LIVESTREAM: Thiam en Vidts beginnen uitstekend aan zevenkamp, nu hoogspringen

Geen problemen voor Thiam op 1m80 en dat is uiteraard geen verrassing. Benieuwd waar ze straks zal uitkomen.

Vidts gaat over 1 meter 77. We zijn aangekomen bij het hoogspringen. Vidts raakt niet zonder moeite over 1 meter 77. Haar persoonlijke record ligt op 1m84. Thiam komt straks vanaf 1m80 in actie.

Prima start. Vidts en Thiam zijn dus uitstekend begonnen aan hun zevenkamp. In de stand heeft Vidts vooralsnog een puntje meer (1094), maar straks komt een sterk onderdeel voor Thiam: het hoogspringen.

clock 20:30 20 uur 30.

clock 19:51 19 uur 51. Vidts loopt seizoensbeste tijd op de 100m horden. Vidts loopt seizoensbeste tijd op de 100m horden

Vidts toch net op 4. De officiële uitslag zet Noor Vidts uiteindelijk toch op plekje 4. De Amerikaanse Anna Hall eindigt wel in dezelfde tijd (13"20).

Ook Noor Vidts doet het prima. Ze eindigt als derde in haar reeks na de Amerikaanse Atherley en de Zwitserse Kälin. Vetter vertrok heel snel, maar eindigt uiteindelijk als 6e. De Belgen zijn goed begonnen aan hun zevenkamp.

Vidts in baan 5. Na de sterke prestatie van Nafi Thiam is nu Noor Vidts aan de beurt. Het is ook uitkijken naar onder meer de Nederlandse Anouk Vetter. Nog een minuutje tot de start van deze reeks.

clock 19:48 19 uur 48. Thiam loopt meteen een knaltijd op de 100m horden. Thiam loopt meteen een knaltijd op de 100m horden

clock 19:45 19 uur 45.

Uitstekende Thiam wint reeks meteen. En of Nafi Thiam in orde is. Met een persoonlijk record (13"21) blijft ze Oosterwegel en Zamzow-Mahler makkelijk voor. Wat een start van de olympische kampioene! Van Katerina Johnson-Thompson is eigenlijk geen sprake, de Britse lijkt na veel blessureleed nog niet helemaal klaar om Thiam uit te gaan dagen op dit WK.

Starten doen we met Thiam. Nafi Thiam trekt haar zevenkamp meteen op gang op de 100 meter horden. Meteen een stevige reeks met ook nog onder meer Katarina Johnson-Thompson en de Nederlandse Emma Oosterwegel. Odile Ahouanwanou uit Benin (vooral sterk in het kogelstoten) geeft overigens in laatste instantie forfait. U kan alles volgen in de livestream.

U kan alles volgen in de livestream.

Tijd voor de zevenkamp. We kregen uiteraard al de knappe derde plaats van Bashir Abdi eerder vandaag op de marathon, maar over een half uurtje (19.35 uur) trekt de derde dag op het WK atletiek in het Amerikaanse Eugene zich echt helemaal op gang. Het wordt vooral uitkijken naar Nafi Thiam en Noor Vidts op de zevenkamp. Hun eerste nummer zal de 100 meter horden worden. U zit hier op de eerste rij om alles met tekst en beeld te volgen.

Ik voel me goed, ga me volledig geven en we zien wel wat het oplevert. Nafi Thiam.

clock 12:14 12 uur 14. Nafi Thiam: "Ik concentreer me op mezelf en mijn eigen prestaties". Nafi Thiam: "Ik concentreer me op mezelf en mijn eigen prestaties"

Bij sommige nummers is het nog een beetje zoeken, omdat we niet zoveel wedstrijdritme hebben opgedaan. Maar we zien wel. Noor Vidts.

clock 12:12 12 uur 12. Noor Vidts: "Heb de jetlag goed verwerkt". Noor Vidts: "Heb de jetlag goed verwerkt"