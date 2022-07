LIVESTREAM: Imke Vervaet raakt niet door de reeksen van de 200 meter, volg hier alle actie op het WK atletiek

clock 03:44 03 uur 44. Pakt Thiam goud? Haalt Vidts de top 5? De zevenkamp nadert zijn ontknoping en de strijd voor het goud ligt nog helemaal open. Thiam begint aan de afsluitende 800 meter met een achterstand van 19 punten op de leidster Anouk Vetter. Noor Vidts probeert nog een plaatsje op te schuiven van 6 naar 5. Om 4u kan de strijd losbarsten. Volg alles in de bovenstaande livestream of met tekstupdates op onderstaande pagina. . Pakt Thiam goud? Haalt Vidts de top 5? De zevenkamp nadert zijn ontknoping en de strijd voor het goud ligt nog helemaal open. Thiam begint aan de afsluitende 800 meter met een achterstand van 19 punten op de leidster Anouk Vetter. Noor Vidts probeert nog een plaatsje op te schuiven van 6 naar 5. Om 4u kan de strijd losbarsten. Volg alles in de bovenstaande livestream of met tekstupdates op onderstaande pagina.

clock 03:43 03 uur 43. Rojas grijpt de macht. Rojas geeft even haar visitekaartje af in het hink-stap-springen. Ze zet met een sprong van 15,47 meter de beste prestatie van het seizoen neer. De weg naar goud ligt open.

clock 03:30 Shelly-Ann Fraser-Pryce schikt nog even de haren op weg naar de halve finales van de 200 meter... 03 uur 30. Shelly-Ann Fraser-Pryce schikt nog even de haren op weg naar de halve finales van de 200 meter...

clock 03:20 03 uur 20. Nummer drie voor Rojas? Intussen is met het hink-stap-springen bij de vrouwen de tweede finale van deze avondsessie van start gegaan. Yulimar Rojas is daar de grote topfavoriete. De Venezolaanse pakte vorige zomer olympisch goud in Tokio, heeft drie wereldtitels indoor en twee wereldtitels outdoor op haar palmares én is de wereldrecordhoudster. Zonder meer de grootste hink-stap-springster aller tijden. Niks meer te bewijzen dus, al kan ze in Eugene wel de eerste vrouw worden die drie outdoor wereldtitels verovert in het hink-stap-springen. Ook het kampioenschapsrecord van 15,50 meter verbeteren kan voor extra motivatie zorgen.



clock 03:17 03 uur 17. Imke Vervaet strandt in de reeksen van de 200 meter. Imke Vervaet strandt in de reeksen van de 200 meter

clock 03:16 03 uur 16. Vervaet raakt niet voorbij de reeksen. Imke Vervaet probeert er in de moeilijke binnenbaan het beste van te maken, maar ze komt niet verder dan de vijfde plaats in 23"28. Daarmee blijft ze twee tienden boven haar seizoenbeste. Geen halve finales dus voor de Gentse advocate. Ze komt op dit WK mogelijk wel nog in actie met de Belgian Cheetahs op de 4x400 meter.

clock 03:10 03 uur 10. Haalt Vervaet de halve finales? Het is aan Imke Vervaet, in de derde reeks van de 200 meter. Onze landgenote neemt het onder meer op tegen Shelly-Ann Fraser-Pryce, die gisteren nog goud pakte op de 100 meter. Enkel de top drie van elke reeks en de zes beste verliezende tijden stoten door naar de halve finales.

clock 02:58 02 uur 58. Yohan Blake mag dan toch naar de halve finales. De Jamaicaan stoot door met de beste verliezende tijden. . Yohan Blake mag dan toch naar de halve finales. De Jamaicaan stoot door met de beste verliezende tijden.

clock 02:55 02 uur 55. Lyles verzorgt de show in de reeksen 200 meter. Lyles verzorgt de show in de reeksen 200 meter

clock 02:53 02 uur 53. Lyles voert nummertje op. Noah Lyles, goed voor brons op de Spelen in Tokio, verzorgt de show in zijn reeks van de 200 meter. Hij duikt met 19"98 als enige onder de 20 seconden. De jarige Amerikaan moedigt zijn concurrenten in de laatste meters zelfs nog aan om te versnellen.

clock 02:47 02 uur 47. Grote vreugde én opluchting bij olympisch kampioene Valarie Allman. Grote vreugde én opluchting bij olympisch kampioene Valarie Allman

clock 02:46 02 uur 46. Allman doet het bij haar laatste poging. Ze heeft het spannend gemaakt, maar Valarie Allman zit wel degelijk in de finale van het discuswerpen. Na twee nulworpen gooit de olympisch kampioene de discus bij haar derde poging 68,36 meter ver, meteen de beste poging in Groep A.

clock 02:44 02 uur 44. Finale hoogspringen . We maken ons stilaan klaar voor de finale van het hoogspringen bij de mannen. Wellicht krijgen we daar opnieuw een strijd tussen de Italiaan Gianmarco Tamberi en de Qatarees Mutaz Barshim. Beiden zorgden vorige zomer nog voor een uniek moment op de Spelen in Tokio door het goud te delen. Dat kan u in het onderstaande artikel nog eens bekijken. Zorgen de boezemvrienden ook in Eugene voor een unieke ontknoping?



clock 02:43 02 uur 43. Olympische Spelen Unieke ontknoping in het hoogspringen: boezemvrienden beslissen om goud te delen

clock 02:43 02 uur 43. De Grasse laat verstek gaan. Geen Andre De Grasse in de reeksen van de 200 meter. De olympische kampioen laat verstek gaan. De Grasse sukkelde voor het WK met een coronabesmetting en raakte eerder dit WK niet door de halve finales van de 100 meter.

clock 02:37 02 uur 37. Uitschakeling dreigt voor Blake. Een plek in de halve finales van de 200 meter halen wordt moeilijk voor Yohan Blake. Hij wordt pas vierde in de vijfde reeks, die vlotjes gewonnen wordt door Fred Kerley, de kersverse wereldkampioen op de 100 meter.

clock 02:37 02 uur 37. Problemen voor Allman. De kwalificaties van het discuswerpen bij de vrouwen zijn aan de gang. Daar zou wel eens een verrassing kunnen vallen, want olympisch kampioene Valarie Allman heeft daar al 2 nulworpen laten noteren. Trekt ze het nog recht?

clock 02:26 02 uur 26. Startblok schuift weg, Brown gaat op zijn buik. Startblok schuift weg, Brown gaat op zijn buik