LIVESTREAM: Kan Crestan verrassen op de 800m en wat doet Couckuyt in de halve finales van de 400m horden?

01 uur 45. Ethiopië en Kenia domineren eerste reeks. Ethiopië en Kenia boven in de eerste reeks van de 5.000 meter. Gudaf Tsegay, eergisteren nog zilver op de 1.500 meter, wint het sprintje van haar landgenote Dawit Seyaum en finisht in 14'52"64. De Kenianen Beatrice Chebet en Margaret Chelimo Kipkemboi plaatsen zich ook rechtstreeks voor de finale, net als de Amerikaanse Karissa Schweizer. .

01 uur 27. Obiri niet, Hassan wel van de partij. Hellen Obiri is de opvallende afwezige op de 5.000 meter. De tweevoudige wereldkampioene kon in Eugene voor een historische hattrick gaan, maar verkoos om op dit WK enkel de 10.000 meter te lopen. Daarop moest ze afgelopen zaterdag vrede nemen met zilver. Olympisch kampioene Sifan Hassan is wél van de partij. De Nederlandse raakte zaterdag nog haar wereldtitel op de 10.000 meter kwijt aan de Ethiopische Letesenbet Gidey en viel zelfs net naast het podium. Hassan en Gidey komen elkaar vandaag opnieuw tegen in de tweede reeks. .

01 uur 25. Reeksen 5.000 meter. Terwijl de kwalificaties van het speerwerpen bij de vrouwen aan de gang zijn maken de atletes van de 5.000 meter zich klaar om aan hun reeksen te beginnen. 37 deelneemsters verspreid over 2 reeksen gaan op zoek naar een plek in de finale, die zaterdag gelopen wordt. De top 5 van elke reeks stoot rechtstreeks door, ook de vijf beste verliezende tijden mogen mee. .

01 uur 16. Welkom! We zitten weer klaar voor een nacht vol atletiek van het hoogste niveau in Hayward Field. Ruim vijf Belgen komen vandaag in actie op het WK in Eugene. Eliott Crestan bijt straks om 2.36u de spits af, hij staat voor een zware opdracht in de reeksen van de 800 meter. Paulien Couckuyt wist zich gisteren te plaatsen voor de halve finales op de 400 meter horden, zij loopt om 3.15u In de halve finales van de 400 meter krijgen we vanaf 4.15u dan weer Alexander Doom en Kevin en Dylan Borlée te zien. Slechts twee finales op het menu vandaag: het discuswerpen en de 3.000 meter steeple bij de vrouwen. Daarnaast worden ook de halve finales op de 400 meter afgewerkt, zowel bij de mannen als bij de vrouwen. .