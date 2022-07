LIVESTREAM: Exit Zagré na pijnlijke smak, Belgian Tornados en Cheetahs gaan naar de finales van de 4x400 meter

clock 03:40 03 uur 40. Na de 10.000m ook Ethiopisch goud op de 5.000m. Ethiopië neemt de finale van de 5.000 meter resoluut in handen en dat wordt beloond met twee medailles. Tsegay snelt naar de winst in 14'46"29, haar landgenote Dawit Seyaum pakt het brons. De Keniaanse Beatrice Chebet wringt zich daartussen naar zilver. Letesenbet Gidey, de wereldkampioene op de 10.000 meter, nam het leeuwendeel van het kopwerk op zich en werd vijfde. Sifan Hassan probeerde op het einde nog het verschil te maken met haar gekende sprint, maar ze viel nog stevig terug en finishte uiteindelijk pas als zesde. . Na de 10.000m ook Ethiopisch goud op de 5.000m Ethiopië neemt de finale van de 5.000 meter resoluut in handen en dat wordt beloond met twee medailles. Tsegay snelt naar de winst in 14'46"29, haar landgenote Dawit Seyaum pakt het brons. De Keniaanse Beatrice Chebet wringt zich daartussen naar zilver.



Letesenbet Gidey, de wereldkampioene op de 10.000 meter, nam het leeuwendeel van het kopwerk op zich en werd vijfde. Sifan Hassan probeerde op het einde nog het verschil te maken met haar gekende sprint, maar ze viel nog stevig terug en finishte uiteindelijk pas als zesde.

clock 03:20 03 uur 20. Lukt het op de 5.000 meter wel voor Hassan? De derde finale van deze avondsessie is de 5.000 meter bij de vrouwen. Opvallende afwezige is Hellen Obiri. De tweevoudige wereldkampioene kon in Eugene voor een historische hattrick gaan, maar verkoos om op dit WK enkel de 10.000 meter te lopen. Daarop moest ze afgelopen zaterdag vrede nemen met zilver. Olympisch kampioene Sifan Hassan is wél van de partij. De Nederlandse raakte zaterdag nog haar wereldtitel op de 10.000 meter kwijt aan de Ethiopische Letesenbet Gidey en viel zelfs net naast het podium. Ook vandaag staat ze weer tegenover Gidey, die met Gudaf Tsegay en Dawit Seyaum nog twee landgenotes in de finale heeft. . Lukt het op de 5.000 meter wel voor Hassan? De derde finale van deze avondsessie is de 5.000 meter bij de vrouwen. Opvallende afwezige is Hellen Obiri. De tweevoudige wereldkampioene kon in Eugene voor een historische hattrick gaan, maar verkoos om op dit WK enkel de 10.000 meter te lopen. Daarop moest ze afgelopen zaterdag vrede nemen met zilver.



Olympisch kampioene Sifan Hassan is wél van de partij. De Nederlandse raakte zaterdag nog haar wereldtitel op de 10.000 meter kwijt aan de Ethiopische Letesenbet Gidey en viel zelfs net naast het podium. Ook vandaag staat ze weer tegenover Gidey, die met Gudaf Tsegay en Dawit Seyaum nog twee landgenotes in de finale heeft.

clock 03:20 03 uur 20. Skotheim wint, Warner blijft leider. In de tienkamp heeft de Noor Sander Skotheim het hoogspringen gewonnen met een sprong van 2,17 meter, persoonlijk record. David Warner blijft met nog 6 onderdelen te gaan wel aan de leiding, al komt Zachery Ziemek na het hoogspringen wel iets dichterbij. . Skotheim wint, Warner blijft leider In de tienkamp heeft de Noor Sander Skotheim het hoogspringen gewonnen met een sprong van 2,17 meter, persoonlijk record. David Warner blijft met nog 6 onderdelen te gaan wel aan de leiding, al komt Zachery Ziemek na het hoogspringen wel iets dichterbij.

clock 03:12 03 uur 12. Korir triomfeert op de 800 meter. Emmanuel Korir doet het! Na zijn olympische titel in Tokio is hij ook de beste in Eugene. Hij snelt naar de wereldtitel in 1'43"73. Het zilver gaat naar de Algerijn Djamel Sedjati. De Canadees Marco Arop, die lang op kop liep, pakt het brons. . Korir triomfeert op de 800 meter Emmanuel Korir doet het! Na zijn olympische titel in Tokio is hij ook de beste in Eugene. Hij snelt naar de wereldtitel in 1'43"73. Het zilver gaat naar de Algerijn Djamel Sedjati. De Canadees Marco Arop, die lang op kop liep, pakt het brons.

clock 03:09 03 uur 09. Kenia boven op de 800 meter? De atleten voor de finale van de 800 meter staan klaar. Daar niet bij: regerend wereldkampioen Donovan Brazier, hij raakte niet door de reeksen. Wel erbij: twee Algerijnen en maar liefst drie Kenianen. Eéntje daarvan is olympisch kampioen Emmanuel Korir. Snelt hij straks naar de wereldtitel? . Kenia boven op de 800 meter? De atleten voor de finale van de 800 meter staan klaar. Daar niet bij: regerend wereldkampioen Donovan Brazier, hij raakte niet door de reeksen. Wel erbij: twee Algerijnen en maar liefst drie Kenianen. Eéntje daarvan is olympisch kampioen Emmanuel Korir. Snelt hij straks naar de wereldtitel?

clock 03:03 03 uur 03. Pichardo geeft meteen zijn visitekaartje af. Met een sprong van 17,95 meter komt de Portugees aan de leiding in het hink-stap-springen. . Pichardo geeft meteen zijn visitekaartje af. Met een sprong van 17,95 meter komt de Portugees aan de leiding in het hink-stap-springen.

clock 03:00 03 uur . Finale hink-stap-springen. Na het spektakel van de aflossingen op de 4x400 meter is het tijd voor de finale van het hink-stap-springen bij de mannen. Olympisch Pedro Pichardo gaat op zoek naar zijn eerste wereldtitel, na tweemaal zilver in 2013 en 2015. De Portugees zal dan wel rekening moeten houden met Lazaro Martinez. De Cubaan troefde Pichardo dit jaar af voor de wereldtitel indoor in Belgrado. Titelverdediger Christian Taylor hoeft Pichardo niet te vrezen, de Amerikaan bleef steken in de kwalificaties. Zhu Yaming en Hugues Fabrice Zango, zilver en brons in Tokio, zijn er wel bij. . Finale hink-stap-springen Na het spektakel van de aflossingen op de 4x400 meter is het tijd voor de finale van het hink-stap-springen bij de mannen. Olympisch Pedro Pichardo gaat op zoek naar zijn eerste wereldtitel, na tweemaal zilver in 2013 en 2015.



De Portugees zal dan wel rekening moeten houden met Lazaro Martinez. De Cubaan troefde Pichardo dit jaar af voor de wereldtitel indoor in Belgrado. Titelverdediger Christian Taylor hoeft Pichardo niet te vrezen, de Amerikaan bleef steken in de kwalificaties. Zhu Yaming en Hugues Fabrice Zango, zilver en brons in Tokio, zijn er wel bij.

clock 02:58 02 uur 58. Botswana gaat de mist in, Tornados met winst naar de finale. Botswana gaat de mist in, Tornados met winst naar de finale

clock 02:56 02 uur 56. Tornados gaan met winst naar de finale! Zevende opeenvolgende finale voor de Tornados! Ze winnen hun halve finale in 3'01"96. Botswana liep lang op kop, met de Belgen in tweede positie, maar viel helemaal weg na een mislukte stokwissel en eindigde uiteindelijk laatste. Tsjechië en Polen gaan als tweede en derde ook rechtstreeks naar de finale. . Tornados gaan met winst naar de finale! Zevende opeenvolgende finale voor de Tornados! Ze winnen hun halve finale in 3'01"96. Botswana liep lang op kop, met de Belgen in tweede positie, maar viel helemaal weg na een mislukte stokwissel en eindigde uiteindelijk laatste. Tsjechië en Polen gaan als tweede en derde ook rechtstreeks naar de finale.

clock 02:52 02 uur 52. Julien Watrin staat klaar voor de tweede halve finale van de 4x400 meter. Volgen de Tornados het voorbeeld van de Cheetahs? . Julien Watrin staat klaar voor de tweede halve finale van de 4x400 meter. Volgen de Tornados het voorbeeld van de Cheetahs?

clock 02:48 02 uur 48. Team USA maakt geen fouten en zit in de finale. Team USA maakt geen fouten en zit in de finale

clock 02:47 02 uur 47. Amerikanen probleemloos naar de finale. Geen problemen voor de Amerikanen in de eerste halve finale van de 4x400 meter bij de mannen. De VS wint in 2'58"96. Japan is verrassend tweede in 3'01"53 en troeft daarmee nipt Jamaica af, dat als derde wel ook in de finale zit. Trinidad & Tobago en Nederland moeten als vierde en vijfde hopen dat ze de beste verliezende tijden hebben. . Amerikanen probleemloos naar de finale Geen problemen voor de Amerikanen in de eerste halve finale van de 4x400 meter bij de mannen. De VS wint in 2'58"96. Japan is verrassend tweede in 3'01"53 en troeft daarmee nipt Jamaica af, dat als derde wel ook in de finale zit. Trinidad & Tobago en Nederland moeten als vierde en vijfde hopen dat ze de beste verliezende tijden hebben.

clock 02:32 02 uur 32. Blijven de Tornados op medaillekoers? Na de vrouwen is het aan de mannen op de 4x400 meter. Ook de Belgian Tornados komen in de tweede reeks in actie. Een opvallend Europees gekleurde reeks met onder meer Italië, Duitsland, Frankrijk, Tsjechië en Polen. Ook hier een belangrijke afwezige: de Dominicaanse Republiek laat verstek gaan. De Tornados werden dit jaar nog wereldkampioen indoor in Belgrado en pakten het brons op het vorige WK in Doha. Kunnen ze hun status van medaillekandidaat waarmaken in de reeksen? . Blijven de Tornados op medaillekoers? Na de vrouwen is het aan de mannen op de 4x400 meter. Ook de Belgian Tornados komen in de tweede reeks in actie. Een opvallend Europees gekleurde reeks met onder meer Italië, Duitsland, Frankrijk, Tsjechië en Polen. Ook hier een belangrijke afwezige: de Dominicaanse Republiek laat verstek gaan.



De Tornados werden dit jaar nog wereldkampioen indoor in Belgrado en pakten het brons op het vorige WK in Doha. Kunnen ze hun status van medaillekandidaat waarmaken in de reeksen?

clock 02:28 02 uur 28. Belgian Cheetahs naar de finale van de 4x400 meter. Belgian Cheetahs naar de finale van de 4x400 meter

clock 02:26 02 uur 26. Laus brengt Cheetahs naar de finale. De Belgian Cheetahs staan nog maar eens in de finale! De Belgen lopen lang in vijfde positie, maar Camille Laus maakt alles goed in de slotronde. Met een indrukwekkende eindsprint snelt ze zelfs nog naar de tweede plaats, achter het ongenaakbare Jamaica. Jamaica wint met ruime voorsprong in 3'24"23, de Cheetahs finishen in 3'28"02. Ook Canada plaatst zich rechtstreeks voor de finale. Italië wordt opgevist met de verliezende tijden, Polen gaat verrassend niet naar de finale. . Laus brengt Cheetahs naar de finale De Belgian Cheetahs staan nog maar eens in de finale! De Belgen lopen lang in vijfde positie, maar Camille Laus maakt alles goed in de slotronde. Met een indrukwekkende eindsprint snelt ze zelfs nog naar de tweede plaats, achter het ongenaakbare Jamaica. Jamaica wint met ruime voorsprong in 3'24"23, de Cheetahs finishen in 3'28"02. Ook Canada plaatst zich rechtstreeks voor de finale. Italië wordt opgevist met de verliezende tijden, Polen gaat verrassend niet naar de finale.

clock 02:22 02 uur 22. Derde opeenvolgende finale voor de Cheetahs? De Cheetahs krijgen pittige tegenstand in hun reeks met onder meer Polen en Jamaica. Die werden zowel op het WK in Doha in 2019 als op de Olympische Spelen afgelopen zomer in Tokio respectievelijk tweede en derde, telkens achter de Amerikaanse vrouwen. Ook Canada, vierde in Tokio, kan het de Belgische ploeg lastig maken. Belangrijke afwezige in de halve finale van de Cheetahs: de Bahama's starten niet. Op de Olympische Spelen in Tokio eindigden de Cheetahs als zevende, in Belgrado op het WK indoor in maart werd het een zesde plaats. Een derde opeenvolgende finale bereiken op een groot evenement wordt geen evidente klus. . Derde opeenvolgende finale voor de Cheetahs? De Cheetahs krijgen pittige tegenstand in hun reeks met onder meer Polen en Jamaica. Die werden zowel op het WK in Doha in 2019 als op de Olympische Spelen afgelopen zomer in Tokio respectievelijk tweede en derde, telkens achter de Amerikaanse vrouwen. Ook Canada, vierde in Tokio, kan het de Belgische ploeg lastig maken. Belangrijke afwezige in de halve finale van de Cheetahs: de Bahama's starten niet.



Op de Olympische Spelen in Tokio eindigden de Cheetahs als zevende, in Belgrado op het WK indoor in maart werd het een zesde plaats. Een derde opeenvolgende finale bereiken op een groot evenement wordt geen evidente klus.

clock 02:21 02 uur 21. Straffe remonte van Bol, maar Nederland wordt gediskwalificeerd. Straffe remonte van Bol, maar Nederland wordt gediskwalificeerd

clock 02:20 02 uur 20. Nederland gediskwalificeerd! Dan toch geen Nederland in de finale van de 4x400 meter. Ze worden gediskwalificeerd na de tumultueuze stokwissel tussen Klaver en Peeters. . Nederland gediskwalificeerd! Dan toch geen Nederland in de finale van de 4x400 meter. Ze worden gediskwalificeerd na de tumultueuze stokwissel tussen Klaver en Peeters.

clock 02:15 02 uur 15. Bol voorkomt drama voor Nederland. De VS wint zoals verwacht de eerste halve finale op de 4x400 meter, in 3'23"38. Het tweede finaleticket gaat naar Groot-Brittannië. Nederland weet zich na een indrukwekkende remonte van slotloopster Femke Bol ook rechtstreeks te plaatsen voor de finale. Bij de wissel tussen Lieke Klaver, de tweede loopster, en Cathelijn Peeters ging het helemaal fout. Peeters liet de stok vallen en zo viel Nederland van de derde positie terug naar de zevende plaats. Bol maakte alles goed in de slotronde. . Bol voorkomt drama voor Nederland De VS wint zoals verwacht de eerste halve finale op de 4x400 meter, in 3'23"38. Het tweede finaleticket gaat naar Groot-Brittannië. Nederland weet zich na een indrukwekkende remonte van slotloopster Femke Bol ook rechtstreeks te plaatsen voor de finale. Bij de wissel tussen Lieke Klaver, de tweede loopster, en Cathelijn Peeters ging het helemaal fout. Peeters liet de stok vallen en zo viel Nederland van de derde positie terug naar de zevende plaats. Bol maakte alles goed in de slotronde.