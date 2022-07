LIVESTREAM: Raakt Vanessa Scaunet door de reeksen van de 800 meter? Volg hier de 7e dag van het WK atletiek

clock 02:27 02 uur 27. Mu stoot probleemloos door. Geen probleem voor Athing Mu in de derde reeks. De olympisch kampioene van Tokio wint in 2'01"30. Zij kan in eigen land straks de eerste Amerikaanse worden die een wereldtitel pakt op de 800 meter. Ook Halimah Nakaayi en Ellie Baker gaan rechtstreeks naar de halve finales. . Mu stoot probleemloos door Geen probleem voor Athing Mu in de derde reeks. De olympisch kampioene van Tokio wint in 2'01"30. Zij kan in eigen land straks de eerste Amerikaanse worden die een wereldtitel pakt op de 800 meter. Ook Halimah Nakaayi en Ellie Baker gaan rechtstreeks naar de halve finales.

clock 02:20 02 uur 20. Drama voor Bisset en Bellò, winst voor Hodgkinson. Met een straat voorsprong snelt Keely Hodgkinson naar de winst in reeks twee van de 800 meter. De Britse die vorige zomer olympisch zilver pakte finisht in 2'00"88. Ook de Sloveense Anita Horvat en de Zwitserse Lore Hoffmann mogen naar de halve finales. Catriona Bisset vergaat het veel minder goed. De Australische gaat als derde de laatste bocht in, maar wordt dan aangetikt en komt ten val. Ze eindigt uiteindelijk aangeslagen laatste. Ook de Italiaanse Elena Bellò, op dat moment tweede na Hodgkinson, wordt uit evenwicht gebracht en ziet haar kansen in rook opgaan. Bellò wordt uiteindelijk 6e.

clock 02:14 02 uur 14. Eerste reeks. De Ethiopische Diribe Welteji neemt het commando in de eerste reeks van de 800 meter en geeft dat niet meer uit handen. Ze wint in 1'58"83. Ook de Britse Jemma Reekie, vierde op de Spelen in Tokio, gaat naar de halve finales, net als de Jamaicaanse Adelle Tracey.

clock 02:04 02 uur 04. Aftellen voor Scaunet. Terwijl de kwalificaties in het speerwerpen bij de mannen aan de gang zijn, maken de atletes zich klaar voor de reeksen van de 800 meter. Voor Vanessa Scaunet is het nog even wachten. Zij komt pas in de 5 e reeks in actie, om 2.42 u. De top drie van elke reeks en de zes beste verliezende tijden stoten door naar de finale.