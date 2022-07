LIVESTREAM: Overleven Ismaël Debjani en Ruben Verheyden de reeksen van de 1.500m op het WK atletiek?

De reeksen van de 100 meter bij de vrouwen bijten vannacht de spits af. De Jamaicaanse dominantie is enorm op dat sprintnummer. Vorige zomer kleurde het olympische podium zelfs helemaal Jamaicaans met goud voor Elaine Thompson-Herah, zilver voor Shelly-Ann Fraser-Pryce en brons voor Shericka Jackson. Krijgen we een herhaling in Eugene?

02 uur . Welkom! Atletiekliefhebbers zitten ook vannacht hier op eerste rij om niks te missen van het WK atletiek. De Belgische inbreng in deze avondsessie is eerder mager met enkel Ismaël Debjani en Ruben Verheyden in de reeksen van de 1.500 meter . Debjani komt om 3.41 u in actie in de tweede reeks, Verheyden loopt om 3.52 u in de derde reeks. De ogen zullen vooral gericht zijn op de 100 meter. De vrouwen werken daar vannacht hun reeksen af, terwijl de mannen de halve finales én de finale lopen. De eindstrijd van het koningsnummer sluit straks om 4.50 u de avondsessie af en belooft voor vuurwerk te zorgen. Voorts zijn er ook de finales van het verspringen bij de mannen en het kogelstoten bij de vrouwen . Ook de halve finales van de 1.500 meter van de vrouwen staan op het menu, helaas zonder Elise Vanderelst. Zij strandde gisteren in de reeksen. .