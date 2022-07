LIVESTREAM: Doom, Kevin en Dylan Borlée naar halve finales, nu Laus en Van den Broek op 400m

clock 20:54 20 uur 54. De mannen hebben op de 400 meter het goede voorbeeld gegeven en hebben zich allemaal geplaatst voor de halve finales. Bij de vrouwen zijn Camille Laus en Naomi Van den Broek meteen aan de beurt op dezelfde afstand. . De mannen hebben op de 400 meter het goede voorbeeld gegeven en hebben zich allemaal geplaatst voor de halve finales. Bij de vrouwen zijn Camille Laus en Naomi Van den Broek meteen aan de beurt op dezelfde afstand.

clock 20:42 20 uur 42. Het was vechten tegen mezelf en tegen de wind. Ik ben super tevreden dat het gelukt is. Vanaf nu moet niets meer, alles mag. We zien wel wat de halve finales brengen. . Alexander Doom na de reeksen. Het was vechten tegen mezelf en tegen de wind. Ik ben super tevreden dat het gelukt is. Vanaf nu moet niets meer, alles mag. We zien wel wat de halve finales brengen. Alexander Doom na de reeksen

clock 20:40 20 uur 40. Ook Kevin Borlée plaatst zich. Het is zeker: Kevin Borlée mag na een prima prestatie naar de halve finales. Het hamerslingeren bij de vrouwen is inmiddels ook aan de gang. . Ook Kevin Borlée plaatst zich Het is zeker: Kevin Borlée mag na een prima prestatie naar de halve finales. Het hamerslingeren bij de vrouwen is inmiddels ook aan de gang.

clock 20:33 20 uur 33. Dylan Borlée: “Goed dat ik nog niet stuk ben na de wedstrijd”. Dylan Borlée: “Goed dat ik nog niet stuk ben na de wedstrijd”

clock 20:32 20 uur 32. Dylan Borlée neemt ruim de maat van een topper als Makwala. Dit is echt een indrukwekkende 2e plaats. Kris Meertens. Dylan Borlée neemt ruim de maat van een topper als Makwala. Dit is echt een indrukwekkende 2e plaats. Kris Meertens

clock 20:31 20 uur 31. Dylan Borlée doet het ook. Ja, het gaat vooralsnog goed voor de Belgen. Dylan Borlée snelt naar plek nummer 2 na de sterke Amerikaan Allison. Hij is na een indrukwekkende prestatie zeker van de halve finales. . Dylan Borlée doet het ook Ja, het gaat vooralsnog goed voor de Belgen. Dylan Borlée snelt naar plek nummer 2 na de sterke Amerikaan Allison. Hij is na een indrukwekkende prestatie zeker van de halve finales.

clock 20:31 20 uur 31. Ook knap! Dylan Borlée plaatst zich voor halve finale na 2e plaats in zijn reeks. Ook knap! Dylan Borlée plaatst zich voor halve finale na 2e plaats in zijn reeks

clock 20:28 20 uur 28. En nu Dylan Borlée. In baan 7 is het aan de jongste Borlée. De 29-jarige Dylan moet het vooral gaan opnemen tegen de Amerikaan Allison en Makwala uit Botswana. U kan vanaf nu trouwens ook alle actie live volgen op Canvas. . En nu Dylan Borlée In baan 7 is het aan de jongste Borlée. De 29-jarige Dylan moet het vooral gaan opnemen tegen de Amerikaan Allison en Makwala uit Botswana. U kan vanaf nu trouwens ook alle actie live volgen op Canvas.

clock 20:26 20 uur 26. Doom: “Een opsteker dat ik geplaatst ben: niets moet, alles mag”. Doom: “Een opsteker dat ik geplaatst ben: niets moet, alles mag”

clock 20:25 20 uur 25. Knap! Alexander Doom overleeft de reeksen van de 400m. Knap! Alexander Doom overleeft de reeksen van de 400m

clock 20:24 20 uur 24. Het was echt een gevecht met Powell, maar dat wint hij met overtuiging. Echt een hele knappe 3e plaats voor Doom. Kris Meertens. Het was echt een gevecht met Powell, maar dat wint hij met overtuiging. Echt een hele knappe 3e plaats voor Doom. Kris Meertens

clock 20:23 20 uur 23. Doom naar halve finales. Op zijn eerste WK doet Alexander Doom het uitstekend! Hij eindigt na Cherry en Samukonga knap als 3e. Doom is zeker van de halve finales. Een hele fraaie prestatie. . Doom naar halve finales Op zijn eerste WK doet Alexander Doom het uitstekend! Hij eindigt na Cherry en Samukonga knap als 3e. Doom is zeker van de halve finales. Een hele fraaie prestatie.

clock 20:19 20 uur 19. Doom zoals Kevin Borlée. Net als Kevin Borlée start Alexander Doom in de buitenbaan. Concurrentie krijgt hij uiteraard van de Amerikaan Michael Cherry. . Doom zoals Kevin Borlée Net als Kevin Borlée start Alexander Doom in de buitenbaan. Concurrentie krijgt hij uiteraard van de Amerikaan Michael Cherry.

clock 20:18 20 uur 18. Bekijk de reeks van de 400m met Kevin Borlée. Bekijk de reeks van de 400m met Kevin Borlée

clock 20:17 20 uur 17. Kevin Borlée (45"72) doet het vanuit de buitenbaan zeer goed. Hij moet Norman, de Jamaicaan Taylor en de Zuid-Afrikaan Nene (zeer nipt) voor laten. Borlée is nog niet zeker van de halve finales, maar is voorlopig wel de snelste verliezer. Alles is dus nog mogelijk en eigenlijk ziet het er zelfs best goed uit. . Kevin Borlée (45"72) doet het vanuit de buitenbaan zeer goed. Hij moet Norman, de Jamaicaan Taylor en de Zuid-Afrikaan Nene (zeer nipt) voor laten. Borlée is nog niet zeker van de halve finales, maar is voorlopig wel de snelste verliezer. Alles is dus nog mogelijk en eigenlijk ziet het er zelfs best goed uit.

clock 20:16 20 uur 16. In de laatste meters maakt Kevin Borlée nog veel goed, er zit duidelijk nog rek op. Kris Meertens. In de laatste meters maakt Kevin Borlée nog veel goed, er zit duidelijk nog rek op. Kris Meertens

clock 20:12 20 uur 12. Kevin Borlée in reeks twee. De eerste reeks was een kolfje naar de hand van de Zuid-Afrikaan Wayde van Niekerk, we maken ons nu op voor de tweede reeks mét Kevin Borlée in de buitenbaan. Het is ook uitkijken naar de Amerikaan Michael Norman. . Kevin Borlée in reeks twee De eerste reeks was een kolfje naar de hand van de Zuid-Afrikaan Wayde van Niekerk, we maken ons nu op voor de tweede reeks mét Kevin Borlée in de buitenbaan. Het is ook uitkijken naar de Amerikaan Michael Norman.

clock 19:59 19 uur 59. Reeksen 400 meter. Vidts en Thiam zijn uitstekend begonnen aan hun zevenkamp. De focus ligt nu op de reeksen op de 400 meter. Nog maar een paar minuutjes respijt en dan kijken we vol ongeduld uit naar Dylan Borlée, Kevin Borlée en Alexander Doom. . Reeksen 400 meter Vidts en Thiam zijn uitstekend begonnen aan hun zevenkamp. De focus ligt nu op de reeksen op de 400 meter. Nog maar een paar minuutjes respijt en dan kijken we vol ongeduld uit naar Dylan Borlée, Kevin Borlée en Alexander Doom.

clock 19:51 19 uur 51. Vidts loopt seizoensbeste tijd op de 100m horden. Vidts loopt seizoensbeste tijd op de 100m horden