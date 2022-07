LIVESTREAM: Nafi Thiam loopt weer wat verder uit in verspringen, Noor Vidts op 5

De livestream op deze pagina loopt voort, maar tv-kijkers moeten zo dadelijk even zappen van Canvas naar Ketnet. Kris Meertens heet u daar om 20 uur opnieuw welkom.

19 uur 52. Van Canvas naar Ketnet. De livestream op deze pagina loopt voort, maar tv-kijkers moeten zo dadelijk even zappen van Canvas naar Ketnet. Kris Meertens heet u daar om 20 uur opnieuw welkom. .

19 uur 51. Seizoensbeste bij 1e worp met de speer voor Vidts. Speerwerpen is niet het sterkste onderdeel van Noor Vidts, maar ze begint wel met een seizoensbeste: 37,99 meter. Dat is behoorlijk, al blijft ze daarmee nog ver verwijderd van haar persoonlijk record van 41,80 meter. .

19 uur 12. Even geduld voor het speerwerpen. Voor het speerwerpen wordt gewerkt in twee poules. Noor Vidts zit in groep A, die er vanaf 19.55 uur aan beginnen. De B-groep, met Nafi Thiam, start om 21.05 uur. .