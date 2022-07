LIVESTREAM: Tim Van de Velde uitgeschakeld op de 3.000m steeple, straks komt Elise Vanderelst in actie

El Bakkali laat zich niet verrassen. De Marokkaanse olympische kampioen versnelt in de laatste ronde en wint de eerste reeks in 8'16"65. Ook de Kenianen Bett en Kibiwot plaatsen zich als tweede en derde rechtstreeks voor de finale. Tim Van de Velde wordt 13e en laatste in 9'03"11. Zijn eerste WK zit er meteen op.

02 uur 24. Laatste plaats voor Tim Van de Velde. El Bakkali laat zich niet verrassen. De Marokkaanse olympische kampioen versnelt in de laatste ronde en wint de eerste reeks in 8'16"65. Ook de Kenianen Bett en Kibiwot plaatsen zich als tweede en derde rechtstreeks voor de finale. Tim Van de Velde wordt 13e en laatste in 9'03"11. Zijn eerste WK zit er meteen op. .

02 uur 07. Belgen in actie vannacht. Tim Van de Velde is de eerste Belg die vannacht in actie komt in Hayward Field, het hypermoderne stadion in Eugene. Hij loopt om 2.15 uur in de eerste reeks van de 3.000 meter steeple. Doorstoten naar de halve finales zou een verrassing zijn voor de 22-jarige WK-debutant. Om 3.10 uur is het aan Elise Vanderelst . Zij komt in actie in de eerste reeks van de 1.500 meter. Met de 31e tijd van de 46 atletes in de reeksen wordt het ook voor haar op papier lastig om een plek in de halve finales te veroveren. Jammer genoeg geen Belgische estafetteploeg in de afsluitende finale van de 4x400 meter mixed relay om 4.50 uur. Het Belgische kwartet koesterde vooraf voorzichtige medaillehoop na de 5e plaats in de olympische mixed relay in Tokio, maar met een teleurstellende tijd van 3'16"01 werden ze pas 7e in hun reeks. Onvoldoende voor een finaleplaats. .