de tienkamp.

clock 14:59

14 uur 59. 35 km snelwandelen voor mannen om 6.15 uur lokale tijd. We zijn toe aan de tiende en laatste dag van het WK atletiek in Eugene, Oregon, VS. De ochtendsessie begint extra vroeg met de 35 km snelwandelen voor mannen. Daar om 6.15 uur, bij ons is dat 15.15 uur. Om 18.35 uur Belgische tijd doen we voort met het vervolg van de 10-kamp bij de mannen. Volg het hier - met livestream - exclusief voor de site. .