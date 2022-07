LIVE Tour: Koffieritjes in Morzine, vanmiddag nog persconferenties

clock 12:24 12 uur 24. Kruiswijk en Van Aert genieten van hun rustdag

clock 12:12 12 uur 12. Contractverlengingen bij Lotto-Soudal. In de Tour de France fietst de transfermolen ook steevast mee. Lotto-Soudal kondigt vandaag de contractverlengingen aan van Sylvain Moniquet (24) en Sébastien Grignard (23). Ze tekenden voor twee jaar bij. Het duo neemt niet deel aan deze Tour. Andreas Kron, wel aan de slag in de Ronde van Frankrijk, verlengde dit weekend ook al zijn contract.

clock 12:09 12 uur 09. Ik voelde me al een paar dagen minder en mijn lichaam gaf het gewoon op. Daniel Martinez (Ineos Grenadiers) verloor gisteren 16 minuten.

clock 12:07 De drie humeuren van Van Aert. 12 uur 07. De drie humeuren van Van Aert

clock 11:53 11 uur 53. Ook op de rustdag kruipen de renners enkele uurtjes op hun fiets voor een rustig tochtje. Deze namiddag zijn er nog persmomenten van de grote blokken. We houden u op de hoogte van wat daar verteld wordt. . Ook op de rustdag kruipen de renners enkele uurtjes op hun fiets voor een rustig tochtje. Deze namiddag zijn er nog persmomenten van de grote blokken. We houden u op de hoogte van wat daar verteld wordt.

clock 11:40 11 uur 40. De mannen van Jumbo-Visma, met Van Aert en Van Hooydonck op kop, gooien even de benen los

clock 11:15 11 uur 15. De fiets van Van Aert krijgt een welverdiende beurt op deze rustdag

clock 09:26 09 uur 26. Guillaume Martin laakt gebrek aan duidelijkheid in protocol. Guillaume Martin moest gisteren de Tour de France verlaten na een positieve coronatest. De Fransman van Cofidis voelde zich naar eigen zeggen fit genoeg om te blijven koersen en geeft toe dat hij in het reglement op zoek ging naar achterpoortjes die hem toch in de Tour konden houden. "Het protocol is vaag en kan op verschillende manieren geïnterpreteerd worden", is de wielerfilosoof kritisch. Martin geeft nog aan dat volgens hem - bewijzen levert hij niet aan - andere renners of ploegen minder open kaart spelen en met een besmetting durven te koersen.

clock 09:20 09 uur 20. Maarten Vangramberen legt de procedure uit. Maarten Vangramberen legt de procedure uit

clock 09:12 09 uur 12. Nog geen officiële communicatie. Meerdere Vlaamse en Nederlandse media melden dat bij onder meer UAE, Jumbo-Visma, Quick Step-Alpha Vinyl, Lotto-Soudal, Alpecin-Deceuninck en Intermarché-Wanty-Gobert het licht op groen staat voor alle renners na de testronde van gisteren. Organisator ASO of de Internationale Wielerunie UCI hebben nog geen officiële communicatie verspreid. Het is ook niet duidelijk of ze dat vandaag doen, dan wel morgenvroeg voor de start van de 10e etappe.

clock 09:12 09 uur 12.