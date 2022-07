LIVESTREAM: Wat kunnen de Belgian Tornados en Cheetahs op de 4x400 meter en hoe hoog springt Ben Broeders?

clock 02:47 02 uur 47. 4 op een rij voor Mihambo? De atletes voor de finale van het verspringen maken zich klaar. Malaika Mihambo is daar de uitgesproken favoriete. De Duitse veroverde in 2018 de Europese titel, pakte op het vorige WK in Doha goud en triomfeerde ook afgelopen zomer op de Olympische Spelen in Tokio. Vult ze het indrukwekkende rijtje aan op Hawyward Field? . 4 op een rij voor Mihambo? De atletes voor de finale van het verspringen maken zich klaar. Malaika Mihambo is daar de uitgesproken favoriete. De Duitse veroverde in 2018 de Europese titel, pakte op het vorige WK in Doha goud en triomfeerde ook afgelopen zomer op de Olympische Spelen in Tokio. Vult ze het indrukwekkende rijtje aan op Hawyward Field?

clock 02:45 02 uur 45. Broeders gaat erover! Opluchting bij Broeders. Bij zijn derde poging gaat hij wel over 5,55 meter. Hij eindigt dus al zeker niet laatste in deze finale en gaat mee naar de volgende hoogte van 5,70 meter. . Broeders gaat erover! Opluchting bij Broeders. Bij zijn derde poging gaat hij wel over 5,55 meter. Hij eindigt dus al zeker niet laatste in deze finale en gaat mee naar de volgende hoogte van 5,70 meter.

clock 02:44 02 uur 44. Voor Menno Vloon is het nu al voorbij in de finale van het polsstokspringen. Hij gaat ook bij zijn derde poging op 5,55 meter de mist in. . Voor Menno Vloon is het nu al voorbij in de finale van het polsstokspringen. Hij gaat ook bij zijn derde poging op 5,55 meter de mist in.

clock 02:43 02 uur 43. Wat is er aan de hand met Broeders? Kris Meertens. Wat is er aan de hand met Broeders? Kris Meertens

clock 02:42 02 uur 42. Broeders faalt opnieuw. Aiaiai, Ben Broeders faalt ook bij zijn tweede poging op 5,55 meter. De Belg komt straks meteen onder druk te staan. . Broeders faalt opnieuw Aiaiai, Ben Broeders faalt ook bij zijn tweede poging op 5,55 meter. De Belg komt straks meteen onder druk te staan.

clock 02:39 02 uur 39. Twijfelachtig begin voor Broeders. Geen vlekkeloze start voor Ben Broeders in de finale van het polsstokspringen. Onze landgenoot heeft een tweede poging nodig op de aanvangshoogte van 5,55 meter. . Twijfelachtig begin voor Broeders Geen vlekkeloze start voor Ben Broeders in de finale van het polsstokspringen. Onze landgenoot heeft een tweede poging nodig op de aanvangshoogte van 5,55 meter.

clock 02:36 02 uur 36. Groep A heeft het speerwerpen afgewerkt in de tienkamp en de primus was daar Kevin Mayer met een worp van 70,31 meter. Zachery Ziemek, die na 8 onderdelen tweede was in de tussenstand, doet het een pak minder goed met 62,18 meter. In Groep B komt straks leider Pierce Lepage in actie. . Groep A heeft het speerwerpen afgewerkt in de tienkamp en de primus was daar Kevin Mayer met een worp van 70,31 meter. Zachery Ziemek, die na 8 onderdelen tweede was in de tussenstand, doet het een pak minder goed met 62,18 meter. In Groep B komt straks leider Pierce Lepage in actie.

clock 02:36 02 uur 36. Wereldrecord voor Duplantis? Duplantis mag dan al jaren het polsstokspringen beheersen, een wereldtitel ontbreekt nog op zijn palmares. In een hoogstaande finale in Doha moest hij drie jaar geleden als 19-jarige snotaap nipt zijn meerdere erkennen in de Amerikaanse titelverdediger Sam Kendricks. Beiden gingen bij hun 3e poging over 5,97 meter en faalden op 6,02 meter, maar Kendricks won omdat hij in het concours minder pogingen nodig had. In Eugene is de tweevoudige wereldkampioen er niet bij, hij herstelt nog van een knieoperatie. De pech blijft Kendricks zo achtervolgen, aan de Spelen in Tokio kon hij ook al niet deelnemen na een positieve coronatest. Dat Duplantis in vorm is, bewees hij eind vorige maand nog op de Diamond League-meeting in Stockholm. Voor zijn thuispubliek in Zweden stelde hij zijn eigen wereldrecord nog wat scherper met een sprong over 6,16 meter. Doet hij hier straks in Eugene nóg beter? . Wereldrecord voor Duplantis? Duplantis mag dan al jaren het polsstokspringen beheersen, een wereldtitel ontbreekt nog op zijn palmares. In een hoogstaande finale in Doha moest hij drie jaar geleden als 19-jarige snotaap nipt zijn meerdere erkennen in de Amerikaanse titelverdediger Sam Kendricks. Beiden gingen bij hun 3e poging over 5,97 meter en faalden op 6,02 meter, maar Kendricks won omdat hij in het concours minder pogingen nodig had.



In Eugene is de tweevoudige wereldkampioen er niet bij, hij herstelt nog van een knieoperatie. De pech blijft Kendricks zo achtervolgen, aan de Spelen in Tokio kon hij ook al niet deelnemen na een positieve coronatest.



Dat Duplantis in vorm is, bewees hij eind vorige maand nog op de Diamond League-meeting in Stockholm. Voor zijn thuispubliek in Zweden stelde hij zijn eigen wereldrecord nog wat scherper met een sprong over 6,16 meter. Doet hij hier straks in Eugene nóg beter?

clock 02:32 02 uur 32.

clock 02:28 02 uur 28. Camacho-Quinn delft onderspit. Olympisch kampioene Camacho-Quinn moet vrede nemen met de tweede plek in de derde en laatste halve finale. De winst gaat naar de Jamaicaanse Brittany Anderson in 12"31, een nationaal record. Beiden gaan uiteraard wel naar de finale. Nadine Visser wordt derde in 12"66 en dat is onvoldoende om met de beste verliezende tijden door te stoten naar de finale. Stoten wél door met de verliezende tijden: de Jamaicaanse Danielle Williams en de Britse Cindy Sember. . Camacho-Quinn delft onderspit Olympisch kampioene Camacho-Quinn moet vrede nemen met de tweede plek in de derde en laatste halve finale. De winst gaat naar de Jamaicaanse Brittany Anderson in 12"31, een nationaal record. Beiden gaan uiteraard wel naar de finale. Nadine Visser wordt derde in 12"66 en dat is onvoldoende om met de beste verliezende tijden door te stoten naar de finale. Stoten wél door met de verliezende tijden: de Jamaicaanse Danielle Williams en de Britse Cindy Sember.

clock 02:25 02 uur 25. Kevin Mayer komt in de tienkamp aan de leiding in het speerwerpen met een worp van 70,31 meter. De Fransman mengt zich nu volop in de strijd voor goud. . Kevin Mayer komt in de tienkamp aan de leiding in het speerwerpen met een worp van 70,31 meter. De Fransman mengt zich nu volop in de strijd voor goud.

clock 02:22 02 uur 22. Kan Broeders meedingen naar een medaille? De finale van het polsstokspringen wordt op gang getrokken. Daarin is het uitkijken naar de prestatie van de ambitieuze Ben Broeders. Die kon zich vrijdag met vier sprongen kwalificeren. Hij ging vlot over 5,50 meter en 5,60 meter, maar om 5,75 meter te overschrijven had hij wel twee pogingen nodig. Mondo Duplantis is natuurlijk de uitgesproken topfavoriet voor goud, maar achter de Zweedse olympische kampioen lijkt het een open strijd te worden. Als Broeders erin zou slagen zijn eigen Belgisch record (5,85 meter) bij te stellen, komt hij vrijwel zeker in de buurt van het podium. . Kan Broeders meedingen naar een medaille? De finale van het polsstokspringen wordt op gang getrokken. Daarin is het uitkijken naar de prestatie van de ambitieuze Ben Broeders. Die kon zich vrijdag met vier sprongen kwalificeren. Hij ging vlot over 5,50 meter en 5,60 meter, maar om 5,75 meter te overschrijven had hij wel twee pogingen nodig.



Mondo Duplantis is natuurlijk de uitgesproken topfavoriet voor goud, maar achter de Zweedse olympische kampioen lijkt het een open strijd te worden. Als Broeders erin zou slagen zijn eigen Belgisch record (5,85 meter) bij te stellen, komt hij vrijwel zeker in de buurt van het podium.

clock 02:19 02 uur 19. Amstrong wint tweede halve finale. Alia Armstrong is de beste in de tweede halve finale van de 100 meter horden. De Amerikaanse wint in 12"43. Ook Devynne Charlton uit de Bahama's mag als tweede naar de finale in 12"46. . Amstrong wint tweede halve finale Alia Armstrong is de beste in de tweede halve finale van de 100 meter horden. De Amerikaanse wint in 12"43. Ook Devynne Charlton uit de Bahama's mag als tweede naar de finale in 12"46.

clock 02:11 02 uur 11. Wereldrecord voor Amusan! Niet te geloven! De Nigeriaanse Tobi Amusan loopt een wereldrecord in de eerste halve finale van de 100 meter horden. Ze snelt naar winst in een onwaarschijnlijke 12"12. De Amerikaanse Kendra Harrison, die de vorige wereldrecordhoudster was met 12"20, wordt tweede in 12"27. Voor Amusan is het een aanzienlijke verbetering, ze doet maar liefst 28 honderdste seconde af van haar Afrikaans record van 12"40. Wat een start van deze avondsessie! . Wereldrecord voor Amusan! Niet te geloven! De Nigeriaanse Tobi Amusan loopt een wereldrecord in de eerste halve finale van de 100 meter horden. Ze snelt naar winst in een onwaarschijnlijke 12"12. De Amerikaanse Kendra Harrison, die de vorige wereldrecordhoudster was met 12"20, wordt tweede in 12"27.



Voor Amusan is het een aanzienlijke verbetering, ze doet maar liefst 28 honderdste seconde af van haar Afrikaans record van 12"40. Wat een start van deze avondsessie!

clock 02:06 02 uur 06. Halve finales 100 meter horden. Tijd voor de halve finales van de 100 meter horden bij de vrouwen. Zonder de onfortuinlijke Anne Zagré. Zij mocht gisteren nog in haar eentje herkansen nadat ze in haar reeks gehinderd werd door Nia Ali, maar kwam jammerlijk ten val in haar solorace. Ook titelverdedigster Nia Ali ontbreekt dus, zij werd gediskwalificeerd. Het verhoogt de kansen voor olympisch kampioene Jasmine Camacho-Quinn uit Puerto Rico, die haar WK-debuut maakt. Ook de Amerikaanse Kendra Harrison, goed voor zilver op de Spelen in Tokio én de wereldrecordhoudster, aast op een eerste outdoor wereldtitel. . Halve finales 100 meter horden Tijd voor de halve finales van de 100 meter horden bij de vrouwen. Zonder de onfortuinlijke Anne Zagré. Zij mocht gisteren nog in haar eentje herkansen nadat ze in haar reeks gehinderd werd door Nia Ali, maar kwam jammerlijk ten val in haar solorace. Ook titelverdedigster Nia Ali ontbreekt dus, zij werd gediskwalificeerd. Het verhoogt de kansen voor olympisch kampioene Jasmine Camacho-Quinn uit Puerto Rico, die haar WK-debuut maakt. Ook de Amerikaanse Kendra Harrison, goed voor zilver op de Spelen in Tokio én de wereldrecordhoudster, aast op een eerste outdoor wereldtitel.

clock 01:58 01 uur 58. Speerwerpen tienkamp. De avondsessie wordt net als gisteren geopend door de tienkampers. Zij zijn toe aan het voorlaatste onderdeel, het speerwerpen. Pierce Lepage staat na het polsstokspringen aan de leiding met 7337 punten, de Amerikaan Zachery Ziemek is tweede met 7256 punten. Wereldrecordhouder Kevin Mayer, die de beste was in het polsstokspringen, staat derde met 7251 punten. . Speerwerpen tienkamp De avondsessie wordt net als gisteren geopend door de tienkampers. Zij zijn toe aan het voorlaatste onderdeel, het speerwerpen. Pierce Lepage staat na het polsstokspringen aan de leiding met 7337 punten, de Amerikaan Zachery Ziemek is tweede met 7256 punten. Wereldrecordhouder Kevin Mayer, die de beste was in het polsstokspringen, staat derde met 7251 punten.