LIVESTREAM: Exit voor Crestan en Couckuyt. Wat doen Doom en Dylan en Kevin Borlée in de halve finales van de 400m?

clock 03:39 03 uur 39. Halve finales 400 meter vrouwen. Straks komen Alexander Doom en Dylan en Kevin Borlée in actie in de halve finales van de 400 meter, nu is het de beurt aan de vrouwen. Drie halve finales waarbij de top 2 telkens rechtstreeks naar de finale gaat. Ook de twee beste verliezende tijden stoten door.

clock 03:32 03 uur 32. McLaughlin lacht met de tegenstand. Sydney McLaughlin, de Amerikaanse die vorige maand in Eugene nog haar eigen wereldrecord wat scherper stelde naar 51"41, wint met een straat voorsprong de derde en laatste halve finale in 52"17. Ook Gianna Woodruff uit Panama gaat als tweede naar de finale. De Jamaicaanse Rushell Clayton en de Amerikaanse Britton Wilson, de nummers 3 en 4 uit de tweede halve finale, gaan als beste verliezende tijden mee naar de finale.

clock 03:29 03 uur 29. Maakt Allman favorietenrol waar? De eerste finale van de avond is die van het discuswerpen bij de vrouwen. Topfavoriete daar is Olympisch kampioene Valarie Allman. De Amerikaanse maakte het eergisteren wel even spannend in de kwalificaties toen ze begon met twee nulworpen. Een finaleticket hing dus af van haar derde en laatste poging, maar toen gooide ze de discus ruim 68,36 meter. Meteen het beste resultaat van alle deelneemsters. Allman zal de titel niet cadeau krijgen. Tweevoudig olympisch en wereldkampioen Sandra Perkovic en titelverdedigster Yaime Perez beloven voor pittige concurrentie te zorgen.

clock 03:28 03 uur 28. Kersvers wereldkampioen 400m horden Alison dos Santos toont zijn beste dansmoves.

clock 03:26 03 uur 26. Bol met overschot naar finale. Femke Bol zet zich nog wat extra in de verf als medaillekandidate. De Nederlandse wint met sprekend gemak de tweede halve finale in 52"84, voor de Amerikaanse Shamir Little.

clock 03:21 03 uur 21. Bolt Bol naar de finale? In de tweede reeks is het uitkijken naar Femke Bol. De 22-jarige Nederlandse bolde gisteren met sprekend gemak naar reekswinst in 53"90. Vorige zomer veroverde ze in een Europees record van 52"03 nog brons op de Olympische Spelen van Tokio.

clock 03:19 03 uur 19. Uitschakeling voor Couckuyt. Paulien Couckuyt kan niet verrassen in haar halve finale. Ze gaat snel van start in de buitenbaan, maar verzuurt in de laatste rechte lijn. Ze wordt uiteindelijk 5e in 55"42 en is daarmee uitgeschakeld. Dalilah Muhammad nam geen risico's, de Amerikaanse won vlot in 53"28 en stoot net als de Oekraïense Anna Ryzhykova in 54"51 rechtstreeks door naar de finale.



Dalilah Muhammad nam geen risico's, de Amerikaanse won vlot in 53"28 en stoot net als de Oekraïense Anna Ryzhykova in 54"51 rechtstreeks door naar de finale.

clock 03:06 03 uur 06. Wat kan Couckuyt in de halve finales? Paulien Couckuyt gaat straks in baan 8 van start in de eerste van drie halve finales op de 400 meter horden. Ze neemt het onder meer op tegen de Amerikaanse Dalilah Muhammad, de olympische kampioene van Rio en vicekampioene van Tokio en de Oekraïense Anna Ryzhykova, vijfde op de Spelen in Tokio. Enkel de top twee en de twee beste verliezende tijden lopen vrijdag de finale.

clock 02:55 02 uur 55. Geen halve finales voor Crestan. Stevig tempo in de vijfde reeks van de 800 meter en dat is geen goed nieuws voor Eliott Crestan. De reekswinst is voor de Canadees Marco Arop in 1'44"56 en ook de andere 7 atleten in deze reeks duiken onder de tijd van Crestan. Hij is niet meer bij de zes beste verliezende tijden en dus uitgeschakeld.

clock 02:40 02 uur 40. Crestan wordt met knappe eindsprint 4e in zijn reeks.

clock 02:39 02 uur 39. Crestan finishte in 1'46"61 en dat is voorlopig de vierde verliezende tijd. Met nog drie reeksen te gaan wordt het dus bang afwachten voor onze landgenoot.

clock 02:38 02 uur 38. Crestan snelt naar 4e plaats. Met een knappe eindsprint loopt Crestan naar de 4e plaats in zijn reeks. Net niet bij de top drie die zich rechtstreeks plaatst voor de halve finales. Misschien lukt het wel met de beste verliezende tijden?

clock 02:36 02 uur 36. Meteen opschudding in de reeks van Eliott Crestan. De Canadees McBride komt al snel ten val en mag een kruis maken over zijn kansen.

clock 02:30 02 uur 30. Exit wereldkampioen Brazier. Verrassing in de tweede reeks van de 800 meter. Regerend wereldkampioen Donovan Brazier wordt pas zesde. De Amerikaan mag een plaats in de halve finales wellicht vergeten.

clock 02:23 02 uur 23. Korir stoot door naar de finale. Olympisch kampioen Emmanuel Korir neemt geen risico's in de eerste reeks van de 800 meter. Hij snelt in de laatste rechte lijn naar winst in 1'49"05. Ook de Marokkaan Elhassane Moujahid en de Spanjaard Alvaro De Arriba gaan rechtstreeks naar de finale. Opvallende afwezige in deze reeks: Max Burgin. De Brit zette dit seizoen de snelste tijd neer, maar kwam door een blessure niet aan de start.



Opvallende afwezige in deze reeks: Max Burgin. De Brit zette dit seizoen de snelste tijd neer, maar kwam door een blessure niet aan de start.

clock 02:13 02 uur 13. Kan Crestan boven zichzelf uitstijgen? De reeksen van de 800 meter bij de mannen komen eraan. 6 stuks zijn het, onze landgenoot Eliott Crestan komt in de derde reeks in actie. Om zich rechtstreeks te plaatsen voor de halve finales moet Crestan bij de eerste drie in zijn reeks eindigen. De zes beste verliezende tijden worden ook nog opgevist. Op papier is de 23-jarige Crestan met een persoonlijk record van 1'44"84 de op één na traagste in zijn reeks. Hij kampte met een stressfractuur in het heiligbeen en was dit seizoen nog niet sneller dan 1'46"11.

Op papier is de 23-jarige Crestan met een persoonlijk record van 1'44"84 de op één na traagste in zijn reeks. Hij kampte met een stressfractuur in het heiligbeen en was dit seizoen nog niet sneller dan 1'46"11.

clock 02:06 02 uur 06. Gidey en Hassan vlotjes door. Geen probleem voor Letesenbet Gidey in de tweede reeks van de 5.000 meter. De kersverse wereldkampioene op de 10.000 meter wint in 14'52"27. De in Kenia geboren Kazachse Caroline Chepkoech Kipkirui is tweede. Ook Sifan Hassan gaat vlot door naar de finale, hetzelfde geldt voor de Noorse Karoline Bjerkeli Grovdal en de Amerikaanse Elise Cranny.

clock 01:45 01 uur 45. Ethiopië en Kenia domineren eerste reeks. Ethiopië en Kenia boven in de eerste reeks van de 5.000 meter. Gudaf Tsegay, eergisteren nog zilver op de 1.500 meter, wint het sprintje van haar landgenote Dawit Seyaum en finisht in 14'52"64. De Kenianen Beatrice Chebet en Margaret Chelimo Kipkemboi plaatsen zich ook rechtstreeks voor de finale, net als de Amerikaanse Karissa Schweizer.

clock 01:27 01 uur 27. Obiri niet, Hassan wel van de partij. Hellen Obiri is de opvallende afwezige op de 5.000 meter. De tweevoudige wereldkampioene kon in Eugene voor een historische hattrick gaan, maar verkoos om op dit WK enkel de 10.000 meter te lopen. Daarop moest ze afgelopen zaterdag vrede nemen met zilver. Olympisch kampioene Sifan Hassan is wél van de partij. De Nederlandse raakte zaterdag nog haar wereldtitel op de 10.000 meter kwijt aan de Ethiopische Letesenbet Gidey en viel zelfs net naast het podium. Hassan en Gidey komen elkaar vandaag opnieuw tegen in de tweede reeks.