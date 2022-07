LIVESTREAM: Toont Ben Broeders zijn hoogvorm en springt hij naar een plek in de WK-finale van het polsstokspringen?

clock 03:07 03 uur 07. Het blijft goed gaan voor Ben Broeders. Hij is bij zijn eerste poging ook over 5,65 meter gegaan. . Het blijft goed gaan voor Ben Broeders. Hij is bij zijn eerste poging ook over 5,65 meter gegaan.

clock 03:05 03 uur 05. Amerikaans team lost de verwachtingen in. Het is in het verleden al wel eens verkeerd gegaan voor de Amerikanen in de aflossing, maar dit keer blijven ze foutloos. Het sterke team met Coleman, Lyles, Hall en slotloper Bracy wint met een straat voorsprong in 37"87. Groot-Brittannië is tweede en Ghana pakt na een knappe remonte het derde finaleticket. . Amerikaans team lost de verwachtingen in Het is in het verleden al wel eens verkeerd gegaan voor de Amerikanen in de aflossing, maar dit keer blijven ze foutloos. Het sterke team met Coleman, Lyles, Hall en slotloper Bracy wint met een straat voorsprong in 37"87. Groot-Brittannië is tweede en Ghana pakt na een knappe remonte het derde finaleticket.

clock 03:03 03 uur 03. Stoot olympisch kampioen Italië door? Na de vrouwen is het aan de mannen om het stokje door te geven. Daar is het uitkijken wat de Italiaanse ploeg, die verrassend goud pakte op de Olympische Spelen in Tokio, ervan bakt. Zij kunnen niet rekenen op Marcell Jacobs, olympisch kampioen op de 100 meter. Die moest deze week het WK geblesseerd verlaten. Italië komt in de tweede reeks in actie en neemt het daarin onder meer op tegen Canada en Jamaica. In de eerste reeks lijken de Amerikanen, de titelverdedigers, en de Britten, zilver op het vorige WK, de beste papieren te hebben. Het Britse team heeft bovendien wat recht te zetten. Zij verloren hun zilveren medaille van de Spelen in Tokio, na een positieve dopingtest van CJ Ujah. . Stoot olympisch kampioen Italië door? Na de vrouwen is het aan de mannen om het stokje door te geven. Daar is het uitkijken wat de Italiaanse ploeg, die verrassend goud pakte op de Olympische Spelen in Tokio, ervan bakt. Zij kunnen niet rekenen op Marcell Jacobs, olympisch kampioen op de 100 meter. Die moest deze week het WK geblesseerd verlaten. Italië komt in de tweede reeks in actie en neemt het daarin onder meer op tegen Canada en Jamaica.



In de eerste reeks lijken de Amerikanen, de titelverdedigers, en de Britten, zilver op het vorige WK, de beste papieren te hebben. Het Britse team heeft bovendien wat recht te zetten. Zij verloren hun zilveren medaille van de Spelen in Tokio, na een positieve dopingtest van CJ Ujah.

clock 03:00 Zorgt de afsluitende finale van de 400 meter horden straks voor vuurwerk? 03 uur . Zorgt de afsluitende finale van de 400 meter horden straks voor vuurwerk?

clock 02:55 02 uur 55. Zwitserland met de hakken over de sloot. Verrassing in de tweede reeks van de 4x100 meter. Zwitserland, vierde op het vorige WK én op de Spelen in Tokio, finisht pas als vijfde. De winst gaat zoals verwacht naar de VS in 41"56 en de dolgelukkige Spaanse vrouwen gaan als tweede in een nationaal record ook naar de finale. Ook Nigeria plaatst zich als derde rechtstreeks. Voor Italië, vierde in deze reeks, en Zwitserland, waar toploopster Mujinga Kambundji nog aan de kant bleef, is het even bang afwachten, maar zij stoten met de beste verliezende tijden alsnog door naar de finale. . Zwitserland met de hakken over de sloot Verrassing in de tweede reeks van de 4x100 meter. Zwitserland, vierde op het vorige WK én op de Spelen in Tokio, finisht pas als vijfde. De winst gaat zoals verwacht naar de VS in 41"56 en de dolgelukkige Spaanse vrouwen gaan als tweede in een nationaal record ook naar de finale. Ook Nigeria plaatst zich als derde rechtstreeks.

Voor Italië, vierde in deze reeks, en Zwitserland, waar toploopster Mujinga Kambundji nog aan de kant bleef, is het even bang afwachten, maar zij stoten met de beste verliezende tijden alsnog door naar de finale.

clock 02:44 02 uur 44. Ben Broeders doet intussen goed mee in het polsstokspringen. Hij is bij zijn eerste poging over 5,50 meter gegaan. . Ben Broeders doet intussen goed mee in het polsstokspringen. Hij is bij zijn eerste poging over 5,50 meter gegaan.

clock 02:41 02 uur 41. Verwachte 3 landen stoten door. Het Britse team wint de eerste reeks vlot in 41"99. Jamaica, dat nog enkele toppers aan de kant liet, wordt tweede en ook Duitsland stoot als derde rechtstreeks door naar de finale. . Verwachte 3 landen stoten door Het Britse team wint de eerste reeks vlot in 41"99. Jamaica, dat nog enkele toppers aan de kant liet, wordt tweede en ook Duitsland stoot als derde rechtstreeks door naar de finale.

clock 02:36 02 uur 36. Reeksen 4x100 meter. Het slotweekend van dit WK nadert en dus is het stilaan tijd voor de estafette, al hebben we de mixed relay natuurlijk al achter de rug. Vandaag staan de reeksen van de 4x100 meter op het programma. De vrouwen bijten de spits af. Jamaica en het Verenigd Koninkrijk, respectievelijk goud en brons op de Olympische Spelen van Tokio, komen in de eerste reeks in actie. De Verenigde Staten, zilver in Tokio, moeten in de tweede reeks aan de bak. De top drie van elke reeks én de twee beste verliezende tijden krijgen een plaats in de finale. . Reeksen 4x100 meter Het slotweekend van dit WK nadert en dus is het stilaan tijd voor de estafette, al hebben we de mixed relay natuurlijk al achter de rug. Vandaag staan de reeksen van de 4x100 meter op het programma.



De vrouwen bijten de spits af. Jamaica en het Verenigd Koninkrijk, respectievelijk goud en brons op de Olympische Spelen van Tokio, komen in de eerste reeks in actie. De Verenigde Staten, zilver in Tokio, moeten in de tweede reeks aan de bak. De top drie van elke reeks én de twee beste verliezende tijden krijgen een plaats in de finale.

clock 02:25 02 uur 25. De kwalificaties in het polsstokspringen zijn volop aan de gang. De atleten zijn verdeeld in 2 groepen. In groep A zit het olympische podium van Tokio met Mondo Duplantis, Christopher Nilsen en Thiago Braz. Ben Broeders zit in Groep B. . De kwalificaties in het polsstokspringen zijn volop aan de gang. De atleten zijn verdeeld in 2 groepen. In groep A zit het olympische podium van Tokio met Mondo Duplantis, Christopher Nilsen en Thiago Braz. Ben Broeders zit in Groep B.

clock 02:03 02 uur 03. Toont Broeders zijn hoogvorm? We trappen deze 8e WK-dag op gang met de kwalificaties van het polsstokspringen, mét Ben Broeders dus. Voor een plek in de finale op de slotdag van dit WK moet hij over de kwalificatiehoogte van 5,80 meter gaan of bij de beste 12 eindigen. Een haalbare opdracht, want Broeders is in bloedvorm. Vorige maand verbeterde hij met een sprong over 5,85 meter nog zijn eigen Belgische record en zette hij met winst op de Diamond League-manche in Parijs een hoogtepunt neer in zijn carrière. Onze landgenoot blaakt dan ook van vertrouwen en gelooft naar eigen zeggen zelfs in het podium. Zit er na brons voor Bashir Abdi op de marathon en goud voor Nafi Thiam op de zevenkamp nog een derde Belgische individuele medaille aan te komen? . Toont Broeders zijn hoogvorm? We trappen deze 8e WK-dag op gang met de kwalificaties van het polsstokspringen, mét Ben Broeders dus. Voor een plek in de finale op de slotdag van dit WK moet hij over de kwalificatiehoogte van 5,80 meter gaan of bij de beste 12 eindigen.



Een haalbare opdracht, want Broeders is in bloedvorm. Vorige maand verbeterde hij met een sprong over 5,85 meter nog zijn eigen Belgische record en zette hij met winst op de Diamond League-manche in Parijs een hoogtepunt neer in zijn carrière.



Onze landgenoot blaakt dan ook van vertrouwen en gelooft naar eigen zeggen zelfs in het podium. Zit er na brons voor Bashir Abdi op de marathon en goud voor Nafi Thiam op de zevenkamp nog een derde Belgische individuele medaille aan te komen?