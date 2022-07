LIVESTREAM: Joshua Cheptegei kroont zich tot wereldkampioen, beresterke Isaac Kimeli maakt indruk

clock 22:32 22 uur 32. Cheptegei is wereldkampioen. Cheptegei valt niet stil in de laatste meters en kroont zich tot wereldkampioen Wat een prestatie weer van de Oegandees. Isaac Kimeli komt als 10e over de finish en mag echt heel tevreden zijn. . Cheptegei is wereldkampioen Cheptegei valt niet stil in de laatste meters en kroont zich tot wereldkampioen Wat een prestatie weer van de Oegandees. Isaac Kimeli komt als 10e over de finish en mag echt heel tevreden zijn.

clock 22:31 22 uur 31. Cheptegei pakt uit met een prachtige versnelling, maar Barega zit hem op de hielen. . Cheptegei pakt uit met een prachtige versnelling, maar Barega zit hem op de hielen.

clock 22:30 22 uur 30. Mburu verhoogt het tempo en dan moet Kimeli passen. We zijn intussen de laatste 2 rondes ingegaan. Wie pakt deze bloedstollende wereldtitel? . Mburu verhoogt het tempo en dan moet Kimeli passen. We zijn intussen de laatste 2 rondes ingegaan. Wie pakt deze bloedstollende wereldtitel?

clock 22:26 22 uur 26. Wat is Kimeli bezig aan een uitstekende race! Hij zit dan toch nog steeds in het eerste groepje en schuift zelfs wat op. Cheptegei loopt nog steeds in de eerste positie. . Wat is Kimeli bezig aan een uitstekende race! Hij zit dan toch nog steeds in het eerste groepje en schuift zelfs wat op. Cheptegei loopt nog steeds in de eerste positie.

clock 22:21 22 uur 21. Isaac Kimeli moet de eerste groep laten gaan, maar loopt wel nog voor een plek in de top 12. Dat is knap. Kris Meertens op Canvas. Isaac Kimeli moet de eerste groep laten gaan, maar loopt wel nog voor een plek in de top 12. Dat is knap. Kris Meertens op Canvas

clock 22:17 22 uur 17. Barega gaat aan de boom schudden. De Ethiopiër Selemon Barega gaat aan de boom schudden. De olympische kampioen krijgt uiteraard Cheptegei mee. De rest laat een gaatje. . Barega gaat aan de boom schudden De Ethiopiër Selemon Barega gaat aan de boom schudden. De olympische kampioen krijgt uiteraard Cheptegei mee. De rest laat een gaatje.

clock 22:16 22 uur 16. Cheptegei gaat nu zelf het tempo bepalen. Het is onduidelijk welke tactiek de Oegandezen hanteren. Het is toch nog heel ver. . Cheptegei gaat nu zelf het tempo bepalen. Het is onduidelijk welke tactiek de Oegandezen hanteren. Het is toch nog heel ver.

clock 22:14 22 uur 14. Kimeli houdt netjes stand. Hij wil zich vooral tonen op het EK in München volgende maand, maar zal een goede prestatie hier vandaag uiteraard niet laten liggen. . Kimeli houdt netjes stand. Hij wil zich vooral tonen op het EK in München volgende maand, maar zal een goede prestatie hier vandaag uiteraard niet laten liggen.

clock 22:12 22 uur 12. Het gaat snel, maar niet super snel. De Oegandezen nemen dan maar het heft in handen in dienst van Cheptegei. Kris Meertens op Canvas. Het gaat snel, maar niet super snel. De Oegandezen nemen dan maar het heft in handen in dienst van Cheptegei. Kris Meertens op Canvas

clock 22:07 22 uur 07. De Keniaan Stanley Mburu gaat er na een contact met een andere loper even bij liggen, hij kan zijn weg verderzetten. Kimeli zit wat verder in de groep. . De Keniaan Stanley Mburu gaat er na een contact met een andere loper even bij liggen, hij kan zijn weg verderzetten. Kimeli zit wat verder in de groep.

clock 22:01 22 uur 01. Tijd voor de 10 kilometer. Het is tijd voor een van de mooiste nummers op dit WK, de 10 kilometer. De Oegandees Joshua Cheptegei is de traditionele topfavoriet, maar er zijn nog heel wat Afrikaanse jongens om in de gaten te houden. Ook de Amerikaan Grant Fisher kan uitpakken. Het is uiteraard ook uitkijken naar Isaac Kimeli. . Tijd voor de 10 kilometer Het is tijd voor een van de mooiste nummers op dit WK, de 10 kilometer. De Oegandees Joshua Cheptegei is de traditionele topfavoriet, maar er zijn nog heel wat Afrikaanse jongens om in de gaten te houden. Ook de Amerikaan Grant Fisher kan uitpakken. Het is uiteraard ook uitkijken naar Isaac Kimeli.

clock 22:00 22 uur . Straf! Thiam springt over 1,95 meter. Straf! Thiam springt over 1,95 meter

clock 21:53 21 uur 53. Brooke Andersen kroont zich intussen tot wereldkampioene in het hamerslingeren en gaat vieren met enkele bekenden op de tribunes. Intussen zijn ook nog steeds Vidts en Thiam aan zet in het hoogspringen op de zevenkamp. Straks komt Isaac Kimeli in actie op de 10 kilometer. . Brooke Andersen kroont zich intussen tot wereldkampioene in het hamerslingeren en gaat vieren met enkele bekenden op de tribunes. Intussen zijn ook nog steeds Vidts en Thiam aan zet in het hoogspringen op de zevenkamp. Straks komt Isaac Kimeli in actie op de 10 kilometer.

clock 21:50 21 uur 50.

clock 21:46 21 uur 46. Ik ben ontgoocheld met mijn tijd, maar ik ga me nu focussen op de aflossing. . Camille Laus. Ik ben ontgoocheld met mijn tijd, maar ik ga me nu focussen op de aflossing. Camille Laus

clock 21:36 21 uur 36. Ook Van den Broeck raakt niet voorbij de reeksen van de 400m. Ook Van den Broeck raakt niet voorbij de reeksen van de 400m

clock 21:35 21 uur 35. Een dikke seconde loopt Van den Broeck boven haar persoonlijke record, dat is gewoon niet goed. Marc Willems op Canvas. Een dikke seconde loopt Van den Broeck boven haar persoonlijke record, dat is gewoon niet goed. Marc Willems op Canvas

clock 21:35 21 uur 35. Van den Broeck loopt lange tijd in laatste positie en raakt ook in de laatste rechte lijn niet meer voorbij haar concurrenten. Het zit er na Laus ook op voor Van den Broeck. Ze loopt bijna 2 seconden trager dan de winnares. . Van den Broeck loopt lange tijd in laatste positie en raakt ook in de laatste rechte lijn niet meer voorbij haar concurrenten. Het zit er na Laus ook op voor Van den Broeck. Ze loopt bijna 2 seconden trager dan de winnares.

clock 21:33 21 uur 33. Van den Broeck in baan 2. Na Camille Laus is nu ook de Belgische kampioene Naomi Van den Broeck aan zet, loopt ze wel naar een plaats in de halve finales? Het zal ook zeer zwaar worden. . Van den Broeck in baan 2 Na Camille Laus is nu ook de Belgische kampioene Naomi Van den Broeck aan zet, loopt ze wel naar een plaats in de halve finales? Het zal ook zeer zwaar worden.