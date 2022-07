LIVESTREAM: Tim Van de Velde uitgeschakeld op de 3.000m steeple, Elise Vanderelst ontgoochelt op de 1.500m

clock 03:50 03 uur 50. Reeksen 100 meter. Het is tijd voor de reeksen van de 100m bij de mannen. Fred Kerley is de man om naar uit te kijken, hij loopt in de tweede reeks. De Amerikaan maakte pas vorig jaar de overstap van de 400 meter en pakte op de Olympische Spelen in Tokio meteen zilver op het koningsnummer. Toen verrassend de snelste: Marcell Jacobs. Sinds zijn olympische titel kwam de Italiaan nog amper in actie door blessures en maagproblemen. Het is maar de vraag of hij een medaillekandidaat is. Jacobs loopt in de vierde reeks. . Reeksen 100 meter Het is tijd voor de reeksen van de 100m bij de mannen. Fred Kerley is de man om naar uit te kijken, hij loopt in de tweede reeks. De Amerikaan maakte pas vorig jaar de overstap van de 400 meter en pakte op de Olympische Spelen in Tokio meteen zilver op het koningsnummer.



Toen verrassend de snelste: Marcell Jacobs. Sinds zijn olympische titel kwam de Italiaan nog amper in actie door blessures en maagproblemen. Het is maar de vraag of hij een medaillekandidaat is. Jacobs loopt in de vierde reeks.

clock 03:42 03 uur 42. Chinese dominantie in het kogelstoten. Geen verrassingen in de kwalificaties van het kogelstoten bij de vrouwen. Olympisch kampioene en tweevoudig wereldkampioene Lijiao Gong zette daar de beste prestatie neer. Met een worp van 19,51m stootte de Chinese overtuigend door naar de finale.

clock 03:23 03 uur 23. Elise Vanderelst overleeft de reeksen van de 1.500m niet.

clock 03:17 03 uur 17. Het moet al heel raar lopen om nog door te stoten voor Elise Vanderelst. Dat is onmogelijk. Ook voor haar eindigt het net als voor de andere Belgen in de eerste ronde. Toch een ontgoocheling. Marc Willems.

clock 03:14 03 uur 14. Vanderelst pas 11e. Vanderelst kraakt in de laatste 200 meter. Ze zakt nog helemaal weg en finisht uiteindelijk pas als 11e in 4'10"45. Een plek in de halve finales via de verliezende tijden lijkt zo goed als onmogelijk.

clock 03:11 03 uur 11. Vanderelst positioneert zich meteen goed vooraan de groep. Het is de Ethiopische Meshesha die het tempo bepaalt.

clock 03:09 03 uur 09. Elise Vanderelst staat klaar voor de eerste reeks van de 1.500 meter. Kan ze zich in de top 6 nestelen?

clock 03:02 Olympisch kampioen Soufiane El Bakkali probleemloos naar de finale van de 3.000m steeple. 03 uur 02.

clock 03:01 03 uur 01. Haalt Vanderelst de finale? Het is voorlopig nog geen succesvolle eerste WK-dag geweest voor de Belgen. Misschien zorgt Elise Vanderelst voor de kentering? Zij komt dadelijk in actie in de eerste van drie reeksen op de 1.500 meter. Enkel de top 6 van elke reeks en de zes beste verliezende tijden krijgen een ticket voor de halve finales.

clock 02:45 02 uur 45. Tim Van de Velde wordt laatste in 1e reeks 3.000m steeple.

clock 02:28 02 uur 28. Het zou kunnen dat Van de Velde zijn enkel verstuikt heeft tijdens de race. Dat zou een verklaring kunnen zijn voor mindere prestatie. Kris Meertens.

clock 02:24 02 uur 24. Laatste plaats voor Tim Van de Velde. El Bakkali laat zich niet verrassen. De Marokkaanse olympische kampioen versnelt in de laatste ronde en wint de eerste reeks in 8'16"65. Ook de Kenianen Bett en Kibiwot plaatsen zich als tweede en derde rechtstreeks voor de finale. Tim Van de Velde wordt 13e en laatste in 9'03"11. Zijn eerste WK zit er meteen op.



Tim Van de Velde wordt 13e en laatste in 9'03"11. Zijn eerste WK zit er meteen op.

clock 02:21 02 uur 21. Van de Velde krijgt het steeds moeilijker en moet nu een gaatje laten. Het ziet ernaar uit dat hij de laatste plaats niet meer zal kunnen vermijden.

clock 02:20 02 uur 20. Van de Velde aan het staartje. Van de Velde ging aanvankelijk goed mee, maar krijgt het nu toch lastig. Onze landgenoot loopt nu in laatste positie, maar hij moet de groep nog niet lossen.

clock 02:18 02 uur 18. Het gaat vrij gezapig. Het komt er dus op aan op straks om het einde snel te zijn. Kris Meertens.

clock 02:13 02 uur 13. Van de Velde maakt WK-debuut. Het is tijd voor de reeksen van de 3.000 meter steeple. Tim Van de Velde verdedigt daar de Belgische eer in de eerste van drie reeksen. Met 8'24"56 als persoonlijke besttijd lijkt een finaleplaats een utopie voor de WK-debutant. Enkel de top 3 van elke reeks en de 6 beste verliezende tijden stoten door.

clock 02:07 02 uur 07. Belgen in actie vannacht. Tim Van de Velde is de eerste Belg die vannacht in actie komt in Hayward Field, het hypermoderne stadion in Eugene. Hij loopt om 2.15 uur in de eerste reeks van de 3.000 meter steeple. Doorstoten naar de halve finales zou een verrassing zijn voor de 22-jarige WK-debutant.

Om 3.10 uur is het aan Elise Vanderelst. Zij komt in actie in de eerste reeks van de 1.500 meter. Met de 31e tijd van de 46 atletes in de reeksen wordt het ook voor haar op papier lastig om een plek in de halve finales te veroveren.

Jammer genoeg geen Belgische estafetteploeg in de afsluitende finale van de 4x400 meter mixed relay om 4.50 uur. Het Belgische kwartet koesterde vooraf voorzichtige medaillehoop na de 5e plaats in de olympische mixed relay in Tokio, maar met een teleurstellende tijd van 3'16"01 werden ze pas 7e in hun reeks. Onvoldoende voor een finaleplaats.

clock 02:05 02 uur 05. LIVESTREAM. U hoeft vannacht niks te missen van het WK atletiek. Hierboven op deze pagina kan u de avondsessie van de 1e WK-dag kijken. Kris Meertens en Marc Willems geven er commentaar wanneer de Belgische atleten in actie komen en bij finales.