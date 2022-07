LIVESTREAM: Raakt Imke Vervaet door de reeksen van de 200 meter? Volg hier alle actie op het WK atletiek

clock 02:26 02 uur 26. Startblok schuift weg, Brown gaat op zijn buik. Startblok schuift weg, Brown gaat op zijn buik

clock 02:23 02 uur 23. Knighton laat meteen klasse zien. Knighton maakt toch meteen indruk. Hij kan in de laatste meters nog rustig opzij kijken en wint zijn reeks in 20"01. Er kon in de laatste rechte lijn zelfs al een lachje vanaf, hij kan duidelijk nog sneller. . Knighton laat meteen klasse zien Knighton maakt toch meteen indruk. Hij kan in de laatste meters nog rustig opzij kijken en wint zijn reeks in 20"01. Er kon in de laatste rechte lijn zelfs al een lachje vanaf, hij kan duidelijk nog sneller.

clock 02:13 02 uur 13. Startblok schuift weg. Vreemd moment in de tweede reeks van de 200 meter. Bij de start schuift het startblok van Aaron Brown plots weg en de Canadees gaat plat op zijn buik. De start moet dus hernomen worden, Brown blijft er rustig bij. Hij wordt uiteindelijk tweede achter Jereem Richards en plaatst zich zo voor de halve finales. De top 3 van elke reeks en de beste 3 verliezende tijden krijgen een finaleticket. . Startblok schuift weg Vreemd moment in de tweede reeks van de 200 meter. Bij de start schuift het startblok van Aaron Brown plots weg en de Canadees gaat plat op zijn buik. De start moet dus hernomen worden, Brown blijft er rustig bij.



Hij wordt uiteindelijk tweede achter Jereem Richards en plaatst zich zo voor de halve finales. De top 3 van elke reeks en de beste 3 verliezende tijden krijgen een finaleticket.

clock 02:10 02 uur 10. We kijken vooral uit naar sprintsensatie Erriyon Knighton. Hem wordt een grote toekomst voorspeld, hij is de topfavoriet. Kris Meertens. We kijken vooral uit naar sprintsensatie Erriyon Knighton. Hem wordt een grote toekomst voorspeld, hij is de topfavoriet. Kris Meertens

clock 02:06 02 uur 06. Reeksen 200 meter. We trappen de avondsessie op gang met de reeksen van de 200 meter bij de mannen. Straffe Amerikaanse vertegenwoordiging daar met onder meer titelverdediger Noah Lyles. Ook Kenneth Bednarek, goed voor zilver op de Spelen in Tokio, en Fred Kerley, die op dit WK al goud pakte op de 100 meter, verdedigen Team USA. Dat is niet alles, want met 18-jarige Erriyon Knighton komt er ook nog een ruwe Amerikaanse diamant aan de start. De nummer 4 van de voorbije Olympische Spelen in Tokio snelde dit seizoen op de 200 meter naar een tijd van 19"49. Goed voor de 4e beste tijd ooit en de snelste 200 meter van de laatste 10 jaar. . Reeksen 200 meter We trappen de avondsessie op gang met de reeksen van de 200 meter bij de mannen. Straffe Amerikaanse vertegenwoordiging daar met onder meer titelverdediger Noah Lyles. Ook Kenneth Bednarek, goed voor zilver op de Spelen in Tokio, en Fred Kerley, die op dit WK al goud pakte op de 100 meter, verdedigen Team USA.



Dat is niet alles, want met 18-jarige Erriyon Knighton komt er ook nog een ruwe Amerikaanse diamant aan de start. De nummer 4 van de voorbije Olympische Spelen in Tokio snelde dit seizoen op de 200 meter naar een tijd van 19"49. Goed voor de 4e beste tijd ooit en de snelste 200 meter van de laatste 10 jaar.

clock 02:04 02 uur 04. Finales. Naast de apotheose in de zevenkamp staan er nog vier finales op het menu in de avondsessie, verdeeld over springnummers en loopnummers. We kennen straks de nieuwe wereldkampioen in het hoogspringen bij de mannen en het hink-stap-springen bij de vrouwen. De atletiekavond wordt afgesloten met de eindstrijd op de 3.000 meter steeple bij de mannen en de 1.500 meter bij de vrouwen. . Finales Naast de apotheose in de zevenkamp staan er nog vier finales op het menu in de avondsessie, verdeeld over springnummers en loopnummers. We kennen straks de nieuwe wereldkampioen in het hoogspringen bij de mannen en het hink-stap-springen bij de vrouwen. De atletiekavond wordt afgesloten met de eindstrijd op de 3.000 meter steeple bij de mannen en de 1.500 meter bij de vrouwen.