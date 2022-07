LIVESTREAM: Plaatst Philip Milanov zich voor finale discuswerpen en wat kan Julien Watrin op de 400m horden?

clock 02:02

02 uur 02. Belgen in actie. Julien Watrin wist zich gisteren overtuigend te kwalificeren voor de halve finales van de 400 meter horden. De finale halen wordt een ander paar mouwen, Watrin loopt in de eerste van drie reeksen om 3.03 u. Een halfuurtje later komt met Philip Milanov de tweede Belg vannacht in actie. Hij probeert zich in Groep B van de kwalificaties te plaatsen voor de finale van het discuswerpen. Voor Nafi Thiam en Noor Vidts wacht nog 1 onderdeel op de eerste dag van de zevenkamp: de 200 meter. Thiam loopt in de eerste reeks om 3.38u, Vidts moet om 3.45u aan de bak in de tweede reeks. .