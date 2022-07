LIVESTREAM: Julien Watrin grijpt net naast een finaleticket op de 400m horden, ook geen finale voor Philip Milanov in het discuswerpen

clock 04:40 04 uur 40. Cunningham snelt naar goud! Een clean sweep is het niet, maar wel goud en zilver voor Team USA op de 110 meter horden. Grant Holloway wint in 13"03, Trey Cunningham is tweede in 13"08. Het brons is voor de Spanjaard Asier Martinez in 13"17. . Cunningham snelt naar goud! Een clean sweep is het niet, maar wel goud en zilver voor Team USA op de 110 meter horden. Grant Holloway wint in 13"03, Trey Cunningham is tweede in 13"08. Het brons is voor de Spanjaard Asier Martinez in 13"17.

clock 04:37 04 uur 37. Allen neemt geen vrede met de beslissing van de wedstrijdofficials en gaat een tweede keer verhaal halen. Eén duizendste was de Amerikaan te snel weg, maar de regels zijn onverbiddelijk.

clock 04:35 04 uur 35. Exit Allen! Wat een pijnlijk moment voor favoriet Devon Allen. Hij was net te snel uit het startblok, de publiekslieveling moet in zijn Eugene afdruipen.

clock 04:35 04 uur 35. Valse start. Aiaiai, ook in deze finale van de 110 meter horden krijgen we een valse start. Wie krijgt de rode kaart?

clock 04:30 04 uur 30. Parchment valt geblesseerd uit. Opschudding voor de start van de finale van de 110 meter horden. Olympisch kampioen Hansle Parchment blesseert zich bij het inlopen op de piste en moet afhaken. Ligt de weg voor een Amerikaans podium nu helemaal open?

clock 04:28 04 uur 28. Goud voor Nageotte! Ontgoocheling bij Sandi Morris, ze raakt ook bij haar laatste poging niet over 4,90 meter en moet dus opnieuw vrede nemen met zilver. Olympisch kampioene Katie Nageotte pakt de wereldtitel.

clock 04:26 04 uur 26. Drie missers op 4,90 meter voor Katie Nageotte en dus moet ze nog even bang afwachten of het goud binnen is. Kan Sandi Morris haar bij haar laatste poging nog overtreffen?

clock 04:23 04 uur 23. Geen finaleplaats voor Philip Milanov. De kwalificaties in het discuswerpen zitten erop en die hebben geen finaleplaats opgeleverd voor Philip Milanov. Onze landgenoot kwam niet verder dan een worp van 61,47 meter.

clock 04:16 04 uur 16. Nageotte leidt de dans. In de finale van het polsstokspringen krijgen we zoals verwacht een spannende strijd tussen de Amerikanen Katie Nageotte en Sandi Morris. Nageotte leidt voorlopig de dans. Zij ging bij haar eerste poging over 4,85 meter. Morris had daar twee pogingen voor nodig.

clock 03:36 03 uur 36. Wat doen Thiam en Vidts op de 200 meter? Op de zevenkamp staat er vandaag nog één onderdeel op het menu: de 200 meter. Thiam moet eerst aan de bak, daarna is het aan Vidts. Volg alles in de bovenstaande livestream of met tekstupdates op onderstaande pagina.

clock 03:36 03 uur 36. WK atletiek Thiam ziet Vetter naderen na 200 meter, Vidts zakt van de vierde naar de vijfde plaats

clock 03:34 03 uur 34. Opnieuw Amerikaans succes in het kogelstoten? Chase Ealey bezorgde de VS gisteren het goud in het kogelstoten bij de vrouwen. Aan Ryan Crouser om nu hetzelfde te doen bij de mannen. De Amerikaan is tweevoudig olympisch kampioen én wereldrecordhouder, maar een wereldtitel ontbreekt nog altijd op zijn palmares. Drie jaar geleden in Doha moest hij het goud aan aartsrivaal en landgenoot Joe Kovacs laten met amper 1 centimeter verschil. Vult Crouser, dit seizoen ongeslagen, vandaag de leemte op zijn palmares op?



Drie jaar geleden in Doha moest hij het goud aan aartsrivaal en landgenoot Joe Kovacs laten met amper 1 centimeter verschil. Vult Crouser, dit seizoen ongeslagen, vandaag de leemte op zijn palmares op?

clock 03:30 03 uur 30. Julien Watrin grijpt net naast finaleticket op de 400 meter horden. Julien Watrin grijpt net naast finaleticket op de 400 meter horden

clock 03:23 03 uur 23. Warholm met de vingers in de neus. Geen problemen voor Karsten Warholm. De Noor wint de derde en laatste halve finale van de 400 meter horden met sprekend gemak in 48"00. De Fransman Wilfried Happio mag als tweede in 48"14 mee naar de finale.

clock 03:14 03 uur 14. Exit Watrin. In de tweede halve finale van de 400 meter wordt er een pak sneller gelopen en dat is slecht nieuws voor Julien Watrin. De Braziliaan Alison Dos Santos wint in 47"85, voor Trevor Bassitt in 48"17. Ook nummer drie en vier, respectievelijk Rasmus Mägi en Carl Bengtström, zetten een snellere chrono neer dan de 49"52 van Watrin. Exit Watrin dus, maar hij mag terugkijken op een uitstekende prestatie.

clock 03:08 03 uur 08. Sowieso is zijn WK geslaagd, of er nu een finaleplaats komt of niet voor Watrin. Marc Willems.

clock 03:04 03 uur 04. Net niet voor Watrin! Schitterende wedstrijd van Julien Watrin, maar hij strandt op de derde plaats in 49"52. Onze landgenoot lag in de laatste rechte lijn als tweede nog op koers voor een rechtstreeks finaleticket, maar raakte dan de 9e en de 10 horde zwaar. De Jamaicaan Jaheel Hyde snelde hem zo nog voorbij, de winst was voor de Amerikaan Rai Benjamin in 48"44. Watrin moet hopen dat hij alsnog doorstoot met de beste verliezende tijden.



clock 02:57 02 uur 57. Stevige concurrentie voor Watrin. Voor Julien Watrin is het stilaan aftellen naar zijn halve finale op de 400 meter horden. Gisteren werd hij in zijn reeks vlot tweede achter Karsten Warholm. Vannacht ontloopt hij het Noorse fenomeen, maar met onder meer Yasmani Copello, Rai Benjamin en Kyron McMaster is de concurrentie bijzonder pittig in zijn halve finale. Enkel de top 2 van elke reeks en de twee beste verliezende tijden stoten door naar de finale. Voor Watrin zou dat niks minder dan een stunt zijn.



Enkel de top 2 van elke reeks en de twee beste verliezende tijden stoten door naar de finale. Voor Watrin zou dat niks minder dan een stunt zijn.

clock 02:56 02 uur 56. De beste verliezende tijden komen uit de tweede halve finale. Dat betekent dat ook Melissa Jefferson en Mujinga Kambundji later vannacht in de finale mogen aantreden.