LIVESTREAM: Kijk naar vervolg van zevenkamp op WK atletiek met Nafi Thiam en Noor Vidts

clock 18:54 18 uur 54. Geweldige Thiam! Nafi Thiam had al 6,49 meter en doet bij haar 3e sprong nog 10 centimeter beter. Met 6,59 meter strandt ze op 4 centimeter van haar seizoensbeste. Thiam is hier op weg om een uitstekend zaakje te doen!

clock 18:52 18 uur 52. De Amerikaanse Anna Hall springt 6,39 meter, een tikkeltje verder dan Noor Vidts. Hall doet zo nog volop mee voor het podium.

clock 18:51 18 uur 51. Vidts zweeft een stuk verder. Bij haar tweede poging doet Noor Vidts een stuk beter. Ze landt na 6,33 meter en daarmee is ze op dit moment de nummer 3 in het verspringen.

clock 18:49 18 uur 49. De tweede sprong van Anouk Vetter is wel geldig, maar de Nederlandse blijft steken op 6,17 meter. Als het daarbij blijft, kan Thiam een gouden zaak doen in het verspringen.

clock 18:46 18 uur 46. De Zwitserse Annik Kälin gaat momenteel aan de leiding in het verspringen, maar zij vormt niet meteen een bedreiging voor Thiam, wel voor Vidts. Met deze tussenstand zal Kälin over Vidts wippen in de stand.

clock 18:43 18 uur 43. Nulsprong voor Thiam. Met de goeie eerste poging permitteert Nafi Thiam het zich om iets meer risico's te nemen. Ze lijkt ruim verder te landen dan bij haar eerste sprong, maar stond ook enkele centimeters te ver over de balk.

clock 18:43 18 uur 43. Vidts opent bescheiden. Ook Noor Vidts heeft een eerste keer gesprongen. De wereldkampioene vijfkamp ploft na 6,07 meter in de zandbak. Daarmee blijf ze ruim onder haar persoonlijk record van 6,60 meter, dat ze eerder dit jaar sprong.

clock 18:42 18 uur 42. Anouk Vetter, de dichtste belaagster van Nafi Thiam, neemt veel risico's bij haar eerste poging en betaalt dat cash. De Nederlandse staat ver over de balk en laat zo een nulsprong noteren.

clock 18:37 18 uur 37. Thiam opent goed. Nafi Thiam zweeft naar 6,49 meter bij haar eerste poging. Dat is een behoorlijke start voor de leidster in de competitie. Onze landgenote sprong dit seizoen al eens 6,63 meter, haar persoonlijk record is 6,86 meter. Er kan dus nog wat bij.

clock 18:36 18 uur 36. Verspringen is de 5e opdracht. De ochtendsessie op het WK heeft vandaag enkel de zevenkamp in petto. We steken van wal met het verspringen. Zo dadelijk is het aan Nafi Thiam en Noor Vidts.

clock 16:30 16 uur 30. Van Alphen: "Mogen dromen van 2 Belgen op podium". "Op die resultaten van dag 1 hebben we stiekem gehoopt", vertelt Hans Van Alphen bij Radio 1. "Zowel Nafi Thiam als Noor Vidts hebben het uitstekend gedaan. We mogen nog altijd dromen van 2 Belgen op het podium. Dat wordt geen makkelijke opdracht, maar het is niet onmogelijk." "Qua punten scoren de Belgen erg goed. De stand vertelt niet altijd het volledige verhaal, want er kunnen veel wereldtoppers goed presteren. De punten zijn belangrijker voor de persoonlijke ontwikkeling van de sporters."

"Zowel Nafi Thiam als Noor Vidts hebben het uitstekend gedaan. We mogen nog altijd dromen van 2 Belgen op het podium. Dat wordt geen makkelijke opdracht, maar het is niet onmogelijk."

"Qua punten scoren de Belgen erg goed. De stand vertelt niet altijd het volledige verhaal, want er kunnen veel wereldtoppers goed presteren. De punten zijn belangrijker voor de persoonlijke ontwikkeling van de sporters."

clock 11:58 11 uur 58. Nafi heeft een voorsprong op Vetter in verspringen, maar Vetter is goed in speerwerpen. Het wordt spannend tot en met de 800 meter. Roger Lespagnard, coach Thiam.

clock 11:57 11 uur 57. Coach Nafi Thiam belooft spannend slot. Roger Lespagnard, de coach van Nafi Thiam, blikt terug op de eerste dag van de zevenkamp van zijn poulain. "De belangrijkste les? De horden!", aldus Lespagnard. "In het hoogspringen haalde ze 1,95 meter, zoals ik voorspeld had. Dat is niet slecht, ook al had ze misschien een kleine kans om 1,98 meter te halen", zei ook de 75-jarige Luikenaar. "In het kogelstoten haalde ze een behoorlijk resultaat, vooral gezien ze geen beenspiertraining heeft gedaan door haar rugproblemen", zei Lespagnard. Over de 200 meter, waar ze 2e werd in haar reeks, had hij veel bewondering: "Ze haalde 24.39, op twee honderdsten van haar record. Dat is echt heel goed." Het belooft een boeiende slotdag te worden. "We zullen maandagochtend erg vroeg moeten zijn om te kunnen opwarmen voor het verspringen. Nafi heeft misschien een kleine voorsprong op Vetter in het verspringen, maar Vetter is goed in het speerwerpen. Het zal spannend zijn tot en met de 800 meter."

"In het hoogspringen haalde ze 1,95 meter, zoals ik voorspeld had. Dat is niet slecht, ook al had ze misschien een kleine kans om 1,98 meter te halen", zei ook de 75-jarige Luikenaar.

"In het kogelstoten haalde ze een behoorlijk resultaat, vooral gezien ze geen beenspiertraining heeft gedaan door haar rugproblemen", zei Lespagnard. Over de 200 meter, waar ze 2e werd in haar reeks, had hij veel bewondering: "Ze haalde 24.39, op twee honderdsten van haar record. Dat is echt heel goed."

Het belooft een boeiende slotdag te worden. "We zullen maandagochtend erg vroeg moeten zijn om te kunnen opwarmen voor het verspringen. Nafi heeft misschien een kleine voorsprong op Vetter in het verspringen, maar Vetter is goed in het speerwerpen. Het zal spannend zijn tot en met de 800 meter."

clock 11:54 11 uur 54. De belangrijkste les? De horden! Roger Lespagnard, coach Thiam.