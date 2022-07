LIVESTREAM: Paulien Couckuyt naar de halve finales van de 400 meter horden, volg hier de 5e dag op het WK atletiek

Paulien Couckuyt testte enkele dagen voor de start van het WK positief op corona. Haar deelname leek even in gevaar, maar een negatieve test later mocht de hordeloopster toch afreizen naar Eugene. Ze komt straks in de eerste reeks van de 400 meter horden in actie. Met twijfels, want haar voorbereiding werd begin dit jaar verstoord door een hamstringblessure







Couckuyt neemt het in haar reeks onder meer op tegen topfavoriete Sydney McLaughlin, de Amerikaanse die vorige maand in Eugene nog haar eigen wereldrecord wat scherper stelde naar 51"41. Om door te stoten naar de halve finales moet Couckuyt bij de eerste vier in haar reeks eindigen of een van de vier beste verliezende tijden lopen.