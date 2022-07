LIVESTREAM: Broeders strandt op 11e plaats, wat kunnen de Belgian Tornados en Cheetahs op de 4x400 meter?

clock 04:20 04 uur 20. Pakt Mayer de wereldtitel? De tienkampers beginnen aan hun laatste onderdeel, de 1.500 meter. Kan Kevin Mayer standhouden en voor de tweede keer in zijn carrière wereldkampioen worden? . Pakt Mayer de wereldtitel? De tienkampers beginnen aan hun laatste onderdeel, de 1.500 meter. Kan Kevin Mayer standhouden en voor de tweede keer in zijn carrière wereldkampioen worden?

Ook de Filippijn Ernest John Obiena gaat over 5,94 meter. Met een persoonlijk record mengt hij zich volop in de strijd voor de medailles.

Duplantis en Nilsen aan de leiding. Dolle vreugde bij Christopher Nilsen. De Amerikaan gaat over 5,94 meter. Ook Duplantis slaagt daarin. Beiden delen zo voorlopig de eerste plaats.

Mihambo verlengt wereldtitel verspringen. Mihambo pakt bij haar laatste poging uit met haar beste sprong. Ze gaat van 7,09 meter naar 7,12 meter en verlengt zo haar wereldtitel. Ese Brume zet het Nigeriaanse succes op deze avondsessie nog wat in de verf met zilver en het brons gaat naar de Braziliaanse Leticia Oro Melo.

Amusan snelt naar goud. Tobi Amusan doet er in de finale nog een schepje bovenop. Ze wint in 12"06! Opnieuw een verbetering van het wereldrecord lijkt het, maar er was te veel rugwind.



Het zilver is voor de Jamaicaanse Britany Anderson. Olympisch kampioene Camacho-Quinn moet vrede nemen met brons. Ex-wereldrecordhoudster Kendra Harrison maakt te veel fouten op de horden en wordt gediskwalificeerd.

Finale 100 meter horden. Hoogspanning voor de finale van de 100 meter horden. In de halve finales sneuvelde het wereldrecord en een resem nationale records en persoonlijke besttijden. Zorgt de finale weer voor vuurwerk?

clock 03:58 Michael Johnson heeft zijn bedenkingen bij de snelle tijden in de halve finales van de 100 meter horden. 03 uur 58. Michael Johnson heeft zijn bedenkingen bij de snelle tijden in de halve finales van de 100 meter horden

Mondo Duplantis heeft een tweede poging nodig op 5,87 meter, maar de Zweed gaat er nu wel heel vlot over. Nog steeds op koers dus voor de verwachte wereldtitel.

Mayer op weg naar goud? In de tienkamp is het speerwerpen achter de rug en na 9 onderdelen hebben we een nieuwe leider: Kevin Mayer. Hij neemt de leiding over van Pierce Lepage, die bleef steken op 57,52 meter. Bovendien is Mayer een betere loper dan Lepage. Het goud ligt dus voor het grijpen op de afsluitende 1.500 meter.

Mihambo aan de leiding. Mihambo komt aan de leiding in een spannende, hoogstaande finale van het verspringen. De titelverdedigster springt 7,09 meter ver.

Geen medaille voor Broeders. Ben Broeders koesterde stiekem medaillehoop, maar hij faalt ook bij zijn derde poging op 5,80 meter en strandt zo op de 11e en voorlaatste plaats.

1 wissel bij Tornados en Cheetahs. Het is al uitkijken naar de finales van de 4x400 meter, als afsluiter van dit WK. Mét de Belgian Tornados en de Belgian Cheetahs. Bij de Tornados is er zoals verwacht één wissel: Alexander Doom neemt de plaats van Jonathan Sacoor. De overige lopers blijven Dylan Borlée, Julien Watrin en uiteraard Kevin Borlée.



Bij de Cheetahs wordt Naomi Van den Broeck vervangen door Paulien Couckuyt. Imke Vervaet, Helena Ponette en Camille Laus vervolledigen het team.

Mu maakt favorietenrol waar. Athing Mu lost de verwachtingen in en pakt als eerste Amerikaanse ooit goud op de 800 meter. Ze lijkt met de vingers in de neus te winnen wanneer ze in de tweede ronde versnelt, maar in de laatste rechte lijn krijgt ze het moeilijk. Keely Hodgkinson maakt het Mu nog bijzonder lastig, maar Mu houdt nipt stand en wint in 1'56"30. Hodgkinson is tweede in 1'56"38. Het brons is voor de Keniaanse Mary Moraa.

Schrijft Mu voor Amerikaanse geschiedenis? Het thuispubliek begint wat heen en weer te schuiven op hun zitjes, want de finale van de 800 meter bij de vrouwen zit eraan te komen en daar is de Amerikaanse Athing Mu dé topfavoriete. De olympisch kampioene neemt het onder meer op tegen de Britse Keely Hodgkinson en haar landgenote Raevyn Rogers, die achter Mu respectievelijk zilver en brons pakten op de Spelen in Tokio.



Mu was toen de tweede Amerikaanse die olympisch goud pakte op de 800 meter, straks kan ze de eerste Amerikaanse worden die een wereldtitel pakt op de dubbele baanronde. Halimah Nakaayi hoeft ze alvast niet te vrezen, de Oegandese titelverdedigster werd uitgeschakeld in de halve finales.

Mihambo ontsnapt aan uitschakeling. Mihambo kraakt niet onder de druk. Bij haar derde poging kan ze een nieuwe nulsprong vermijden en blijft zo in competitie. Meer zelfs, met 6,98 meter komt ze meteen op de tweede plaats.

Brume voorbij 7 meter. Wordt het de avond van de Nigeriaanse atletes? Ese Brume komt aan de leiding van het verspringen met een sprong van 7,02 meter.

Broeders onder druk. Broeders heeft een derde poging nodig op 5,80 meter. Het wordt dus opnieuw spannend voor onze landgenoot. Zijn Belgisch record is 5,85 meter.

Mihambo in problemen. Malaika Mihambo zit in vieze papieren in het verspringen. De olympische kampioene heeft al twee nulsprongen achter haar naam staan. Zijn we op weg naar een verrassende exit?

Broeders gaat over 5,70 meter. Op 5,55 meter had Ben Broeders drie pogingen nodig, maar op 5,70 meter gaat het een pak vlotter. Bij zijn eerste poging gaat onze landgenoot er al over.