Ismaël Debjani en Ruben Verheyden stranden in de reeksen van de 1.500 meter, Fred Kerley wint finale 100 meter

clock 05:01 05 uur 01. Einde avondsessie. Met de Amerikaanse dominantie in de finale van de 100 meter zit de avondsessie van de 2e WK-dag erop. Niet het enige Amerikaanse succes vannacht, want ook Chase Ealy zorgde voor gejuich bij het thuispubliek met goud in het kogelstoten. In het verspringen greep topfavoriet Tentoglou verrassend naast het goud. Dat ging naar de Chinees Wang. Voor de Belgen werd het geen succes. Zowel Debjani als Verheyden gingen eruit in de reeksen van de 1.500 meter. Vooral voor Verheyden was het bijzonder zuur, hij strandde op één honderdste van kwalificatie. . Einde avondsessie Met de Amerikaanse dominantie in de finale van de 100 meter zit de avondsessie van de 2e WK-dag erop. Niet het enige Amerikaanse succes vannacht, want ook Chase Ealy zorgde voor gejuich bij het thuispubliek met goud in het kogelstoten. In het verspringen greep topfavoriet Tentoglou verrassend naast het goud. Dat ging naar de Chinees Wang.



Fred Kerley bekroont Amerikaanse hegemonie op koningsnummer.

clock 04:52 04 uur 52. Kerley snelt naar goud! Kerley doet het! De Amerikaanse topfavoriet snelt naar winst in 9"86. Hij is net sneller dan Marvin Bracy (9"88) en Trayvon Bromell (9"88). Een clean sweep dus voor de VS.

clock 04:44 04 uur 44. Finale koningsnummer. De spanning stijgt, want de finale van de 100 meter nadert met rasse schreden. Wordt het een Amerikaanse clean sweep? Maakt Fred Kerley zijn favorietenrol waar? We krijgen de antwoorden dadelijk om 4.50u.

Wang springt bij zijn laatste poging naar goud.

clock 04:42 04 uur 42. Tentoglou moet vrede nemen met zilver, triomf voor Wang. Tentoglou zet alles op alles bij zijn laatste sprong, maar de olympische kampioen komt niet verder dan 8,20 meter en grijpt zo naast de wereldtitel. Die is voor de dolgelukkige Chinees Wang. Hij wint met een sprong van 8,36 meter.

clock 04:37 04 uur 37. Wang zorgt voor verrassing in het verspringen! Wat een laatste poging van Jianan Wang in het verspringen! Hij zet een sprong van 8,36 meter neer en gaat daarmee voorbij leider Tentoglou. Kan de Griek bij zijn laatste poging alsnog het goud pakken?

De winnende worp van Chase Ealey.

clock 04:34 04 uur 34. Ealy pakt goud in het kogelstoten! In afwachting van de finale van de 100 meter bij de mannen gaat alle aandacht nu naar het kogelstoten bij de vrouwen. Daar pakt Ealy het goud, met dank aan haar straffe eerste worp van 20,49 meter. Olympisch kampioene Gong kwam niet dichter dan 20,39 meter en moet vrede nemen met zilver. Jessica Schilder bezorgt Nederland een verrassende bronzen medaille.

Onfortuinlijke Nanyondo komt ten val in halve finale 1.500 meter.

clock 04:25 04 uur 25. Pech voor Nanyondo. Ook de halve finales op de 1.500 meter bij de vrouwen zijn achter de rug. Gudaf Tsegay won de eerste halve finale, topfavoriete Faith Kipyegon was de beste in de tweede halve finale. De Oegandese Winnie Nanyondo verging het minder goed. Zij leek een certitude voor de finale, maar werd in de tweede halve finale ten val gebracht door de Italiaanse Gaia Sabbatini en droop in tranen af. Afwachten of ze nog opgevist wordt door de jury.



De Oegandese Winnie Nanyondo verging het minder goed. Zij leek een certitude voor de finale, maar werd in de tweede halve finale ten val gebracht door de Italiaanse Gaia Sabbatini en droop in tranen af. Afwachten of ze nog opgevist wordt door de jury.

clock 04:14 04 uur 14. Tentoglou op koers voor goud. In de finale van het verspringen bij de mannen maakt Miltiadis Tentoglou voorlopig zijn favorietenrol waar. Hij staat aan de leiding met een sprong van 8,30 meter. De Zwitser Simon Ehammer komt het dichtst in zijn buurt met een sprong van 8,16 meter.

clock 04:06 04 uur 06. Straffe worp van Ealy. In de finale van het kogelstoten bij de vrouwen leidt Chase Ealy voorlopig de dans. De Amerikaanse pakte bij haar eerste worp meteen uit met 20,49 meter. Daarmee doet ze beter dan de winnende worp op de laatste drie WK's. Olympisch kampioene Gong Lijiao moet voorlopig vrede nemen met zilver. De Chinese kwam nog niet verder dan 20,23 meter. Verrassend op drie momenteel: de Nederlandse Jessica Schilder met een persoonlijk record van 19,77 meter.



Olympisch kampioene Gong Lijiao moet voorlopig vrede nemen met zilver. De Chinese kwam nog niet verder dan 20,23 meter. Verrassend op drie momenteel: de Nederlandse Jessica Schilder met een persoonlijk record van 19,77 meter.

Verheyden mist halve finale 1.500 meter op één honderdste seconde.

clock 04:02 04 uur 02. Ook Verheyden stoot niet door. Balen voor Ruben Verheyden. Hij strandde op één honderdste seconde van de 6e plaats in zijn reeks en dus rechtstreekse kwalificatie voor de halve finales. Zijn chrono is ook onvoldoende om opgevist te worden met de beste verliezende tijden.

clock 03:56 03 uur 56. Verheyden valt naast de top zes. Na een trage race komt het aan op de versnelling in de laatste rechte lijn in de laatste reeks van de 1.500 meter. Verheyden perst er nog alles uit, maar komt niet verder dan de 7e plaats in 3'39"46. Het wordt lastig om nog met een verliezende tijd door te stoten.

clock 03:50 03 uur 50. Kan Verheyden wel doorstoten? Het is aan Ruben Verheyden in de laatste reeks van de 1.500 meter. Hij zorgde bijna exact een jaar geleden nog voor een stunt op het EK voor beloften in Tallinn. Hij snelde er naar goud op de 1.500 meter. Ook deze zomer liet hij al zijn vorm zien. Begin deze maand liep hij de EK-limiet op de Nacht van de Atletiek in Heusden. Voor dit WK werd hij op de valreep opgevist door Wereldatletiekbond World Athletics na tal van afzeggingen door corona en blessures.



Ook deze zomer liet hij al zijn vorm zien. Begin deze maand liep hij de EK-limiet op de Nacht van de Atletiek in Heusden. Voor dit WK werd hij op de valreep opgevist door Wereldatletiekbond World Athletics na tal van afzeggingen door corona en blessures.

clock 03:46 03 uur 46. Debjani kansloos uitgeschakeld in de reeksen van de 1.500 meter.