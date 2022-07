LIVESTREAM: Gaat Nafi Thiam nog voorbij Anouk Vetter naar WK-goud? Haalt Noor Vidts de top vijf?

clock 04:04 04 uur 04. Vetter en Thiam vallen elkaar in de armen. De Nederlandse moet vrede nemen met zilver. . Vetter en Thiam vallen elkaar in de armen. De Nederlandse moet vrede nemen met zilver.

clock 04:03 04 uur 03. Wat een race van Nafi Thiam! Ze heeft er alles uitgeperst! Ze heeft de titel te pakken. Kris Meertens. Wat een race van Nafi Thiam! Ze heeft er alles uitgeperst! Ze heeft de titel te pakken. Kris Meertens

clock 04:02 04 uur 02. Goud voor Thiam! Thiam is wereldkampioene! Ze finisht in 2'13" en is daarmee 7 seconden sneller dan Vetter. . Goud voor Thiam! Thiam is wereldkampioene! Ze finisht in 2'13" en is daarmee 7 seconden sneller dan Vetter.

clock 04:02 04 uur 02. Thiam ligt nu al drie seconden voor op Vetter. . Thiam ligt nu al drie seconden voor op Vetter.

clock 04:02 04 uur 02. Hall loopt aan de leiding, Vidts gaat in de achtervolging. . Hall loopt aan de leiding, Vidts gaat in de achtervolging.

clock 04:01 04 uur 01. Thiam heeft na 1 ronde al een voorsprong op Vetter. Het ziet er goed uit. . Thiam heeft na 1 ronde al een voorsprong op Vetter. Het ziet er goed uit.

clock 03:59 03 uur 59. Nafi Thiam staat er redelijk ontspannen bij, dat is goed. Als ze mentaal sterk is, dan kan ze die anderhalve seconde op Vetter goedmaken. Kris Meertens. Nafi Thiam staat er redelijk ontspannen bij, dat is goed. Als ze mentaal sterk is, dan kan ze die anderhalve seconde op Vetter goedmaken. Kris Meertens

clock 03:57 03 uur 57. Aftellen! Nafi Thiam en Noor Vidts staan klaar om de afsluitende 800 meter te lopen. De spanning is te snijden. Nog 13 atletes zijn in competitie en die komen allemaal in één reeks in actie. . Aftellen! Nafi Thiam en Noor Vidts staan klaar om de afsluitende 800 meter te lopen. De spanning is te snijden. Nog 13 atletes zijn in competitie en die komen allemaal in één reeks in actie.

clock 03:38 03 uur 38. Vetter op zoek naar ultieme bekroning. Een wereldtitel is altijd mooi, maar voor Anouk Vetter zou de gouden medaille wellicht nog dat tikkeltje meer schitteren. De 29-jarige Nederlandse ging drie jaar geleden nog door een diep dal. Met een hoofd vol twijfels gaf ze toen op het WK in Doha op na zes onderdelen. De Europees kampioene van 2016 en de bronzen medaillewinnares van de WK 2017 was het plezier in haar sport kwijt. Op de Olympische Spelen in Tokio toonde ze afgelopen zomer met een zilveren medaille dat ze helemaal terug was. Volgt straks de ultieme bekroning met een wereldtitel of moet ze toch weer haar meerdere erkennen in Thiam? . Vetter op zoek naar ultieme bekroning Een wereldtitel is altijd mooi, maar voor Anouk Vetter zou de gouden medaille wellicht nog dat tikkeltje meer schitteren. De 29-jarige Nederlandse ging drie jaar geleden nog door een diep dal. Met een hoofd vol twijfels gaf ze toen op het WK in Doha op na zes onderdelen. De Europees kampioene van 2016 en de bronzen medaillewinnares van de WK 2017 was het plezier in haar sport kwijt.

Op de Olympische Spelen in Tokio toonde ze afgelopen zomer met een zilveren medaille dat ze helemaal terug was. Volgt straks de ultieme bekroning met een wereldtitel of moet ze toch weer haar meerdere erkennen in Thiam?

clock 03:34 03 uur 34. Nog een halfuurtje! De spanning neemt stilaan toe. Over een halfuur weten we of Thiam goud of zilver behaalt op de zevenkamp. . Nog een halfuurtje! De spanning neemt stilaan toe. Over een halfuur weten we of Thiam goud of zilver behaalt op de zevenkamp.

clock 03:13 03 uur 13. Schuift Vidts nog op naar de 5e plaats? Anna Hall lijkt goed op weg naar een podiumplaats. Adrianna Sulek heeft een ijzersterke 800 meter nodig om nog voorbij de Amerikaanse te springen. Voor de vijfde plaats wordt het een strijd tussen Annik Kälin en Noor Vidts. De Zwitserse heeft na het speerwerpen 34 punten meer dan Vidts. Emma Oosterwegel zit te ver, zij zal wellicht 7e worden. . Schuift Vidts nog op naar de 5e plaats? Anna Hall lijkt goed op weg naar een podiumplaats. Adrianna Sulek heeft een ijzersterke 800 meter nodig om nog voorbij de Amerikaanse te springen. Voor de vijfde plaats wordt het een strijd tussen Annik Kälin en Noor Vidts. De Zwitserse heeft na het speerwerpen 34 punten meer dan Vidts. Emma Oosterwegel zit te ver, zij zal wellicht 7e worden.

clock 03:12 03 uur 12. Na zilver in Doha, ook zilver in Eugene? Nafi Thiam weet hoe het voelt om tweede te worden op een WK. Drie jaar geleden in Doha moest de tweevoudig olympisch kampioene Katarina Johnson-Thompson voor zich dulden. Thiam had toen na het speerwerpen wel een flinke achterstand van 137 punten op de Britse en moest tijdens de afsluitende 800 meter nog meer terrein prijsgeven. Nu bedraagt de kloof op leidster Anouk Vetter slechts 19 punten, goed voor zo'n anderhalve seconde op de 800 meter. Thiam moet de Nederlandse dus aanvallen, een nieuwe situatie voor onze landgenote. Mogelijk moet ze ook nog rekening houden met Anna Hall, de huidige nummer 3 en een sterkere 800m-loopster dan Thiam en Vetter. . Na zilver in Doha, ook zilver in Eugene? Nafi Thiam weet hoe het voelt om tweede te worden op een WK. Drie jaar geleden in Doha moest de tweevoudig olympisch kampioene Katarina Johnson-Thompson voor zich dulden. Thiam had toen na het speerwerpen wel een flinke achterstand van 137 punten op de Britse en moest tijdens de afsluitende 800 meter nog meer terrein prijsgeven.



Nu bedraagt de kloof op leidster Anouk Vetter slechts 19 punten, goed voor zo'n anderhalve seconde op de 800 meter. Thiam moet de Nederlandse dus aanvallen, een nieuwe situatie voor onze landgenote. Mogelijk moet ze ook nog rekening houden met Anna Hall, de huidige nummer 3 en een sterkere 800m-loopster dan Thiam en Vetter.

clock 21:37 21 uur 37. Afspraak vannacht! De ochtendsessie in Eugene zit erop met het speerwerpen in de zevenkamp. Vanaf 2 uur vannacht kunt u opnieuw terecht bij Sporza voor het vervolg van de 4e WK-dag. Er komen straks nog 3 Belgen in actie. Imke Vervaet loopt vanaf 3 uur de reeksen van de 200 meter en uiteraard is er nog de ontknoping in de zevenkamp, met Nafi Thiam en Noor Vidts. De afsluitende 800 meter is om 3.55 uur komende nacht. . Afspraak vannacht! De ochtendsessie in Eugene zit erop met het speerwerpen in de zevenkamp. Vanaf 2 uur vannacht kunt u opnieuw terecht bij Sporza voor het vervolg van de 4e WK-dag.



Er komen straks nog 3 Belgen in actie. Imke Vervaet loopt vanaf 3 uur de reeksen van de 200 meter en uiteraard is er nog de ontknoping in de zevenkamp, met Nafi Thiam en Noor Vidts. De afsluitende 800 meter is om 3.55 uur komende nacht.

clock 21:24 21 uur 24. Wat nu? De strijd om het goud gaat wellicht tussen Anouk Vetter en Nafi Thiam. Onze landgenote moet 19 punten goedmaken op de Nederlandse, wat op de 800 meter neerkomt op 1 seconde en 36 honderdsten. Hoe liggen de waardeverhoudingen? Op papier is Thiam een iets betere 800m-loopster dan Vetter. Het persoonlijk record van Thiam is 2'15"24, al liep ze die chrono wel al 5 jaar geleden. De beste tijd van Vetter op de 800 meter is 2'17"71, een prestatie die ze in 2016 liet noteren. Het seizoensbeste van Vetter is 2'21"56. Thiam liep dit seizoen nog geen 800 meter. Gaat het alleen maar tussen Vetter en Thiam? Dat is niet geheel zeker, want nummer 3 Anna Hall is een bijzonder sterke 800m-loopster. Haar PR liep ze dit jaar in mei: 2'03"11. Hall moet meer dan 300 punten goedmaken en dat is enorm veel, maar niet onmogelijk. Als Vetter en Thiam er een trage race van maken en Hall een superdag heeft, kan het link worden. Een verschil van 300 punten komt overeen met een slordige 20 seconden. Noor Vidts kampeert momenteel op de 6e plaats, maar als zij op haar niveau presteert, moet de top 5 nog haalbaar zijn. . Wat nu? De strijd om het goud gaat wellicht tussen Anouk Vetter en Nafi Thiam. Onze landgenote moet 19 punten goedmaken op de Nederlandse, wat op de 800 meter neerkomt op 1 seconde en 36 honderdsten.



Hoe liggen de waardeverhoudingen? Op papier is Thiam een iets betere 800m-loopster dan Vetter. Het persoonlijk record van Thiam is 2'15"24, al liep ze die chrono wel al 5 jaar geleden.



De beste tijd van Vetter op de 800 meter is 2'17"71, een prestatie die ze in 2016 liet noteren. Het seizoensbeste van Vetter is 2'21"56. Thiam liep dit seizoen nog geen 800 meter.



Gaat het alleen maar tussen Vetter en Thiam? Dat is niet geheel zeker, want nummer 3 Anna Hall is een bijzonder sterke 800m-loopster. Haar PR liep ze dit jaar in mei: 2'03"11.



Hall moet meer dan 300 punten goedmaken en dat is enorm veel, maar niet onmogelijk. Als Vetter en Thiam er een trage race van maken en Hall een superdag heeft, kan het link worden. Een verschil van 300 punten komt overeen met een slordige 20 seconden.



Noor Vidts kampeert momenteel op de 6e plaats, maar als zij op haar niveau presteert, moet de top 5 nog haalbaar zijn.

clock 21:22 21 uur 22. De stand van zaken voor de 800 meter. 1. Anouk Vetter (Ned) 6.045 ptn 2. Nafi Thiam 6.026 3. Anna Hall (VS) 5.741 4. Adrianna Sulek (Pol) 5.666 5. Annik Kälin (Zwi) 5.606 6. Noor Vidts 5.572 7. Emma Oosterwegel (Ned) 5.533 8. Katarina Johnson-Thompson (GBr) 5.387 . De stand van zaken voor de 800 meter

1. Anouk Vetter (Ned) 6.045 ptn 2. Nafi Thiam 6.026 3. Anna Hall (VS) 5.741 4. Adrianna Sulek (Pol) 5.666 5. Annik Kälin (Zwi) 5.606 6. Noor Vidts 5.572 7. Emma Oosterwegel (Ned) 5.533 8. Katarina Johnson-Thompson (GBr) 5.387



clock 21:20 21 uur 20. Zevenkamp-legende Jackie Joyner-Kersee: "Nafi Thiam is een echte kampioene". Zevenkamp-legende Jackie Joyner-Kersee: "Nafi Thiam is een echte kampioene"

clock 21:06 21 uur 06. Vetter op één na speerwerpen. Geen verbetering voor Anouk Vetter bij haar laatste poging. De Nederlandse begint straks wel als leider aan de afsluitende 800 meter, met een voorsprong van 19 punten op Nafi Thiam. Dat betekent dat Thiam op de 800 meter zo'n anderhalve seconde sneller zal moeten lopen dan Vetter om wereldkampioen te worden. Noor Vidts is met haar worp van 41,62 meter een plaatsje gezakt en is nu 6e. Vidts is wel een van de betere lopers op de 800 meter en kan straks nog wel terrein goedmaken. . Vetter op één na speerwerpen Geen verbetering voor Anouk Vetter bij haar laatste poging. De Nederlandse begint straks wel als leider aan de afsluitende 800 meter, met een voorsprong van 19 punten op Nafi Thiam. Dat betekent dat Thiam op de 800 meter zo'n anderhalve seconde sneller zal moeten lopen dan Vetter om wereldkampioen te worden.



Noor Vidts is met haar worp van 41,62 meter een plaatsje gezakt en is nu 6e. Vidts is wel een van de betere lopers op de 800 meter en kan straks nog wel terrein goedmaken.

clock 21:03 21 uur 03. Belangrijk: Thiam maakt wat puntjes goed met laatste worp. Belangrijk: Thiam maakt wat puntjes goed met laatste worp