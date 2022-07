LIVESTREAM WK atletiek: kijk naar 35 km snelwandelen bij mannen

We zijn toe aan de tiende en laatste dag van het WK atletiek in Eugene, Oregon, VS. De ochtendsessie begint extra vroeg met de 35 km snelwandelen voor mannen. Daar om 6.15 uur, bij ons is dat 15.15 uur. Om 18.35 uur Belgische tijd doen we voort met het vervolg van de 10-kamp bij de mannen. Volg het hier - met livestream - exclusief voor de site.