Grignard en Moniquet volgen het voorbeeld van Kron en De Lie en koersen 2 jaar langer bij Lotto Soudal

Grignard en Moniquet maakten in 2021 allebei hun debuut bij de hoofdmacht van Lotto Soudal. Terwijl Moniquet er steeds vaker in slaagt om zich te laten opmerken in het klimwerk toonde Grignard zich al een uiterst nuttige renner in de voorjaarsklassiekers.

"Grignard was present in zo goed als alle voorjaarsklassiekers en toonde zich week in week uit als een echte teamplayer", ging Lelangue verder. "Moniquet viel dan weer op in de zwaardere etappekoersen van een week, maar ook in de Giro. Zijn vierde plaats op de Etna en aanwezigheid in verschillende lange ontsnappingen illustreren dat hij zich nog altijd blijft ontwikkelen."

De jonge renners kwamen ook zelf nog even aan bod: "Ik voel me heel goed in deze ploeg en dat gevoel groeit nog altijd", zei Moniquet. "Ik heb een goede relatie met iedereen, zowel staff als renners. Mijn vrije rol, waarbij ik zonder druk mijn eigen ding kan doen, bevalt me zeer goed. Om die redenen was de beslissing om te blijven voor mij zeer gemakkelijk."

Grignard liet zich opmerken met een lange ontsnapping in de Ronde van Vlaanderen en wil dat in de toekomst blijven doen: "Ik ben dan ook heel blij dat ik ook de komende twee seizoenen in een omgeving kan blijven werken waarin ik me thuis voel."