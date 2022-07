LIVESTREAM: Vanessa Scaunet kansloos uitgeschakeld in de reeksen van de 800 meter, volg hier de 7e dag van het WK atletiek

clock 04:02 04 uur 02. Bang afwachten voor Bol. Hij moet er een stevige eindsprint uitpersen, maar olympisch kampioen Emmanuel Korir wint wel de eerste halve finale in 1'45"38. Ook zijn Keniaanse landgenoot Kisasy mag mee naar de finale. De Australiër Peter Bol grijpt als derde naast een rechtstreeks finaleticket, hij moet hopen dat hij één van de twee beste verliezende tijden heeft. . Bang afwachten voor Bol Hij moet er een stevige eindsprint uitpersen, maar olympisch kampioen Emmanuel Korir wint wel de eerste halve finale in 1'45"38. Ook zijn Keniaanse landgenoot Kisasy mag mee naar de finale. De Australiër Peter Bol grijpt als derde naast een rechtstreeks finaleticket, hij moet hopen dat hij één van de twee beste verliezende tijden heeft.

clock 04:00 04 uur . Halve finales 800 meter. Als opwarmertje voor de finales van de 200 meter krijgen we nog de halve finales op de 800 meter bij de mannen. Opvallende afwezige daar is regerend wereldkampioen Donovan Brazier, hij werd gisteren pas zesde in zijn reeks.

clock 03:57 Goed nieuws voor de onfortuinlijke Bisset en Bellò, die betrokken raakten in een val in de tweede reeks van de 800 meter. Zij worden opgevist voor de halve finales. 03 uur 57. Goed nieuws voor de onfortuinlijke Bisset en Bellò, die betrokken raakten in een val in de tweede reeks van de 800 meter. Zij worden opgevist voor de halve finales.

clock 03:48 03 uur 48. Ingebrigtsen vuurt het publiek aan. Het tempo lag een stuk hoger in de tweede reeks van de 5.000 meter en dus zullen hier flink wat finaletickets uitgedeeld worden. Jacob Krop is er sowieso bij, hij wint in 13'13"30. Ook Jakob Ingebrigtsen, die in de laatste rechte lijn het publiek nog wat aanvuurt, stoot rechtstreeks door. Ook erbij: Luis Frijalva, Yomif Kejelcha en Mohammed Ahmed.

clock 03:35 03 uur 35. Scaunet: "Het liep niet zoals ik gehoopt had". Scaunet: "Het liep niet zoals ik gehoopt had"

clock 03:28 03 uur 28. Spannende ontknoping in eerste reeks. Na een trage eerste reeks is het met een nog relatief grote groep sprinten voor een plaats in de top 5. Oscar Chelimo is de snelste in 13'24"24 en ook Grant Fisher, Selemon Barega, Joshua Cheptegei en Abdihamid Nur gaan door naar de finale. Nicholas Kipkorir, de snelste man dit seizoen, is pas zesde en moet hopen dat hij doorstoot met de verliezende tijden.

clock 03:13 03 uur 13. De eerste van twee halve finales op de 5.000 meter is aan de gang. De top 5 van elke reeks stoot door naar de finale, aangevuld met de vijf beste verliezende tijden. . De eerste van twee halve finales op de 5.000 meter is aan de gang. De top 5 van elke reeks stoot door naar de finale, aangevuld met de vijf beste verliezende tijden.

clock 03:01 03 uur 01. Reeksen 5.000 meter. Na de reeksen van de 800 meter bij de vrouwen is het nu de beurt aan de mannen van de 5.000 meter. Mét Jakob Ingebrigtsen . Afwachten hoe hij de ontgoocheling verteerd heeft op de 1.500 meter, waar hij dinsdag verrassend geklopt werd door Jake Wightman. Verder is het ook uitkijken naar Selemon Barega, olympisch kampioen op de 10.000 meter, Joshua Cheptegei, olympisch kampioen op de 5.000 meter en titelverdediger Muktar Edris. Ook het Keniaanse duo Nicholas Kipkorir en Jacob Krop, de snelste mannen dit seizoen, zijn van de partij.



Verder is het ook uitkijken naar Selemon Barega, olympisch kampioen op de 10.000 meter, Joshua Cheptegei, olympisch kampioen op de 5.000 meter en titelverdediger Muktar Edris. Ook het Keniaanse duo Nicholas Kipkorir en Jacob Krop, de snelste mannen dit seizoen, zijn van de partij.

clock 02:53 02 uur 53. Vanessa Scaunet strandt in de reeksen van de 800 meter. Vanessa Scaunet strandt in de reeksen van de 800 meter

clock 02:52 02 uur 52. De laatste reeks van de 800 meter is een kolfje naar de hand van de Jamaicaanse Natoya Goule. Zij wint in 2'00"06. Ook de Keniaanse Mary Moraa en de Poolse Anna Wielgosz stoten rechtstreeks door. . De laatste reeks van de 800 meter is een kolfje naar de hand van de Jamaicaanse Natoya Goule. Zij wint in 2'00"06. Ook de Keniaanse Mary Moraa en de Poolse Anna Wielgosz stoten rechtstreeks door.

clock 02:49 02 uur 49. Er is nog veel werk voor de boeg voor Scaunet, wil ze zich plaatsen voor het EK in München. Kris Meertens. Er is nog veel werk voor de boeg voor Scaunet, wil ze zich plaatsen voor het EK in München. Kris Meertens

clock 02:44 02 uur 44. Uitschakeling voor Scaunet. Vanessa Scaunet gaat er kansloos uit in de reeksen. Onze landgenote hangt de hele race aan het staartje, maar kan in de laatste rechte lijn nog opschuiven naar de zevende plaats in 2'04"07. Ze blijft daarmee boven haar persoonlijk record van 2'02"05. Onvoldoende voor een plaats in de halve finales. Raevyn Rogers stoot als winnares van deze reeks in 2'01"36 wel door en samen met de Amerikaanse hebben ook de Ethiopische Habitam Alemu en Noélie Yarigo uit Benin hun ticket te pakken.

clock 02:40 02 uur 40. Zorgt Scaunet voor een verrassing? Vanessa Scaunet staat klaar voor de vijfde reeks van de 800 meter. Zich plaatsen voor de halve finales wordt geen evidente klus. De 26-jarige Scaunet heeft met 2'02"05 het traagste persoonlijke record van alle atletes in haar reeks. Ze neemt het onder meer op tegen de Amerikaanse Raevyn Rogers, goed voor zilver op het WK in Doha en brons op de Spelen in Tokio.

clock 02:35 02 uur 35. De Franse Renelle Lamote wint met kleine voorsprong de vierde reeks in 2'00"71, maar het is knokken voor het tweede en derde finaleticket. Dat gaat naar de Ethiopische Freweyni en de Amerikaanse Ajee Wilson. . De Franse Renelle Lamote wint met kleine voorsprong de vierde reeks in 2'00"71, maar het is knokken voor het tweede en derde finaleticket. Dat gaat naar de Ethiopische Freweyni en de Amerikaanse Ajee Wilson.

clock 02:27 02 uur 27. Mu stoot probleemloos door. Geen probleem voor Athing Mu in de derde reeks. De olympisch kampioene van Tokio wint in 2'01"30. Zij kan in eigen land straks de eerste Amerikaanse worden die een wereldtitel pakt op de 800 meter. Ook Halimah Nakaayi en Ellie Baker gaan rechtstreeks naar de halve finales.

clock 02:25 02 uur 25. Drama voor Bisset en Bellò in de laatste bocht. Drama voor Bisset en Bellò in de laatste bocht

clock 02:20 02 uur 20. Drama voor Bisset en Bellò, winst voor Hodgkinson. Met een straat voorsprong snelt Keely Hodgkinson naar de winst in reeks twee van de 800 meter. De Britse, die vorige zomer olympisch zilver pakte, finisht in 2'00"88. Ook de Sloveense Anita Horvat en de Zwitserse Lore Hoffmann mogen naar de halve finales. Catriona Bisset vergaat het veel minder goed. De Australische gaat als derde de laatste bocht in, maar wordt dan aangetikt en komt ten val. Bisset brengt zo ook Elena Bellò, op dat moment tweede, uit evenwicht. De Italiaanse kan een val vermijden, maar ziet haar kansen wel in rook opgaan en finisht als zesde. Bisset komt aangeslagen als laatste aan en wordt getroost door Hodgkinson.

clock 02:14 02 uur 14. Eerste reeks. De Ethiopische Diribe Welteji neemt het commando in de eerste reeks van de 800 meter en geeft dat niet meer uit handen. Ze wint in 1'58"83. Ook de Britse Jemma Reekie, vierde op de Spelen in Tokio, gaat naar de halve finales, net als de Jamaicaanse Adelle Tracey.

clock 02:04 02 uur 04. Aftellen voor Scaunet. Terwijl de kwalificaties in het speerwerpen bij de mannen aan de gang zijn, maken de atletes zich klaar voor de reeksen van de 800 meter. Voor Vanessa Scaunet is het nog even wachten. Zij komt pas in de 5 e reeks in actie, om 2.42 u. De top drie van elke reeks en de zes beste verliezende tijden stoten door naar de finale.