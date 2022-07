LIVESTREAM: Julien Watrin grijpt net naast een finaleticket op de 400m horden, plaatst Philip Milanov zich voor finale discuswerpen?

clock 03:34 03 uur 34. Opnieuw Amerikaans succes in het kogelstoten? Chase Ealey bezorgde de VS gisteren het goud in het kogelstoten bij de vrouwen. Aan Ryan Crouser om nu hetzelfde te doen bij de mannen. De Amerikaan is tweevoudig olympisch kampioen én wereldrecordhouder, maar een wereldtitel ontbreekt nog altijd op zijn palmares. Drie jaar geleden in Doha moest hij het goud aan aartsrivaal en landgenoot Joe Kovacs laten met amper 1 centimeter verschil. Vult Crouser, dit seizoen ongeslagen, vandaag de leemte op zijn palmares op? . Opnieuw Amerikaans succes in het kogelstoten? Chase Ealey bezorgde de VS gisteren het goud in het kogelstoten bij de vrouwen. Aan Ryan Crouser om nu hetzelfde te doen bij de mannen. De Amerikaan is tweevoudig olympisch kampioen én wereldrecordhouder, maar een wereldtitel ontbreekt nog altijd op zijn palmares.



Drie jaar geleden in Doha moest hij het goud aan aartsrivaal en landgenoot Joe Kovacs laten met amper 1 centimeter verschil. Vult Crouser, dit seizoen ongeslagen, vandaag de leemte op zijn palmares op?

clock 03:30 03 uur 30. Julien Watrin grijpt net naast finaleticket op de 400 meter horden. Julien Watrin grijpt net naast finaleticket op de 400 meter horden

clock 03:23 03 uur 23. Warholm met de vingers in de neus. Geen problemen voor Karsten Warholm. De Noor wint de derde en laatste halve finale van de 400 meter horden met sprekend gemak in 48"00. De Fransman Wilfried Happio mag als tweede in 48"14 mee naar de finale.

clock 03:14 03 uur 14. Exit Watrin. In de tweede halve finale van de 400 meter wordt er een pak sneller gelopen en dat is slecht nieuws voor Julien Watrin. De Braziliaan Alison Dos Santos wint in 47"85, voor Trevor Bassitt in 48"17. Ook nummer drie en vier, respectievelijk Rasmus Mägi en Carl Bengtström, zetten een snellere chrono neer dan de 49"52 van Watrin. Exit Watrin dus, maar hij mag terugkijken op een uitstekende prestatie.

clock 03:08 03 uur 08. Sowieso is zijn WK geslaagd, of er nu een finaleplaats komt of niet voor Watrin. Marc Willems. Sowieso is zijn WK geslaagd, of er nu een finaleplaats komt of niet voor Watrin. Marc Willems

clock 03:04 03 uur 04. Net niet voor Watrin! Schitterende wedstrijd van Julien Watrin, maar hij strandt op de derde plaats in 49"52. Onze landgenoot lag in de laatste rechte lijn als tweede nog op koers voor een rechtstreeks finaleticket, maar raakte dan de 9e en de 10 horde zwaar. De Jamaicaan Jaheel Hyde snelde hem zo nog voorbij, de winst was voor de Amerikaan Rai Benjamin in 48"44. Watrin moet hopen dat hij alsnog doorstoot met de beste verliezende tijden.



clock 02:57 02 uur 57. Stevige concurrentie voor Watrin. Voor Julien Watrin is het stilaan aftellen naar zijn halve finale op de 400 meter horden. Gisteren werd hij in zijn reeks vlot tweede achter Karsten Warholm. Vannacht ontloopt hij het Noorse fenomeen, maar met onder meer Yasmani Copello, Rai Benjamin en Kyron McMaster is de concurrentie bijzonder pittig in zijn halve finale. Enkel de top 2 van elke reeks en de twee beste verliezende tijden stoten door naar de finale. Voor Watrin zou dat niks minder dan een stunt zijn.



Enkel de top 2 van elke reeks en de twee beste verliezende tijden stoten door naar de finale. Voor Watrin zou dat niks minder dan een stunt zijn.

clock 02:56 02 uur 56. De beste verliezende tijden komen uit de tweede halve finale. Dat betekent dat ook Melissa Jefferson en Mujinga Kambundji later vannacht in de finale mogen aantreden.

clock 02:53 02 uur 53. Fraser-Pryce met gemak naar de finale. Na flink wat oponthoud kan de laatste halve finale opnieuw van start gaan. Shelly-Ann Fraser-Pryce toont haar ervaring en wint in 10"93, zonder echt voluit te gaan. Het tweede finaleticket is voor de Amerikaanse Aleia Hobbs in 10"95.

clock 02:51 02 uur 51. Fel protest bij TyNia Gaither na valse start in de halve finales 100m. Fel protest bij TyNia Gaither na valse start in de halve finales 100m

clock 02:50 02 uur 50. Opnieuw valse start. Ook in de derde halve finale is er een valse start! De ongelukkige is TyNia Gaither uit de Bahamas en die begrijpt er helemaal niks van. "Ik bewoog niet", zegt ze. Een official loodst haar mee naar de computer om de valse start te tonen, maar Gaither blijft protesteren. Het haalt niks uit, ze moet afdruipen.

clock 02:44 02 uur 44. Geen problemen voor Thompson-Herah. Ook in de tweede halve finale gaat de winst naar een Jamaicaanse. Olympisch kampioene Elaine Thompson-Herah finisht in 10"82, Marie-Josée Ta Lou is tweede in 10"87. De Amerikaanse Melissa Jefferson en de Zwitserse Mujinga Kambundji hebben voorlopig als derde en vierde de beste verliezende tijden, met nog één reeks te gaan.

clock 02:35 02 uur 35. Jackson en Asher-Smith stoten door. Shericka Jackson en Dina Asher-Smith laten zich niet uit hun lood slaan door de valse start. Shericka snelt naar winst in 10"84, Asher-Smith zet een chrono van 10"89 neer. De top twee van elke halve finale plaatst zich voor de finale, aangevuld met de 2 beste verliezende tijden.

clock 02:35 02 uur 35. Valse start. Geen vlekkeloze start van de eerste halve finale op de 100 meter. Julien Alfred schiet te snel uit de startblokken en krijgt de rode kaart.

clock 02:35 02 uur 35.

clock 02:28 02 uur 28. Verwachte namen in de finale 100 meter? Tijd voor de halve finales van de 100 meter bij de vrouwen. Het Jamaicaanse trio Fraser-Pryce, Thompson-Herah en Jackson lijkt zonder ongelukken zeker van een ticket voor de finale. Ook Europees kampioene Asher-Smith, goed voor zilver op het vorige WK in Doha, kan met niks minder dan een finaleplaats tevreden zijn. Zelfde verhaal voor Marie-Josée Ta Lou, de bronzen medaillewinnares in Doha.



Ook Europees kampioene Asher-Smith, goed voor zilver op het vorige WK in Doha, kan met niks minder dan een finaleplaats tevreden zijn. Zelfde verhaal voor Marie-Josée Ta Lou, de bronzen medaillewinnares in Doha.

clock 02:25 02 uur 25. Allen overtuigt niet. Hij kwam traag uit de startblokken, maar Devon Allen weet zich uiteindelijk toch te plaatsen voor de finale van de 110 meter horden. Als tweede in zijn halve finale, olympisch kampioen Hansle Parchment was net iets sneller. Allen is wel de derde Amerikaan in de finale, naast Grant Holloway en Trey Cunningham. Krijgen we straks net als op de 100 meter een Amerikaans podium?

clock 02:18 02 uur 18. Kwalificaties discuswerpen. Groep A is intussen begonnen aan de kwalificaties in het discuswerpen bij de mannen. Geen Philip Milanov daar, hij komt later in actie in Groep B. Een worp van 66 meter of een plek bij de top 12 levert een ticket voor de finale op.

clock 02:11 02 uur 11. Spoelt Morris olympische nachtmerrie door? De eerste finale van deze avondsessie is het polsstokspringen bij de vrouwen. Daar heeft Sandi Morris wat recht te zetten na haar nachtmerrie op de Olympische Spelen van Tokio. Toen brak haar polsstok tijdens de kwalificaties en moest de zilveren medaillewinnares van Rio de strijd staken. Haar landgenote Katie Nageotte verging het beter, zij veroverde het goud. De kans dat straks een Amerikaanse wereldkampioen wordt, lijkt dus groot. Het zou de eerste Amerikaanse triomf zijn in het polsstokspringen sinds Stacy Dragila goud pakte in 1999 én 2001.



Haar landgenote Katie Nageotte verging het beter, zij veroverde het goud. De kans dat straks een Amerikaanse wereldkampioen wordt, lijkt dus groot. Het zou de eerste Amerikaanse triomf zijn in het polsstokspringen sinds Stacy Dragila goud pakte in 1999 én 2001.