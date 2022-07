LIVESTREAM: Exit Zagré na pijnlijke smak, plaatsen de Belgian Tornados en Cheetahs zich voor de finales van de 4x400 meter?

clock 02:11 02 uur 11. Fiasco voor Anne Zagré op eenzaam herexamen. Fiasco voor Anne Zagré op eenzaam herexamen

clock 01:59 01 uur 59. Allyson Felix terug uit pensioen. In de eerste reeks zien we de Verenigde Staten in actie. De olympische kampioen van Tokio én de regerende wereldkampioen neemt het op tegen Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland, Zuid-Afrika, Nederland, Oekraïne en Zwitserland. Verrassende naam in het Amerikaanse team: Allyson Felix. Die nam vorige week afscheid met brons in de gemengde estafette 4x400 meter, maar werd toch nog opgetrommeld om in de reeksen van de 4x400 meter te lopen. De 36-jarige Felix krijgt zo de kans om een 20e WK-medaille aan haar collectie toe te voegen. Zelfs als ze niet loopt in de finale, want ook atleten die enkel in de reeksen lopen, krijgen eremetaal. . Allyson Felix terug uit pensioen In de eerste reeks zien we de Verenigde Staten in actie. De olympische kampioen van Tokio én de regerende wereldkampioen neemt het op tegen Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland, Zuid-Afrika, Nederland, Oekraïne en Zwitserland.



clock 01:58 01 uur 58. Reeksen 4x400 meter . De reeksen van de 4x400 meter komen eraan. De vrouwen komen eerst in actie. Onze Belgian Cheetahs lopen straks om 2.22u in de tweede reeks. De beste drie landen in elke reeks en de twee beste verliezende tijden plaatsen zich voor de finale, de afsluiter van dit WK in de nacht van zondag op maandag. . Reeksen 4x400 meter De reeksen van de 4x400 meter komen eraan. De vrouwen komen eerst in actie. Onze Belgian Cheetahs lopen straks om 2.22u in de tweede reeks. De beste drie landen in elke reeks en de twee beste verliezende tijden plaatsen zich voor de finale, de afsluiter van dit WK in de nacht van zondag op maandag.



clock 01:56 01 uur 56. Zagré komt ten val! Drama voor Anne Zagré! Ze schiet prima uit het startblok en lijkt op weg naar een goede race, maar raakt dan de laatste horde met haar knie en maakt een lelijke smak. Al rollend komt ze over de finish. Pijnlijke exit voor onze landgenote. . Zagré komt ten val! Drama voor Anne Zagré! Ze schiet prima uit het startblok en lijkt op weg naar een goede race, maar raakt dan de laatste horde met haar knie en maakt een lelijke smak. Al rollend komt ze over de finish. Pijnlijke exit voor onze landgenote.

clock 01:55 01 uur 55. Helemaal alleen, makkelijk is anders voor Anne Zagré. Het is alles of niks, ze moet 13"12 lopen. Marc Willems. Helemaal alleen, makkelijk is anders voor Anne Zagré. Het is alles of niks, ze moet 13"12 lopen. Marc Willems

clock 01:48 01 uur 48. De spanning stijgt voor Anne Zagré. Onze landgenote staat klaar in de catacomben om straks aan haar eenzame race te beginnen. . De spanning stijgt voor Anne Zagré. Onze landgenote staat klaar in de catacomben om straks aan haar eenzame race te beginnen.

clock 01:43 01 uur 43. Opstelling Belgian Tornados. Ook de Belgian Tornados komen straks, om 2.52u, in actie. Coach Jacques Borlée geeft Alexander Doom rust voor de reeksen van de 4x400 meter. De tweevoudig Belgisch kampioen op de afstand wordt vervangen door Jonathan Sacoor. Julien Watrin, 14e op de 400 meter horden, zal aan de start verschijnen. Hij moet het stokje doorgeven aan Dylan Borlée. Daarna komen Sacoor en Kevin Borlée, de traditionele slotloper voor de Tornados. . Opstelling Belgian Tornados Ook de Belgian Tornados komen straks, om 2.52u, in actie. Coach Jacques Borlée geeft Alexander Doom rust voor de reeksen van de 4x400 meter. De tweevoudig Belgisch kampioen op de afstand wordt vervangen door Jonathan Sacoor.



clock 01:40 01 uur 40. Opstelling Belgian Cheetahs. Om 2.22u is het aan de Belgian Cheetahs in de reeksen van de 4x400 meter. Coach Carole Bam heeft gekozen voor Naomi Van den Broeck, Imke Vervaet, Helena Ponette en Camille Laus lopen, in die volgorde. Paulien Couckuyt, halve finaliste op de 400 meter horden, en de jonge Nina Hespel blijven dus aan de kant. . Opstelling Belgian Cheetahs Om 2.22u is het aan de Belgian Cheetahs in de reeksen van de 4x400 meter. Coach Carole Bam heeft gekozen voor Naomi Van den Broeck, Imke Vervaet, Helena Ponette en Camille Laus lopen, in die volgorde.



clock 01:36 01 uur 36. Herkansing Anne Zagré. Anne Zagré slaagde er in de ochtendsessie niet in om door te stoten naar de halve finales van de 100 meter horden. Ze werd vijfde in de eerste reeks in 13"25, een eind boven haar Belgische record van 12"71. Onze landgenote werd evenwel gehinderd na een val van de uittredende wereldkampioene Nia Ali. Een klacht van de Belgische federatie werd ontvankelijk verklaard en daardoor mag Zagré straks om 1.55u in haar ééntje herkansen. Om de halve finales te bereiken, zal ze beter moeten doen dan 13.13, de tijd van de loopster die met de laatste verliezende tijd doorstootte. . Herkansing Anne Zagré Anne Zagré slaagde er in de ochtendsessie niet in om door te stoten naar de halve finales van de 100 meter horden. Ze werd vijfde in de eerste reeks in 13"25, een eind boven haar Belgische record van 12"71.



clock 01:19 01 uur 19. Vierde onderdeel in tienkamp. De tienkampers mogen de avondsessie openen, zij moeten aan de bak in het hoogspringen. Na de 100 meter, het verspringen en het kogelstoten staat Damian Warner aan de leiding. De olympische kampioen voert de stand aan voor Zach Ziemek. Wereldrecordhouder Kevin Mayer heeft op de 5e plaats al een stevige achterstand. . Vierde onderdeel in tienkamp De tienkampers mogen de avondsessie openen, zij moeten aan de bak in het hoogspringen. Na de 100 meter, het verspringen en het kogelstoten staat Damian Warner aan de leiding. De olympische kampioen voert de stand aan voor Zach Ziemek. Wereldrecordhouder Kevin Mayer heeft op de 5e plaats al een stevige achterstand.