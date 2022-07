Hans Van Alphen over WK-zevenkamp: "Mogen dromen van 2 Belgen op podium"

"Zowel Nafi Thiam als Noor Vidts hebben het uitstekend gedaan. We mogen nog altijd dromen van 2 Belgen op het podium. Dat wordt geen makkelijke opdracht, maar het is niet onmogelijk."

"Op die resultaten van dag 1 hebben we stiekem gehoopt", vertelt Hans Van Alphen bij Radio 1. "Zowel Nafi Thiam als Noor Vidts hebben het uitstekend gedaan. We mogen nog altijd dromen van 2 Belgen op het podium. Dat wordt geen makkelijke opdracht, maar het is niet onmogelijk." "Qua punten scoren de Belgen erg goed. De stand vertelt niet altijd het volledige verhaal, want er kunnen veel wereldtoppers goed presteren. De punten zijn belangrijker voor de persoonlijke ontwikkeling van de sporters."

Nafi heeft een voorsprong op Vetter in verspringen, maar Vetter is goed in speerwerpen. Het wordt spannend tot en met de 800 meter.

11 uur 58. Nafi heeft een voorsprong op Vetter in verspringen, maar Vetter is goed in speerwerpen. Het wordt spannend tot en met de 800 meter. Roger Lespagnard, coach Thiam.

11 uur 57. Coach Nafi Thiam belooft spannend slot. Roger Lespagnard, de coach van Nafi Thiam, blikt terug op de eerste dag van de zevenkamp van zijn poulain. "De belangrijkste les? De horden!", aldus Lespagnard. "In het hoogspringen haalde ze 1,95 meter, zoals ik voorspeld had. Dat is niet slecht, ook al had ze misschien een kleine kans om 1,98 meter te halen", zei ook de 75-jarige Luikenaar. "In het kogelstoten haalde ze een behoorlijk resultaat, vooral gezien ze geen beenspiertraining heeft gedaan door haar rugproblemen", zei Lespagnard. Over de 200 meter, waar ze 2e werd in haar reeks, had hij veel bewondering: "Ze haalde 24.39, op twee honderdsten van haar record. Dat is echt heel goed." Het belooft een boeiende slotdag te worden. "We zullen maandagochtend erg vroeg moeten zijn om te kunnen opwarmen voor het verspringen. Nafi heeft misschien een kleine voorsprong op Vetter in het verspringen, maar Vetter is goed in het speerwerpen. Het zal spannend zijn tot en met de 800 meter." .